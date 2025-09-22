English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘कल्की 2898 एडी’च्या सिक्वलमधून दीपिका पादुकोण बाहेर पण आता तिची जागा कोण घेणार याची चर्चा सुरु

बॉलीवूडमधील चर्चित साय-फाय चित्रपट ‘कल्की 2898 एडी’च्या सिक्वलबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वेगळीच आहे. नुकत्याच आलेल्या माहितीनुसार, मूळ चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्री दीपिका पादुकोण या सिक्वलमधून बाहेर पडली आहे. पण तिची जागा आता कोणती अभिनेत्री घेणार आहे हे जाणून घ्या   

Updated: Sep 22, 2025, 05:19 PM IST
बॉलीवूडमधील चर्चित बिग बजेट साय-फाय चित्रपट ‘कल्की 2898 एडी’ चा पहिला भाग प्रेक्षकांमध्ये जोरदार यशस्वी ठरला होता. मूळ चित्रपटात दीपिका पादुकोणने प्रमुख भूमिका साकारली होती आणि तिच्या अभिनयाचे प्रेक्षकांनी भरभरून कौतुक केले. मात्र, काही दिवसांपूर्वी या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी, ‘वैजयंती मूव्हीज’, अधिकृतपणे जाहीर केले की दीपिका या सिक्वलमध्ये दिसणार नाही. निर्मात्यांनी दीपिकाच्या जागी दुसऱ्या अभिनेत्रीला संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. सध्या या भूमिकेसाठी कोण येणार, यावर चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरु आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी ‘बाहुबली’ फेम अभिनेत्री अनुष्का शेट्टीचं नाव चर्चेत आणलं आहे. चाहत्यांचा असा विश्वास आहे की, प्रभास आणि अनुष्काची जोडी ‘बाहुबली’मध्ये प्रेक्षकांच्या मनावर घर करून गेली होती, आणि त्यांच्या केमिस्ट्रीला प्रेक्षकांनी भरभरून पसंती दिली होती. त्यामुळे, जर ‘कल्की 2898 एडी’च्या सिक्वलमध्ये ही जोडी पुन्हा एकत्र आली, तर चित्रपट आणखी यशस्वी ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या ही चर्चा फक्त चाहत्यांमध्ये असून, निर्मात्यांनी अजून अनुष्का शेट्टी किंवा इतर कोणत्याही अभिनेत्रीच्या भूमिकेसाठी अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे प्रेक्षकांना अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा करावी लागेल. दीपिकाच्या बाहेर पडल्यामुळे ‘कल्की 2898 एडी’च्या सिक्वलच्या शूटिंगला थोडा ब्रेक लागला आहे. पहिल्या भागात अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन, डुलकिर सलमान यांसारखे दिग्गज कलाकार झळकले, ज्यामुळे या सिक्वलची अपेक्षा प्रेक्षकांमध्ये अधिक वाढली आहे. बिग बजेट, स्टार कास्ट आणि साय-फाय थीममुळे सिक्वलवर चाहत्यांची नजर ठेवल्याशिवाय राहणार नाही.

चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी या बिग बजेट प्रोजेक्टवर लक्ष केंद्रित केले असून, पुढील काही आठवड्यांत अधिकृत घोषणांसह शूटिंग पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. चाहत्यांमध्ये दीपिकाच्या जागी कोण येणार आणि सिनेमाची नवीन जोडी प्रेक्षकांना किती भावेल, याची उत्सुकता चरमसीमेला आहे. या सिक्वलमुळे केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नव्हे तर सोशल मीडिया आणि चाहत्यांच्या चर्चेतही मोठा गदारोळ माजण्याची शक्यता आहे. ‘कल्की 2898 एडी’च्या चाहत्यांना नवीन अपडेट्सची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे.

FAQ 
दीपिका पादुकोण का बाहेर पडली?
‘कल्की 2898 एडी’च्या सिक्वलमध्ये दीपिका पादुकोण दिसणार नाही, असे चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले. तिच्या जागी दुसरी अभिनेत्री येणार आहे.

दीपिकाच्या जागी कोण येणार आहे?
सध्या अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, सोशल मीडियावर चाहत्यांनी अनुष्का शेट्टीचं नाव सुचवलं असून, तिच्या येण्याची चर्चा जोरात आहे.

सिक्वलचे शूटिंग सुरू आहे का?
दीपिकाच्या बाहेर पडल्यामुळे शूटिंगला थोडा ब्रेक लागला आहे. पुढील काही आठवड्यांत अधिकृत घोषणा आणि शूटिंग पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

