सातवीत नापास झाला होता 'हा' प्रसिद्ध अभिनेता, स्वतःच केला खुलासा

Akshay Kumar : अभिनेता अक्षय कुमारचा सिनेमा ‘जॉली एलएलबी ३’ चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला असून बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अक्षय कुमार नुकतेच ‘आप की अदालत’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात सहभागी झाले. या कार्यक्रमात त्यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी प्रेक्षकांसमोर शेअर केल्या. अक्षय कुमारने बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देत सांगितले की, 'मी सातवीत नापास झालो होतो.' हे ऐकून प्रेक्षक हसले, त्यावर अक्षय म्हणाले, 'तुम्हाला इतका धक्का का बसला? मी खरंच सातवीत नापास झालो होतो.' या किस्स्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. शोमध्ये अक्षयला विचारण्यात आले की, 'तुम्ही आपल्या पत्नी ट्विंकल खन्नाला घाबरता का?' यावर त्यांनी आपले लहानपणाचे स्वप्न सांगितले. अक्षय म्हणाले, 'माझ्या वडिलांनी मला विचारले की तुला काय व्हायचं आहे? मी लगेच सांगितले की मला अभिनेता व्हायचं आहे. माझं बालपणीचं स्वप्न पूर्ण झालं.'
अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्या मुख्य भूमिकेतील ‘जॉली एलएलबी 3’ सप्टेंबर रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झाला. सुभाष कपूर दिग्दर्शित या चित्रपटात अर्शद वारसीसोबतच सौरभ शुक्ला न्यायाधीशाच्या लोकप्रिय भूमिकेत आहेत. हुमा कुरेशी, अमृता राव, गजराज राव आणि सीमा बिस्वास हे प्रमुख कलाकार आहेत. चित्रपटाच्या पहिल्या दिवशी प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आणि बॉक्स ऑफिसवर 12.50 कोटी रुपयेची कमाई झाली. चित्रपटाचे बजेट 75 कोटी रुपये असून पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी त्याचे बजेट वसूल होण्याची अपेक्षा आहे.
चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांचे उत्साहवर्धक प्रतिसाद पाहता येतात. अक्षय कुमारच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना हसवले, भावूक केले आणि न्यायालयीन कॉमिक सीनसह चित्रपटाची संपूर्ण कथा रसपूर्ण बनवली आहे. ‘जॉली एलएलबी 3’ हा चित्रपट या वर्षातील अपेक्षित मनोरंजनात्मक सिनेमांपैकी एक ठरला आहे.
FAQ
अक्षय कुमारने सातवीत नापास झाल्याचे कधी सांगितले?
अक्षय कुमारने ‘आप की अदालत’ या कार्यक्रमात बालपणाच्या आठवणी शेअर करत उघडके सांगितले की, “मी सातवीत नापास झालो होतो.” हे सांगताना प्रेक्षक हसले, परंतु अक्षयने सत्य कबूल केले.
‘जॉली एलएलबी 3’ मध्ये मुख्य कलाकार कोण आहेत?
चित्रपटात अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी मुख्य भूमिकेत आहेत. तसेच सौरभ शुक्ला न्यायाधीशाची भूमिका साकारत आहेत. हुमा कुरेशी, अमृता राव, गजराज राव आणि सीमा बिस्वास हे प्रमुख कलाकार आहेत.
‘जॉली एलएलबी 3’चा बॉक्स ऑफिसवर कसा प्रतिसाद मिळाला?
चित्रपट 19 सप्टेंबरला प्रदर्शित झाला आणि पहिल्या दिवशी 12.50 कोटी रुपयेची कमाई केली. चित्रपटाचे बजेट 75 कोटी असून पहिल्या आठवड्यात त्याचे बजेट वसूल होण्याची अपेक्षा आहे.