राजेंद्र कुमारांसमोर 'या' अभिनेत्री पदार्पणाच्या चित्रपटासाठी दिलेला नकार, कारण ऐकून निर्माते थक्क!

Bollywood Actress : राजेंद्र कुमार यांचा मुलगा कुमार गौरवसोबत या अभिनेत्रीने पदार्पण करण्यास दिला होता नकार. कारण ऐकून निर्माते देखील झाले होते चकित.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 09:16 AM IST
Bollywood Actress : बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेत्री विजेता पंडित यांना त्यांच्या पहिल्याच चित्रपटातून प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली होती. 25 ऑगस्ट 1967 रोजी हरियाणातील हिसार येथे जन्मलेल्या विजेता या सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित जसराज यांच्या भाची तर संगीतकार जतिन-ललित पंडित यांच्या बहीण आहेत. घरच्यांकडूनच संगीताची परंपरा लाभलेल्या विजेता पंडित यांच्या आवाजातही गोडवा आणि सूरांचा सुरेख संगम होता.

1981 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘लव्ह स्टोरी’ या चित्रपटातून विजेता पंडित यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन व निर्मिती राजेंद्र कुमार यांनी केली होती. त्यांनी यावेळी आपल्या मुलाला कुमार गौरवला लाँच केलं होतं आणि त्यासाठी नायिका म्हणून विजेता पंडित यांची निवड झाली होती.

विजेता पंडित यांनी का स्क्रीन टेस्टसाठी का दिलेला नकार? 

विजेता यांच्या पदार्पणाची कहाणी मात्र तितकीच वेगळी आहे. एका पॉडकास्ट शोमध्ये त्यांनी सांगितले होते की, राजेंद्र कुमार यांनी त्यांना स्क्रीन टेस्ट देण्याची विनंती केली होती. पण विजेता यांनी ती साफ नाकारली.  कारण त्या म्हणाल्या होत्या की, त्यांना माहिती आहे त्या अभिनय करू शकतात पण त्या स्क्रीन टेस्ट देणार नाही असे त्यांचे उत्तर होते.

राजेंद्र कुमार त्यांच्या उत्तराने थोडे चकित झाले आणि त्यांनी लगेच राज कपूर यांना फोन करून सल्ला मागितला. राज कपूर यांनी विजेता यांना अॅक्टिंग कोर्स करून घ्यायला सांगितले. त्यानंतर विजेता यांची ‘लव्ह स्टोरी’साठी अधिकृत निवड झाली.

चित्रपट ठरला ब्लॉकबस्टर

 ‘लव्ह स्टोरी’ या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. प्रेक्षकांनी कुमार गौरव आणि विजेता पंडित यांची जोडी डोक्यावर घेतली. या यशानंतर त्यांना अनेक चित्रपटांच्या ऑफर्स मिळाल्या आणि विजेता पंडित रातोरात स्टार बनल्या.

‘लव्ह स्टोरी’च्या शूटिंगदरम्यानच विजेता आणि कुमार गौरव यांच्यात खऱ्या आयुष्यातही प्रेम फुलले. दोघे एकमेकांशी लग्न करणार होते. मात्र, राजेंद्र कुमार यांनी या नात्याला विरोध केला. त्यांच्या विरोधामुळे विजेता आणि कुमार गौरव यांचा संबंध तुटला. यामुळे विजेता यांनी कुमार गौरवसोबत केले जाणारे अनेक चित्रपट नाकारले. परिणामी त्यांच्या करिअरवर मोठा परिणाम झाला.

FAQ

1. विजेता पंडित कोण आहेत आणि त्यांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला?

विजेता पंडित या बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री असून, त्यांचा जन्म 25 ऑगस्ट 1967 रोजी हरियाणातील हिसार येथे झाला. त्या सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित जसराज यांच्या भाची आणि संगीतकार जतिन-ललित पंडित यांच्या बहीण आहेत.

2. विजेता पंडित यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण कधी आणि कोणत्या चित्रपटातून केले?

विजेता पंडित यांनी 1981 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘लव्ह स्टोरी’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.

3. ‘लव्ह स्टोरी’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती कोणी केली?

‘लव्ह स्टोरी’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती राजेंद्र कुमार यांनी केली होती. या चित्रपटात त्यांनी आपला मुलगा कुमार गौरव याला लाँच केले होते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

Rajendra KumarRajendra Kumar moviesvijyeta panditvijyeta pandit debutvijyeta pandit debut movie

