Marathi News
‘The Dirty Picture’ या चित्रपटासाठी 'ही' अभिनेत्री होती निर्मात्यांची पहिली पसंती.

Vidya Balan : ‘द डर्टी पिक्चर’मधील सिल्कच्या भूमिकेसाठी विद्या बालन नव्हे, तर दुसऱ्या अभिनेत्रीचा विचार प्रथम झाला होता. कोण होती ती अभिनेत्री?

Intern | Updated: Nov 1, 2025, 11:32 AM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री विद्या बालनने आपल्या दमदार अभिनयाने साकारलेला ‘द डर्टी पिक्चर’ (2011) हा चित्रपट आजही हिंदी सिनेसृष्टीतील एक आयकॉनिक, बोल्ड आणि चर्चित चित्रपट म्हणून ओळखला जातो. या चित्रपटाने प्रेक्षकांची केवळ मने जिंकली नाहीत, तर महिलांच्या स्वातंत्र्य, इच्छाशक्ती आणि आत्मविश्वासाचं प्रतिनिधित्व करत एक नवा दृष्टीकोन मांडला. पण या चित्रपटाच्या यशामागे एक मनोरंजक गोष्ट दडलेली आहे. विद्या बालन नव्हती या भूमिकेसाठी निर्मात्यांची पहिली पसंती! या सिनेमातील सिल्क स्मिताच्या भूमिकेसाठी पहिली ऑफर अभिनेत्री कंगना रणौतला देण्यात आली होती.

कंगना रणौत होती पहिली निवड

दिग्दर्शक मिलन लुथरिया, निर्माती एकता कपूर आणि लेखक रजत अरोरा यांनी सुरुवातीला या भूमिकेसाठी कंगनाशी संपर्क साधला होता. त्या काळात कंगना रणौत ‘फॅशन’ आणि ‘वो लम्हे’ सारख्या चित्रपटांमुळे चर्चेत होती. तिचं नाव महिला-केंद्रित भूमिकांसाठी योग्य मानलं जात होतं. मात्र, कंगनाने ही ऑफर नम्रपणे नाकारली. एका मुलाखतीत ती म्हणाली होती 'त्या वेळी मला ‘द डर्टी पिक्चर’ची स्क्रिप्ट फारशी विशेष वाटली नाही. मला वाटलं नव्हतं की हा चित्रपट इतका लोकप्रिय होईल. पण नंतर जेव्हा मी चित्रपट पाहिला, तेव्हा मला जाणवलं की विद्याने या भूमिकेत कमाल केली आहे.'

तिने पुढे सांगितलं 'विद्या बालनने सिल्क स्मिताची भूमिका ज्या आत्मविश्वासाने आणि संवेदनशीलतेने साकारली, ती माझ्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट होती. मला या चित्रपटाबद्दल अजिबात खेद नाही, उलट विद्याचं काम पाहून आनंद वाटला.'

सिनेमामागची कहाणी

‘द डर्टी पिक्चर’ हा चित्रपट दक्षिणेतील अभिनेत्री सिल्क स्मिता यांच्या जीवनावर प्रेरित होता. एका छोट्या गावातून आलेली ही अभिनेत्री कशी आपल्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाने आणि बिनधास्त वृत्तीने चित्रपटसृष्टीवर राज्य करते, हा प्रवास या चित्रपटात दाखवण्यात आला होता. दिग्दर्शक मिलन लुथरिया यांनी या कथेला व्यावसायिक मसाला आणि भावनिक खोली यांचं सुंदर मिश्रण दिलं. एकता कपूर निर्मित या सिनेमात विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी आणि तुषार कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या.

विद्याचा अभिनय – करिअरचा टर्निंग पॉइंट

विद्या बालनने सिल्क स्मिताची भूमिका ज्या धाडसाने आणि आत्मविश्वासाने साकारली, त्यामुळे हा चित्रपट तिच्या कारकिर्दीतील मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला. ती केवळ ग्लॅमर आणि बोल्डनेसपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तिने सिल्कच्या भावनिक संघर्ष, प्रेम, आणि एकाकीपणालाही पडद्यावर प्रभावीपणे दाखवले. चित्रपटातील तिच्या काही संवादांनी त्या काळात मोठी चर्चा निर्माण केली. अशा डायलॉग्समुळे ‘द डर्टी पिक्चर’ समाजात महिला कलाकारांच्या दृष्टिकोनाबद्दल चर्चा निर्माण करणारा ठरला.

पुरस्कार आणि यश

चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर 2011 मध्ये बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः वादळ निर्माण झालं. फक्त तीन दिवसांत सिनेमा हाऊसफुल्ल झाला आणि प्रेक्षकांनी विद्याच्या कामाचं कौतुक केलं. या चित्रपटाने 100 कोटींच्या घरात प्रवेश केला जे त्या काळातील महिला-केंद्रित चित्रपटांसाठी मोठं यश होतं. या चित्रपटासाठी विद्याला फिल्मफेअर, स्क्रीन आणि राष्ट्रीय पुरस्कारांसह अनेक सन्मान मिळाले. ‘द डर्टी पिक्चर’ने बॉलिवूडमध्ये महिला प्रधान चित्रपटांच्या युगाची नवी दिशा दाखवली.

कंगना आणि विद्या – परस्पर आदर

जरी कंगनाने ही भूमिका नाकारली असली, तरी तिचा विद्याबद्दलचा आदर कायम राहिला. ती म्हणाली होती 'विद्याने माझ्यापेक्षा चांगलं काम केलं. तिने त्या भूमिकेला जेवढं न्याय दिलं, ते माझ्याकडून कदाचित झालं नसतं.' या विधानामुळे चाहत्यांनीही कंगनाच्या प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं.

आज 14 वर्षांनंतरही ‘द डर्टी पिक्चर’ हा चित्रपट हिंदी सिनेमातील सर्वात बोल्ड आणि प्रभावी चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. या सिनेमामुळे विद्या बालनने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी ओळख निर्माण केली, तर कंगनाच्या निर्णयानेही तिच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनाचं वेगळेपण दाखवलं. एकंदरीत, या चित्रपटाने “स्त्री ही केवळ सौंदर्याचं प्रतीक नाही, तर ती स्वतःच्या इच्छांची मालकीण आहे हा संदेश दिला आणि म्हणूनच ‘द डर्टी पिक्चर’ आजही इतिहासात खास स्थान राखून आहे.

FAQ
‘द डर्टी पिक्चर’मधील सिल्क स्मिताच्या भूमिकेसाठी पहिली पसंती कोण होती?

उत्तर: या भूमिकेसाठी निर्मात्यांची पहिली पसंती अभिनेत्री कंगना रणौत होती. मात्र तिने स्क्रिप्ट पसंत न पडल्यामुळे हा चित्रपट नाकारला आणि नंतर ही भूमिका विद्या बालनकडे आली.

‘द डर्टी पिक्चर’ चित्रपटाचं दिग्दर्शन आणि निर्मिती कोणी केली होती?

उत्तर: या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मिलन लुथरिया यांनी केलं होतं आणि निर्मिती एकता कपूर यांच्या ‘बालाजी मोशन पिक्चर्स’ने केली होती.

‘द डर्टी पिक्चर’साठी विद्या बालनला कोणता पुरस्कार मिळाला होता?

उत्तर: विद्या बालनला या चित्रपटासाठी फिल्मफेअर बेस्ट अ‍ॅक्ट्रेस पुरस्कार तसेच राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता.

