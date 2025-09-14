मुंबई-पुणे प्रवासात जमली अनोखी जोडी, गिरीश ओक यांच्या जीवनात घटस्फोटानंतर अशी झाली नवी सुरुवात!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Girish Oak Second Marriage Story : डॉ. गिरीश ओक यांचं लग्न हे अतिशय नाट्यमय पद्धतीने झालं होतं. नुकत्याच झालेल्या ‘आम्ही सारे खवय्ये’ या कार्यक्रमात त्यांनी याबाबत खास खुलासा केला आहे.

Intern | Updated: Sep 14, 2025, 12:27 PM IST
मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेते डॉ. गिरीश ओक सध्या त्यांच्या नव्या चित्रपटामुळे प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत. नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगला गाजत असून यात प्रिया बापट, उमेश कामत आणि निवेदिता सराफ यांसारख्या कलाकारांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. या चित्रपटात प्रेम, नातेसंबंध आणि भावनिक गुंतागुंत यांचा अप्रतिम संगम पाहायला मिळतो. दरम्यान, डॉ. गिरीश ओक यांनी नुकतीच पत्नी पल्लवीसोबत संकर्षण कऱ्हाडे यांच्या ‘आम्ही सारे खवय्ये’ या कार्यक्रमात हजेरी लावली. या कार्यक्रमात गिरीश आणि पल्लवीने विविध रेसिपी बनवत असताना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित अनेक किस्से प्रेक्षकांसमोर मांडले. विशेषत: गिरीश ओक यांनी आपल्या दुसऱ्या लग्नाचा नाट्यमय अनुभव उघड केला, ज्यामध्ये प्रेम, संघर्ष आणि नाट्यमय मोड यांचा संगम आहे.

पुणे-मुंबई प्रवासातून सुरू झालं प्रेम

गिरीश आणि पल्लवी यांची पहिली भेट अगदी साध्या योगायोगातून झाली होती. पल्लवी आधीच बसमध्ये बसलेल्या होत्या, तर गिरीश ओक नंतर बसमध्ये आले. बसमधील सिटिंगच्या योगायोगाने कंडक्टरने त्यांना जवळ बसवले. सुरुवातीला काही बोलणं झालं नाही, परंतु पल्लवीला गिरीश यांच्यासोबत बसलेली ही घटना लक्षात राहिली आणि त्यांनी आपल्या मैत्रिणीस फोनवर सांगितलं. प्रवासानंतर पल्लवी यांनी गिरीश यांचा फोन नंबर विचारला आणि त्यांनी आनंदाने तो दिला. यानंतर हळूहळू ओळख वाढली आणि शेवटी ती ओळख प्रेमात रूपांतरित झाली.

घरच्यांचा विरोध आणि नाट्यमय लग्न

पल्लवीच्या आईवडिलांना गिरीश ओक यांच्याशी लग्नाला सुरुवातीला विरोध होता. कारण गिरीश यांचे आधीचे लग्न होते आणि त्यांना गिरीजा नावाची मुलगी होती. अशा परिस्थितीतही गिरीश आणि पल्लवीने आपला निर्णय ठाम ठेवल्यामुळे 2008 मध्ये अखेर नाट्यमय रीतीने संसार थाटला. या संदर्भात पल्लवी म्हणाल्या, 'आमचं लग्न अगदी नाट्यमय पद्धतीने झालं. सुरुवातीला बऱ्याच अडचणी होत्या, पण त्यातून आम्ही बाहेर पडलो.” त्यावर गिरीश ओक म्हणाले, “हो, विरोध असूनही आमचं लग्न झालं होतं. आज सर्व काही बदललं आहे, आणि मी पल्लवीच्या कुटुंबीयांना पूर्णपणे आपलं करून घेतलं आहे.'

रुपेरी पडद्यापासून छोट्या पडद्यापर्यंतचा प्रवास

डॉ. गिरीश ओक यांनी छोट्या पडद्यापासून ते रुपेरी पडद्यापर्यंत आपला अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे. त्यांच्या अभिनयाची विविधता, भावनिक पोत आणि वास्तववादी सादरीकरण प्रेक्षकांना नेहमीच प्रभावित करत आले आहे. आता ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ या चित्रपटामुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. हा चित्रपट प्रेम, विश्वास आणि नात्यांच्या गुंतागुंतीवर आधारित असून प्रेक्षकांना भावनिक अनुभव देतो. गिरीश आणि पल्लवीची ही लव्हस्टोरी ही नक्कीच प्रेरणादायी आहे.आयुष्यातल्या अडचणींवर मात करून प्रेम जपण्याचं साहस यातून दिसून येतं. या जोडीने एकत्रितपणे संसाराची सुरुवात करत, संघर्षातून प्रेम जिंकले आहे.

FAQ

गिरीश ओक आणि पल्लवी यांची भेट कशी झाली?

गिरीश ओक आणि पल्लवी यांची पहिली भेट पुणे-मुंबई प्रवासादरम्यान बसमध्ये झाली. पल्लवी आधीच बसलेल्या होत्या, आणि गिरीश ओक नंतर बसमध्ये आले. कंडक्टरच्या सुचनेनुसार त्यांना जवळ बसवले गेले. सुरुवातीला बोलणं फारसं झालं नाही, पण बसमधून उतरल्यानंतर पल्लवी यांनी गिरीश यांचा फोन नंबर मागितला. हळूहळू ओळख वाढली आणि त्यातून प्रेम जन्माला आले.

त्यांच्या लग्नात कोणत्या अडचणी होत्या?

पल्लवीच्या आईवडिलांना गिरीश ओक यांच्याशी लग्नाला सुरुवातीला विरोध होता, कारण गिरीश यांचे आधीचे लग्न झालेले होते आणि त्यांना गिरीजा नावाची मुलगी होती. या विरोधाला न जुमानता 2008 मध्ये गिरीश आणि पल्लवी यांनी नाट्यमय रीतीने संसार थाटला.

‘बिन लग्नाची गोष्ट’ चित्रपटाबाबत माहिती काय आहे?

‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित आहे. यात प्रिया बापट, उमेश कामत आणि निवेदिता सराफ यांसारख्या कलाकारांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. हा चित्रपट प्रेम, नातेसंबंध आणि भावनिक गुंतागुंतीवर आधारित असून प्रेक्षकांना भावनिक अनुभव देतो.

