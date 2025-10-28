मुंबईतील तब्बल 100 वर्ष जुन्या आलिशान घरात राहते ही बॉलिवूड अभिनेत्री; फराह खानचा कूकही थक्क म्हणाला, 'असं घर तर चित्रपटातच पाहिलं होतं!'

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध कोरिओग्राफर आणि दिग्दर्शिका फराह खान नेहमीच तिच्या विनोदी शैलीसाठी आणि सेलिब्रिटींशी असलेल्या अनोख्या नात्यासाठी ओळखली जाते. नुकतीच फराहने तिच्या यूट्यूब व्लॉग मालिकेत अभिनेत्री डायना पेंटीच्या घराला भेट दिली. पण, ही साधी भेट नव्हती — कारण डायना पेंटीचं मुंबईतील घर तब्बल १०० वर्ष जुनं आणि वडिलोपार्जित आहे! या घराच्या भव्यतेने आणि जुन्या राजेशाही वास्तुशैलीने फराह खान आणि तिच्यासोबत गेलेल्या तिच्या कूक दिलीपला अक्षरशः थक्क करून टाकलं.
या भेटीचा व्लॉग शेअर करताना फराहने दाखवलेला प्रसंग चाहत्यांनाही भारावून टाकणारा होता. फराह आणि दिलीप जेव्हा डायनाच्या घरात प्रवेश करतात, तेव्हा फराह गंमतीने म्हणते, 'हे घर म्हणजे बकिंगहॅम पॅलेसच आहे!' दिलीप घरात पाय ठेवताच आश्चर्याने म्हणतो, 'मॅडम, असं घर तर चित्रपटातच पाहिलं होतं!” घरात प्रवेश करताच विशाल हॉल, उंच छतं, क्लासिक झुंबर, प्राचीन फर्निचर आणि कलात्मक सजावट पाहून फराह खान थक्क झाली. फराह म्हणाली, “लोखंडवालामधले डान्स स्टुडिओही एवढे मोठे नसतात! हा हॉल तर शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’इतकाच मोठा आहे.'
डायनाच्या आई नोरिन पेंटी यांनी सांगितलं की, हे घर त्यांचं चार पिढ्यांपासूनचं वडिलोपार्जित घर आहे. घरातील अनेक वस्तू, विशेषत: कोरीव लाकडी फर्निचर आणि सजावटीच्या वस्तू 100 वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. हे घर इंग्रजांच्या काळातील बांधकाम असून त्यात पारंपरिक युरोपियन आणि जुनी मुंबईतील आर्किटेक्चरची झलक आजही दिसते. फराह खानने गंमतीने डायनाला म्हणाली, 'तू इथे शाहरुखला बोलावलं पाहिजे. इतकं सुंदर घर पाहून तोही थक्क होईल.' यावर डायनाने हसत उत्तर दिलं, 'मला खरोखर आवडेल की शाहरुख माझ्या घरी यावा.'
फराह खानच्या या व्लॉगनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी डायनाच्या घराचं जबरदस्त कौतुक केलं आहे. एका युजरने लिहिलं, 'डायनाचं घर तिच्याइतकंच एलिगंट आणि ग्रेसफुल आहे.' तर दुसरा म्हणाला, 'बापरे! असं घर तर बॉलिवूडच्या कोणत्याही स्टारकडे नाही.' अनेकांनी घरातील विंटेज डिझाईन आणि शांत वातावरणाची विशेष नोंद घेतली आहे. काही चाहत्यांनी तर “डायनाचं घर बॉलिवूडमधील सर्वात सुंदर आणि भव्य घरांपैकी एक” असल्याचं म्हटलं आहे.
विशेष म्हणजे, शाहरुख खान आणि डायना पेंटी या दोघांचाही वाढदिवस 2 नोव्हेंबरला असतो! त्यामुळे फराहच्या या व्लॉगनंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं, 'कदाचित यंदा शाहरुख डायनाच्या घरी वाढदिवस साजरा करेल का?' या व्हिडीओनंतर फराह खानचं हे व्लॉग सीरिज आणखी लोकप्रिय झालं असून, प्रेक्षक आता पुढील एपिसोडमध्ये ती कोणत्या स्टारच्या घराला भेट देणार याची उत्सुकता व्यक्त करत आहेत.
FAQ
डायना पेंटीचं घर कुठे आहे?
डायना पेंटीचं आलिशान आणि वडिलोपार्जित घर मुंबईत आहे. हे घर तिच्या कुटुंबाच्या चार पिढ्यांचा वारसा मानलं जातं.
हे घर किती जुनं आहे?
डायनाचं घर तब्बल 100 वर्षांपेक्षा जुनं आहे. घरातील अनेक लाकडी फर्निचर आणि डिझाईन ब्रिटिशकालीन काळातील आहेत.
फराह खानची या घराबद्दल काय प्रतिक्रिया होती?
फराह खान घराचं वैभव पाहून थक्क झाली आणि तिने या घराची तुलना शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’ बंगल्याशी आणि ‘बकिंगहॅम पॅलेस’शी केली. तिचा कूक दिलीपही म्हणाला, “असं घर तर फक्त चित्रपटातच पाहिलं होतं!”