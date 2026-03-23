अजय देवगणच्या प्रेमात होती 'ही' प्रसिद्ध महिला खासदार ; वादामुळे दिलेली जीवाचं बरंवाईट करण्याची धमकी

सध्या हिमाचल प्रदेशच्या मंदी मतदार संघातून निवडून आलेल्या महिला खासदार कंगना राणौत यांच्या खासगी आयुष्याच्या चर्चांनी पुन्हा गाजत आहे. कंगना राणौत राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी बॉलिवूडमध्ये सक्रिय होत्या आणि अनेक प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय अभिनेत्यांसोबत स्क्रीन शेअर करत होत्या. त्यांच्या कामगिरीमुळेच नव्हे, तर त्यांच्या खासगी आयुष्यामुळेही त्या सतत चर्चेत राहिल्या. बॉलिवूडमध्ये स्वतःची ओळख भक्कम करत असताना कंगना यांचे नाव अनेकदा प्रसिद्ध अभिनेत्यांशी जोडले गेले, मात्र कोणत्याही नात्याचे लग्नापर्यंत रूपांतर झाले नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंगना राणौत अजय देवगण यांच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये होत्या. अजय दोन मुलांचा बाप असून बॉलिवूडमध्ये अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता आहे. ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ सिनेमाच्या शुटिंग दरम्यान दोघांची ओळख झाली आणि हळूहळू ती ओळख प्रेमात बदलली. अनेक वर्षे ही रिलेशनशिप सुरु राहिली. अफेअरची चर्चा विशेषतः तेव्हा रंगली जेव्हा अजयने सिनेमाच्या निर्मात्यांवर दबाव टाकला, कंगनाला त्या सिनेमात कास्ट करण्यासाठी. या दबावामुळे कंगना ‘रास्कल’ आणि ‘तेज’ सिनेमातही अजयसोबत दिसल्या.
ही कथा तितकीच वादग्रस्त होती की, अभिनेत्री काजोल यांना या अफेअरची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी अजय देवगणला धमकी दिली की, “कंगनाला सोडलं नाही तर मुलांसोबत घर सोडून जाईल.” या धमकीमुळे अजयने कुटुंबाला प्राधान्य दिले आणि कंगनासोबत असलेले संबंध संपवले.
रिपोर्ट्सनुसार, शुटिंगच्या दरम्यान कंगना अजयच्या प्रेमात पूर्णपणे गुंतलेल्या होत्या. काहीवेळा शुटिंग संपल्यानंतर त्या अजयच्या हॉटेलच्या खोलीत नशेत पोहोचल्या होत्या. त्या रात्री कंगना अजयला धमकी देऊ लागल्या, की जर त्यांच्या नात्यावर लक्ष दिले नाही, तर गंभीर परिणाम होतील. या दरम्यान अजयने परिस्थिती सांभाळली आणि या नात्याचा शेवट केला.
आज कंगना राणौत राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांनी बॉलिवूडमधील चमकदार आयुष्य सोडून लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी अनेक सामाजिक आणि राजकीय मुद्यांवर ठाम भूमिका घेतली आहे आणि स्वतंत्रपणे मत मांडले आहे. त्यांच्या भूतकाळातील अफेअर आणि वादग्रस्त खासगी आयुष्यामुळेही माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर त्यांचे नाव कायम चर्चेत राहिले आहे.
कंगना राणौतने दाखवलेली धाडस, बॉलिवूडमध्ये संघर्ष आणि राजकारणात प्रवेश ही कथा त्यांच्या जीवनातील वेगळ्या पैलूंवर प्रकाश टाकते. आजही प्रेक्षक आणि चाहत्यांसाठी ही कथा आकर्षक आहे, कारण ती फक्त अफेअरची गोष्ट नाही, तर एक महिला स्वावलंबी होऊन राजकारणात यशस्वी झाल्याची प्रेरक कथा आहे.