  या अभिनेत्रीच्या आईने चारित्र्यावर केली होती टोकाची टिप्पणी ; पोटच्या पोरीला धमकी !

'या' अभिनेत्रीच्या आईने चारित्र्यावर केली होती टोकाची टिप्पणी ; पोटच्या पोरीला धमकी !

This' actress's mother questioned her character: अभिनेत्रीच्या आईने केली वेश्यांशी तुलना; अभिनेत्रीने खुलासा केला त्याकाळाचा अनुभव  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 23, 2026, 11:50 AM IST
'या' अभिनेत्रीच्या आईने चारित्र्यावर केली होती टोकाची टिप्पणी ; पोटच्या पोरीला धमकी !

बॉलिवूड आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या ग्लॅमरस जगात करिअर करण्याचं स्वप्न प्रत्येकाच्या डोक्यात असतं, पण हे करिअर निवडणं प्रत्येकासाठी सोपं नसतं. काहींना यासाठी कुटुंबीयांचा विरोध आणि कठोर परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. अशीच एक कहाणी आहे अभिनेत्री सयानी गुप्ताची. आज ती एक मोठी अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते, पण तिच्या यशाच्या मागे अनेक कठीण प्रसंग आणि लढाई आहेत.

सयानी गुप्ता आधी कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करत होती. तिला एका मोठ्या कंपनीमध्ये चांगला पगार मिळत होता, परंतु तिच्या हृदयात अभिनयाचा छंद होता. जेव्हा तिने बॉलिवूडमध्ये करिअर करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा तिच्या कुटुंबाने, विशेषतः तिच्या आईने तीव्र विरोध केला. अभिनेत्री बनण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर, तिच्या आईने तिला स्पष्टपणे सांगितलं की अभिनय हे एक चुकीचं क्षेत्र आहे, आणि तिला अभिनय क्षेत्रात कधीही पाऊल ठेवू नये. तिने अगदी हाताची नस कापून आत्महत्येची धमकीही दिली.

आत्महत्येची धमकी आणि आईच्या विरोधाचा सामना

सयानी गुप्ता आपल्या मुलाखतीत सांगते, 'माझी आई मला एकटीने वाढवली आहे आणि तिच्यासाठी माझी सुरक्षा हे तिचे पहिले कर्तव्य आहे' यामुळेच तिला अभिनय क्षेत्रामध्ये जाण्याचा निर्णय घेणं फार कठीण होतं. तिच्या आईने तिला अभिनय न करण्यासाठी जी धमकी दिली होती, ती फारच गडद होती. सयानीच्या आईने तिला आत्महत्येची धमकी दिली आणि म्हणाली, 'जर तू अभिनय केलास, तर मी हाताची नस कापून घेईन.'

याच काळात, सयानीला अभिनेत्री बनण्याची आणि चित्रपटाच्या क्षेत्रात करिअर करण्याची एक मजबूत इच्छा होती. पण आईचा विरोध आणि धमक्यांचा सामना करत असताना, ती मनाशी ठरवून एफटीआयआय (फिल्म आणि टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया) मध्ये प्रवेश घेत होती. एफटीआयआयमध्ये शिक्षण घेत असताना, त्यावेळी तिच्या पावलांवर इतरांचा विरोध होता, पण तिच्या निर्णयाने अखेरीस तिचं जीवन बदलून टाकलं.

एफटीआयआयमध्ये नशीब चमकलं

सयानी गुप्ता एफटीआयआयमध्ये दाखल होण्याच्या फटक्यामुळे अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवण्याची संधी मिळवू शकली. इथे काम करणाऱ्या मोठ्या कलाकारांची कमतरता होती, आणि त्याचा फायदा तिच्या करिअरला मिळाला. एफटीआयआयमधून शिकताना तिला लवकरच पाच विद्यार्थी चित्रपटांच्या ऑफर्स मिळाल्या. त्या दरम्यान, तिच्या आईचा दृष्टिकोन हळूहळू बदलू लागला. एक चित्रपट पाहिल्यानंतर, तिच्या आईने तिचं कौतुक केलं. तिच्या आईने म्हणालं, 'जर तुला पुढच्या दोन वर्षांमध्ये हेच करायचं असेल, तर तू ते करू शकते.'

सयानी गुप्ताची यशस्वी कारकीर्द

सयानी गुप्ता आज बॉलिवूड आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनली आहे. तिने 'जॉली एलएलबी 2', 'आर्टिकल 15', 'पगलाईट' आणि 'अ‍ॅक्सन' सारख्या चित्रपटांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. या चित्रपटांनी तिला प्रेक्षकांच्या आणि समीक्षकांच्या पसंतीची झेप दिली. तसेच, तिचा शो 'फोर मोअर शॉट्स प्लीज' देखील प्रेक्षकांच्या आवडीचा ठरला असून, त्याचा चौथा सीझन लवकरच रिलीज होणार आहे.

सयानी गुप्ता ने सांगितले की, तिच्या कुटुंबाचा दृष्टिकोन बदलणं आणि त्यांचा विश्वास मिळवणं हा एक मोठा टप्पा होता. तिने तिच्या संघर्षामुळे आणि कठीण निर्णयांमुळे एक नवीन दिशा दिली आहे. आज ती आपल्या यशाबद्दल आणि कारकीर्दीबद्दल गर्वाने बोलू शकते. तिच्या प्रयत्नांनी आणि संघर्षाने तिचे कुटुंबही आता तिच्या क्षेत्रात आणि कामामध्ये तिचे पाठिंबा देते.

सयानी गुप्ता: एक प्रेरणा

सयानी गुप्ताची कहाणी नुसती एक अभिनेत्री होण्याची नाही, तर एका व्यक्तीच्या धैर्याची आणि आत्मविश्वासाचीही आहे. तिने आपल्या कुटुंबाच्या विरोधामुळे जरी तिच्या मार्गात अडथळे आले असले तरी, तिच्या मेहनतीमुळे आणि समर्पणामुळे ती आज त्याच गोष्टीमध्ये यशस्वी झाली आहे. तिच्या संघर्षांनी दाखवून दिलं की कोणत्याही कठीण परिस्थितीत आपली दिशा निश्चित करून, ती मिळवण्यासाठी लढा देणं महत्त्वाचं आहे.

सयानी गुप्ता आज जे काही आहे, ते तिच्या कठोर परिश्रमामुळे आणि कुटुंबीयांच्या विरोधाला तोंड देऊन आलेलं आहे. तिचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायक ठरतो.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

