‘Oh My God 3’ मध्ये अक्षयसोबत ‘ही’ अभिनेत्री झळकणार !

अक्षय कुमारच्या सुपरहिट सिनेमाची फ्रँचायझी ‘ओह माय गॉड’ आता तिसऱ्या भागाकडे वाटचाल करत आहे. मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत याचा विशेष प्रभाव पडला असून, या सिनेमाच्या प्रत्येक भागाला प्रेक्षकांनी भरभरून पसंती दिली आहे.
अतापर्यंत सिनेमाचे दोन भाग प्रदर्शित झाले आहेत. पहिल्या भागात परेश रावल यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकले, तर दुसऱ्या भागात पंकज त्रिपाठी यांनी त्यांच्या विनोदी आणि आकर्षक भूमिकेमुळे प्रेक्षकांना हसवले आणि आनंदित केले. हटके कथानक, अक्षय कुमारचा देवाच्या रुपातील अवतार आणि मनोरंजक संवाद यामुळे ही फ्रँचायझी सुपरहिट ठरली आहे.
सध्या ‘ओह माय गॉड 3’ प्री-प्रोडक्शन स्टेजवर आहे आणि यावर्षी मध्यानंतर शूट सुरु होण्याची शक्यता आहे. सिनेमाची कथा, हटके अंदाज आणि अॅक्शन दृश्ये पाहता प्रेक्षकांची उत्सुकता दुपटीने वाढली आहे.
विशेष म्हणजे, तिसऱ्या भागात बॉलिवूडची दिग्गज अभिनेत्री राणी मुखर्जी एंट्री करत आहे, ज्यामुळे सिनेमात नवीन ट्विस्ट आणि रोमांचक अनुभव प्रेक्षकांना मिळणार आहेत. ‘पिंकव्हिला’च्या रिपोर्टनुसार, राणी मुखर्जीची एन्ट्री सिनेमाच्या कथानकात महत्वाची असेल आणि तिच्या उपस्थितीमुळे सीन अधिक आकर्षक बनेल.
दिग्दर्शक अमिर राय यांनी यासाठी अशी कथा तयार केली आहे जी पहिल्या दोन भागांपेक्षा अधिक हार्ड-हिटिंग, मनोरंजक आणि भावनिकदृष्ट्या प्रेक्षकांना बांधून ठेवणारी ठरेल. यामुळे अक्षय कुमारच्या देवाच्या रुपातील पात्रासोबतच इतर कलाकारांची भूमिका देखील अधिक प्रभावी ठरणार आहे.
‘ओह माय गॉड’ची पहिली कड़ी 2012 साली प्रदर्शित झाली, तर दुसरा भाग 2023 साली आला. दोन्ही सिनेमांना आयएमडीबीवर 7 ते 8 रेटिंग मिळाले आहेत. पहिल्या दोन भागांमुळे सिनेमाच्या चाहत्यांची अपेक्षा खूप उंचावली आहे, आणि आता तिसऱ्या भागासाठी प्रेक्षक बेसब्रीने वाट पाहत आहेत.
सिनेमात अक्षय कुमार, राणी मुखर्जी आणि इतर कलाकारांचा अद्भुत अभिनय पाहायला मिळणार असून, प्रेक्षकांना हास्य, भावनिक क्षण आणि हटके ट्विस्ट अनुभवायला मिळणार आहेत. ‘ओह माय गॉड ३’ हा भाग केवळ मनोरंजनपुरता मर्यादित न राहता, सुपरहिट फ्रँचायझीची अपेक्षा पूर्ण करणारा ठरणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.