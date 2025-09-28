English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हिंदी सिनेमातील लोकप्रिय गायक, जो घालायचा आईचं मंगळसूत्र, 80 हून अधिक हिट गाणी, 80000000 एकूण संपत्ती

90 च्या दशकात, जेव्हा हिंदी संगीत जगात पॉपचा एक नवीन युग सुरू झाला, तेव्हा लोकांना अचानक इंडी आणि पॉप संगीतात रस निर्माण झाला. तेव्हा या गायकाने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. कोण आहे हे अभिनेता? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 28, 2025, 03:03 PM IST
90 च्या दशकात, पॉप संगीताने तरुणांची शैली आणि विचार बदलले. लोक गाण्यांच्या बोल आणि संगीताबद्दल नेहमीच उत्सुक होते. लहान शहरांमध्येही लोक या गाण्यांचे चाहते बनले. शाळा आणि महाविद्यालयीन कार्यक्रमांमध्ये पॉप गाणी वाजवली जाऊ लागली. हे संगीत केवळ मनोरंजनच नाही तर एक नवीन ओळख बनले. हळूहळू, या काळात, काही कलाकार उदयास आले ज्यांनी संगीताला नवीन उंचीवर नेले. त्यांची गाणी तरुणांच्या जीवनाचा एक भाग बनली आणि त्यांच्या शैलीने पॉपला एक वेगळी ओळख दिली.

तो त्याच्या आईचे मंगळसूत्र का घालतो?

पलाश सेन हा या काळातील एक प्रसिद्ध पॉप गायक आहे. त्याने त्याच्या बँडसह इंडी-पॉप संगीतात नवीन ऊर्जा आणि ओळख निर्माण केली. "धूम पिचक धूम" आणि "मायरी" सारखी त्यांची गाणी अजूनही खूप लोकप्रिय आहेत आणि लोकांना आवडतात. पलाश सेन केवळ एक गायकच नाही तर एक डॉक्टर देखील आहे. त्यांची गाणी आणि लाईव्ह परफॉर्मन्स नेहमीच संस्मरणीय असतात. परंतु फार कमी लोकांना माहिती आहे की पलाश त्याच्या आईचे मंगळसूत्र घालून स्टेजवर सादरीकरण करतो, जे त्याच्या कुटुंबाबद्दलच्या त्याच्या भावना आणि आदराचे प्रतीक आहे.

आईने आयुष्यात खूप संघर्ष केला

पलाश सेनची आई डॉ. पुष्पा सेन आहे, ज्यांनी तिच्या आयुष्यात खूप संघर्ष केला. फाळणीच्या वेळी, ती फक्त 8 वर्षांची होती आणि तिच्या धाकट्या भावाचा हात धरून लांबचा प्रवास केला होता. नंतर, ती डॉक्टर बनली आणि समाजाची सेवा केली. तिने तिच्या मुलामध्येही तेच मूल्ये आणि संस्कार रुजवले. पलाश स्पष्ट करतो की स्टेजवर गाताना हे मंगळसूत्र त्याच्या गळ्यात घालणे हा त्याच्या आईचे प्रेम आणि आशीर्वाद अनुभवण्याचा एक मार्ग आहे. पलाश स्पष्ट करतो की त्याच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आईने ते काढून टाकले.

आईच्या आशीर्वादासाठी तो त्याचे मंगळसूत्र घालतो

नंतर त्याला कळले की ते फक्त दागिन्यांचा तुकडा नाही तर संघर्ष आणि आशीर्वादाचे प्रतीक आहे. म्हणून त्याने प्रत्येक लाईव्ह परफॉर्मन्समध्ये ते घालण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे, त्याच्या आईचे आशीर्वाद प्रत्येक गाण्यात आणि नोटमध्ये त्याच्यासोबत असतील. ही कहाणी संगीत प्रेमींसाठी प्रेरणादायी आहे आणि त्याच्या वैयक्तिक जीवनातील संवेदनशीलता प्रतिबिंबित करते. पलाशने 1998 मध्ये भारतीय पॉप-रॉक बँड युफोरियाची स्थापना केली आणि त्याचा पहिला अल्बम "धूम" रिलीज केला तेव्हा त्याने त्याच्या संगीत कारकिर्दीची सुरुवात केली.

पलाश सेनची नेटवर्थ 

पलाश सेनच्या कारकिर्दीत 80 हून अधिक गाणी आहेत आणि त्यांची अनेक गाणी आजही लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या प्रसिद्ध गाण्यांमध्ये "मायरी", "धूम पिचक धूम", "कभी आना तू मेरी गली", "राजा रानी" आणि "महाकाल चलो" यांचा समावेश आहे. 2025 मध्ये त्यांची एकूण संपत्ती $100000 ते $1 दशलक्ष किंवा ₹8.5 दशलक्ष ते ₹8 कोटींच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. लाईव्ह शो, अल्बम आणि इतर प्रकल्प हे त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. पलाश सेनने केवळ पॉप संगीताची पुनर्परिभाषाच केली नाही तर त्यांच्या कुटुंबासाठी आदर आणि आशीर्वादही दिले.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

