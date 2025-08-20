English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
इतिहासातील सर्वात यशस्वी हॉरर फिल्म,8 दिवसांची शूटिंग,49 लाख बजेट अन् कमाई तब्बल 20000000000

अत्यंत कमी बजेटमध्ये आणि फक्त 49 लाखांच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आलेला या हॉरर चित्रपटाने इतिहास रचला आहे. कुठे पाहू शकता हा चित्रपट?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 20, 2025, 09:17 AM IST
The Blair Witch Project: बॉलिवूड आणि हॉलीवूडमध्ये आजवर अनेक हॉरर चित्रपट निर्माण झाले आहेत. काही चित्रपट इतके भयावह ठरले की आजही प्रेक्षक एकटे बसून पाहण्यास घाबरत नाहीत. अशाच एक गाजलेल्या हॉलिवूड चित्रपटांपैकी एक म्हणजे ‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ (The Blair Witch Project) चित्रपट. हा चित्रपट 1999 साली प्रदर्शित झाला होता.

‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ हा चित्रपट अलौकिक व पारलौकिक घटनांवर आधारित थरारपट चित्रपट आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन डॅनियल मायरिक आणि एडुआर्डो सांचेज यांनी केले आहे.

तीन विद्यार्थ्यांची रहस्यमय कहाणी

‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ या चित्रपटात तीन तरुण विद्यार्थी एका प्रोजेक्टसाठी जंगलात जातात. त्यानंतर ते रहस्यमयरीत्या बेपत्ता होतात.  एक वर्षानंतर त्यांच्या कॅमेऱ्यातील फुटेज सापडते आणि त्यातून त्यांच्या बाबतीत घडलेल्या थरारक घटनांचा उलगडा होतो. ही कथा खूपच सुंदर असून प्रेक्षकांना एकाच जागी बसून ठेवते. या चित्रपटात हीदर डोनाह्यू, मायकेल विल्यम्स आणि जोशुआ लिओनार्ड हे मुख्य भूमिकेत झळकले आहेत.

या चित्रपटाची निर्मिती ही फक्त 49 लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये झाली होती. परंतु, हा चित्रपट जेव्हा बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला तेव्हा या चित्रपटाने धुमाकूळ घातला होता. या चित्रपटाने अवघ्या 49 लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये तब्बल जगभरात तब्बल 20 अब्ज म्हणजे भारतीय रुपयांमध्ये 2000 कोटी रुपयांची कमाई करून विक्रम प्रस्थापित केला. हॉरर सिनेमांच्या इतिहासात हा चित्रपट अत्यंत यशस्वी मानला जातो.

हा चित्रपट कुठे पाहू शकता?

जर तुम्हाला देखील हॉरर चित्रपट बघण्याची आवड असेल तर तुम्ही हा चित्रपट पाहू शकता. हा चित्रपट तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह पाहू शकता. ‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ हा चित्रपट सध्या ॲमेझॉन प्राईम (Amazon Prime) ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. 

FAQ

‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ हा चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

हा चित्रपट 1999 साली प्रदर्शित झाला होता.

‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?

या चित्रपटाचे दिग्दर्शन डॅनियल मायरिक आणि एडुआर्डो सांचेज यांनी केले आहे.

या चित्रपटाची कथा कशावर आधारित आहे?

‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ हा चित्रपट अलौकिक आणि पारलौकिक घटनांवर आधारित थरारपट आहे. यात तीन विद्यार्थी एका प्रोजेक्टसाठी जंगलात जातात, रहस्यमयरीत्या बेपत्ता होतात, आणि एक वर्षानंतर त्यांच्या कॅमेऱ्यातील फुटेजमधून त्यांच्या थरारक अनुभवांचा उलगडा होतो.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
the blair witch project 1999the blair witch project budgetthe blair witch project 1999 budget collectionthe blair witch project box officeद ब्लेअर विच प्रोजेक्ट

