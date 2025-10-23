मुंबईतील शापित बंगला, तीन सुपस्टारचे करिअर उद्ध्व्स्त झाले, स्टारडम, पैसा सगळंच गेलं...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 23, 2025, 07:23 PM IST
Cursed Bungalow In Mumbai: मुंबई दर्शनासाठी आलेल्या पर्यटकांचे आणखी एक आकर्षण असते ते म्हणजे कलाकारांचे बंगले. शाहरुख खानचा मन्नत असो किंवा अमिताभ बच्चन यांचा जलसा बंगला असो. अनेक पर्यटक मुंबई आल्यानंतर हे बंगले बघण्यासाठी गर्दी करतात. तसंच हे बंगलेदेखील आता मुंबईतील एक लँडमार्क झाले आहेत. पण बॉलिवूडच्या सुपरस्टारचा असाच एक बंगला खूप लोकप्रिय होता. मात्रा कालांतराने हा बंगला शापित असल्याचं बोललं जावू लागलं. कोणाचा होता हा बंगला आणि नेमकं घडलं तरी काय? जाणून घेऊयात.

शाहरुख खानचा मन्नत, अमिताभ बच्चन यांचा जलसा तर सलमान खानचा गॅलेक्सी अपार्टमेंट तर लोकप्रिय आहेतच. पण याआधी सुपरस्टार राजेश खन्ना यांचा बंगला हा यापेक्षा अधिक लोकप्रिय होता. पण नंतर अशा काही घडामोडी घडल्या की हा बंगला चुकीच्या कारणांमुळं चर्चेत येऊ लागला. राजेश खन्ना यांच्या बंगल्याचे नाव आशीर्वाद असून वांद्रे येथील कार्टर रोड येथे हा बंगला आहे. असं म्हणतात की हा बंगला शापित असून याच्या मालकाला अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागले.

राजेश खन्ना यांच्या आधी हा बंगला अन्य एका मोठ्या बॉलिवूड कलाकाराच्या मालकीचा होता. मात्र यशाच्या शिखरावर असताना अचानक त्यांना संकटाचा सामना करावा लागला. अभिनेते भारत भूषण हे सर्वप्रथम त्या बंगल्याचे मालक होते. भारत यांनी जवळपास 50 चित्रपट केले. बैजू बावरा, मिर्झा गालिब, गेट वे ऑफ इंडिया आणि बरसात की रात हे त्यांचे गाजलेले चित्रपट. राज कपूर आणि दिलीप कुमार यांना भारत भूषण टक्कर द्यायचे असं म्हटलं जातं.

काही काळानंतर भारत भूषण यांची कारकि‍र्दी ढासळली जाऊ लागली. त्यामुळं त्यांच्यावर कर्ज वाढू लागले. कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी त्यांचा आशीर्वाद बंगला विकला. राजेंद्र कुमार यांना त्यांनी बंगला विकला. 1960 साली त्यांनी फक्त 60 हजारांत हा बंगला विकत घेतला होता. मनोज कुमार यांनी राजेंद्र कुमार यांना बंगल्यात राहायला येण्यापूर्वी पूजा करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांनी त्या बंगल्याचं नाव डिंपल ठेवलं होतं. काही वर्षांच्या यशानंतर मात्र त्यांची कारकि‍र्दीला ग्रहण लागले. 1968-69 च्या काळात राजेंद्र कुमार यांचे चित्रपट फ्लॉप ठरायला लागले त्यामुळं त्यांना मोठे नुकसान झाले.

राजेंद्र कुमार हे कर्जात बुडालेले असताना राजेश खन्ना यांनी तो बंगला विकत घेण्याचे ठरवले. 70 च्या दशकात राजेश खन्ना यांनी 10 लाखांना विकत घेतला. त्यानंतर बंगल्याला त्यांनी आशीर्वाद नाव दिले. बंगला विकत घेतल्यानंतर त्यांनी एकूण 17 चित्रपट हिट दिले. मात्र 1970 साली राजेश खन्ना यांचे करिअर मंदावले. तसंच, खासगी आयुष्यातदेखील वादळ आले. त्यांची पत्नी डिंपल कपाडियापासून ते वेगळे झाले. इतक्या सगळ्या घडामोडींनतरही ते त्याच बंगल्यात राहिले. राजेश खन्ना यांच्या मृत्यूमंतर आशीर्वाद बंगला एका उद्योजकाला 100 कोटींना विकण्यात आला. 

