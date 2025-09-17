थिएटरमध्ये प्रचंड गर्दी, फक्त 3 कोटी बजेट असणाऱ्या 'या' चित्रपटाने 11 दिवसांमध्ये केली 10 पट अधिक कमाई

South Movies: साउथच्या चित्रपटांनी गेल्या काही काळात बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई केली आहे. विशेषतः तेलुगू चित्रपट आजकाल प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय बनले असून, एकामागोमाग एक चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत आणि बहुतेक चित्रपटांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. उत्कृष्ट कथा आणि अभिनयामुळे प्रेक्षक थिएटरमध्ये गर्दी करत आहेत. याच दरम्यान ‘लिटिल हार्ट्स’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे.
‘लिटिल हार्ट्स’ हा चित्रपट 5 सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि अवघ्या 10 दिवसांत छोट्या बजेटच्या या चित्रपटाने उत्कृष्ट कमाई करून सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. कथा आणि अभिनयामुळे प्रेक्षक चित्रपट पाहण्यासाठी थिएटरमध्ये गर्दी करत आहेत.
आजकाल बॉक्स ऑफिसवर 100-500 कोटींच्या चित्रपटांनाही कमाईसाठी संघर्षाचा सामना करावा लागतो. पण साउथच्या सर्वात कमी बजेट असणाऱ्या या चित्रपटाने चमत्कार घडवला आहे. ‘लिटिल हार्ट्स’च्या बजेटकडे पाहिलं तर IMDb नुसार हा चित्रपट फक्त 3 कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आला होता. पण त्याने सुमारे 32 कोटी रुपयांची कमाई करून स्वतःचं बजेट वसूल करत मोठ्या प्रमाणात कमाई केली आहे. यावरून सिद्ध होतं की जर कथा आणि अभिनय दमदार असेल तर बजेटचा फारसा फरक पडत नाही.
सध्या तेलुगू चित्रपटसृष्टीत कोणताही मोठा चित्रपट रिलीज होत नाही. त्यामुळे ‘लिटिल हार्ट्स’ला प्रेक्षकांचा पाठिंबा टिकून राहण्याची शक्यता जास्त आहे. पुढे जे मोठं नाव येणार आहे ते म्हणजे पवन कल्याणचा ‘दे कॉल हिम ओजी’ त्यामुळे त्यापर्यंत ‘लिटिल हार्ट्स’चा ट्रेंड सुरू राहील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
‘लिटिल हार्ट्स’ चित्रपटाची कथा एका युवकाभोवती फिरते जो प्रवेश परीक्षामध्ये नापास होतो. नंतर तो एका कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतो आणि तिथे एका मुलीला भेटतो. सुरुवातीला तिच्या नकारानंतरही तो तिचं मन जिंकण्याचा आणि स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. ही कथा युवकांच्या संघर्षाची, प्रेमाची आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्याची आहे.
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन साई मार्तंड यांनी केले आहे. मुख्य भूमिकांमध्ये मौली तनुज प्रशांत, शिवानी नगरम आणि राजीव कनकतला यांचा समावेश आहे. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांवर छाप पाडली आहे.
FAQ
1. ‘लिटिल हार्ट्स’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?
हा तेलुगू रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट 5 सप्टेंबर 2025 रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. सध्या तो चालू असून, प्रेक्षकांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
2. ‘लिटिल हार्ट्स’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक कोण आहेत?
चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन साई मार्थंड (Sai Marthand) यांनी केले आहे. हे त्यांचे पहिले दिग्दर्शन असून, त्यांनी कॉमेडी भाग चांगले हाताळले आहेत.
3. ‘लिटिल हार्ट्स’ चित्रपटातील मुख्य कलाकार कोण आहेत?
मुख्य भूमिकांमध्ये मौली तनुज प्रशांत (Mouli Tanuj Prasanth, अखिल), शिवानी नगरम (Shivani Nagaram, कत्यायनी) आणि राजीव कनकतला (Rajeev Kanakala) आहेत. सहाय्यक भूमिकांमध्ये सत्य कृष्णन (Satya Krishnan), अनीता चौधरी (Anitha Chowdary) आणि एस.एस. कांची (S.S. Kanchi) यांचा समावेश आहे.