सुशांत सिंग राजपूतच्या चित्रपटातून घराघरात पोहोचलेली 'ही' अभिनेत्री आता अडकली वादांच्या भोवऱ्यात

बॉलीवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री वाणी कपूर आज प्रत्येक घराघरात ओळखली जाते. परंतु चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवण्यापूर्वी वाणी हॉटेलमध्ये नोकरी करत होती. तिचा चित्रपटसृष्टीशी कुठलाही संबंध नव्हता आणि तिच्या वडिलांना मुलीने चित्रपटांत करिअर करावं हे मान्य नव्हतं. मात्र, आईच्या पाठिंब्यामुळे वाणी मुंबईत आली आणि इथूनच तिच्या प्रवासाला सुरुवात झाली.
२०१३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘शुद्ध देसी रोमांस’ या चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. पहिल्याच चित्रपटातील तिच्या अभिनयाचं कौतुक झालं आणि या भूमिकेसाठी तीला फिल्मफेअर सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पदार्पण पुरस्कार देखील मिळाला.
वाणीचा जन्म २३ ऑगस्ट १९८८ रोजी दिल्लीतील एका पंजाबी हिंदू कुटुंबात झाला होता. सुरुवातीला तिने मॉडेलिंग केली आणि नंतर यशराज फिल्म्ससोबत सहाय्यक म्हणून कामही केलं.
१२ वर्षांच्या करिअरमध्ये वाणीने १३ हून अधिक प्रोजेक्ट्समध्ये काम केलं आहे. त्यामध्ये ‘बेफिक्रे’ (२०१६), ‘वॉर’ (२०१९), ‘चंदीगड करे आशिकी’ (२०२१), ‘बेल बॉटम’ (२०२१), ‘शमशेरा’ (२०२२), ‘खेल खेल में’ (२०२४) आणि अलीकडील ‘रेड २’ (२०२५) या चित्रपटांचा समावेश आहे. अजय देवगणसोबतच्या ‘रेड २’ या चित्रपटाने वाणीला तिचे पहिले व्यावसायिक यश दिले. या चित्रपटाने जगभरात कोटींची कमाई करुन बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला.
तिच्या चित्रपटांमधील विशेष भूमिका म्हणजे, ‘चंदीगड करे आशिकी’ मधील ट्रान्सजेंडर पात्राला मोठी दाद मिळाली. त्याचबरोबर नेटफ्लिक्सवरील ‘मंडला मर्डर्स’ या थ्रिलर वेब सीरिजमध्ये वाणीने अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली असून तिच्या अभिनयाचं खूप कौतुक झालं.
वाणी कपूरची आणखी एक महत्त्वाची फिल्म म्हणजे ‘अबिर गुलाल’, ज्यात पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खानसुद्धा आहे. मात्र, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान तणाव आणि पाकिस्तानी कलाकारांविषयी निर्माण झालेल्या नकारात्मक वातावरणामुळे हा चित्रपट भारतात प्रदर्शित होणार नाही. सुरुवातीला त्याची भारतातील रिलीज तारीख मे महिन्यात निश्चित झाली होती, पण नंतर रद्द करण्यात आली. आता या चित्रपटाची २९ ऑगस्ट रोजी जागतिक स्तरावर (भारत वगळता) रिलीज होणार आहे.
