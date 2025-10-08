‘बिग बॉस’मधून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री 36 व्या वर्षी पुन्हा एकदा लग्नबंधनात अडकली!

टीव्हीवरील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि ‘बिग बॉस 4’ (Bigg Boss 4) ची स्पर्धक सारा खान (Sara Khan) पुन्हा एकदा नववधू बनली आहे. ३६ वर्षीय साराने ‘रामायण’ मालिकेत लक्ष्मणाची भूमिका साकारणारे अभिनेते सुनील लहरी (Sunil Lahri) यांचा मुलगा, अभिनेता आणि निर्माता क्रिश पाठक (Krish Pathak) सोबत विवाह केला आहे. 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी सारा आणि क्रिश यांनी कोर्ट मॅरेज करून आपलं लग्न अधिकृत केलं. सारा खानचं हे दुसरं लग्न आहे. यापूर्वी तीने ‘बिग बॉस’च्या घरात असताना अली मर्चंट (Ali Merchant) सोबत लग्न केलं होतं, मात्र हे नातं फक्त दोन महिन्यांचंच टिकलं होतं. साराने सोशल मीडियावर लग्नाचे काही सुंदर फोटो शेअर करत चाहत्यांना ही आनंदवार्ता दिली. कोर्ट मॅरेजनंतर डिसेंबर महिन्यात मोठ्या थाटामाटात पारंपरिक पद्धतीने लग्नसोहळा होणार असल्याचं तिनं सांगितलं आहे.
साराचा नवरा क्रिश पाठक हा टीव्ही क्षेत्रातील परिचित चेहरा आहे आणि अनेक मालिकांमध्ये तो झळकला आहे. एका मुलाखतीत साराने आपल्या लग्नाबद्दल भावना व्यक्त करताना सांगितलं, 'मी जेव्हापासून क्रिशसोबत राहायला लागले, तेव्हापासून मला त्याची पत्नी असल्यासारखं वाटत होतं. पण कोर्ट मॅरेजचा अनुभव वेगळाच आणि खास होता. क्रिश हाच तो व्यक्ती आहे, ज्याला मी आयुष्यभरासाठी साथीदार म्हणून पाहिलं होतं. संयम ठेवल्यास योग्य व्यक्ती नक्कीच भेटते, असं मला आता वाटतं. आमचं नातं या जन्मापुरतं मर्यादित नाही.'
सारा आणि क्रिश यांची भेट एका डेटिंग ॲपवर झाली होती. क्रिशचा फोटो पाहताच साराला त्याच्याशी बोलावंसं वाटलं. काही दिवसांच्या गप्पांनंतर दोघांची प्रत्यक्ष भेट झाली आणि त्या भेटीतच साराने क्रिशला स्पष्ट सांगितलं की तिला आता स्थिर नातं हवं आहे. काही महिन्यांच्या नात्यानंतर दोघांनी कोर्ट मॅरेज करण्याचा निर्णय घेतला आणि अखेर एकमेकांचे जीवनसाथी झाले. या दोघांच्या लग्नानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून, सारा आणि क्रिशचे लग्न फोटोज व्हायरल झाले आहेत.
