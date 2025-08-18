19 वर्षांपूर्वीचा चित्रपट, 460 दिवस थिएटरमध्ये होता सुरु, 70 लाख बजेट अन् कमाई 107 पट अधिक

Blockbuster Movies : 19 वर्षांपूर्वी भारतात असा एक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. ज्यामधील कलाकारांना ‘सैयारा’तील अहान पांडे आणि अनीत पड्डा इतकीच लोकप्रियता मिळाली होती. हा चित्रपट सुपर-डुपरहिट झाला होता. कारण तो तब्बल वर्षभराहून अधिक काळ थिएटर्समध्ये सुरु राहिला होता. इतकेच नाही तर त्याने आपल्या बजेटच्या तब्बल 107 पट अधिक कमाई केली होती.
भारतात दरवर्षी अनेक चित्रपट प्रदर्शित होत असतात. यामध्ये काही चित्रपट हिट होतात तर काही फ्लॉप होतात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका ब्लॉकबस्टर चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत. ज्याची कमाई पाहून अनेक जण थक्क झाले होते.
आम्ही 2006 मध्ये आलेल्या एका कन्नड चित्रपटाबद्दल बोलत आहोत. ज्याने इतिहास घडवला. हा चित्रपट दिग्दर्शक व लेखक योगराज भट्ट यांचा असून या चित्रपटामध्ये रोमँटिक-ड्रामा होता. या चित्रपटाचे नाव ‘मुंगारू माले’ होते. या चित्रपटाचे बजेट हे फक्त 70 लाख रुपये इतके होते.
मात्र, हा चित्रपट जेव्हा बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला त्यावेळी या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. हा चित्रपट सुपरहिट ठरला आणि त्याकाळी सर्वाधिक कमाई करणारा कन्नड चित्रपट बनला. या चित्रपटात गणेश, पूजा गांधी आणि अनंत नाग हे प्रमुख भूमिकेत दिसले होते.
‘मुंगारू माले’ हा चित्रपट बेंगळुरूतील PVR मल्टिप्लेक्समध्ये तब्बल 460 दिवस सुरु होता. हा जगभरात 50 कोटी रुपयांचा टप्पा पार करणारा पहिला कन्नड चित्रपट ठरला. या चित्रपटाने जगभरात एकूण 75 कोटींची कमाई केली होती.
चित्रपट रिलीज होताच पूजा गांधी आणि गणेश रातोरात सुपरस्टार बनले. त्यानंतर त्यांनी अनेक हिट चित्रपट दिले आणि कन्नड प्रेक्षकांच्या मनात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. ‘मुंगारू माले’चे बॉक्स ऑफिस रेकॉर्ड्स तब्बल दशकभराहून अधिक काळ कायम राहिले. शेवटी यशचा ‘KGF – चैप्टर 1’ आला आणि त्याने हा विक्रम मोडीत काढला.
FAQ
