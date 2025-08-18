English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

19 वर्षांपूर्वीचा चित्रपट, 460 दिवस थिएटरमध्ये होता सुरु, 70 लाख बजेट अन् कमाई 107 पट अधिक

Blockbuster Movies : 19 वर्षांआधी प्रदर्शित झालेल्या या भारतीय चित्रपटाने 70 लाखांच्या बजेटमध्ये केली होती 107 पट अधिक कमाई. 460 दिवस बॉक्स ऑफिसवर केला होता कब्जा.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 18, 2025, 07:13 PM IST
19 वर्षांपूर्वीचा चित्रपट, 460 दिवस थिएटरमध्ये होता सुरु, 70 लाख बजेट अन् कमाई 107 पट अधिक

Blockbuster Movies : 19 वर्षांपूर्वी भारतात असा एक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. ज्यामधील कलाकारांना ‘सैयारा’तील अहान पांडे आणि अनीत पड्डा इतकीच लोकप्रियता मिळाली होती. हा चित्रपट सुपर-डुपरहिट झाला होता. कारण तो तब्बल वर्षभराहून अधिक काळ थिएटर्समध्ये सुरु राहिला होता. इतकेच नाही तर त्याने आपल्या बजेटच्या तब्बल 107 पट अधिक कमाई केली होती.

भारतात दरवर्षी अनेक चित्रपट प्रदर्शित होत असतात. यामध्ये काही चित्रपट हिट होतात तर काही फ्लॉप होतात.  आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका ब्लॉकबस्टर चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत. ज्याची कमाई पाहून अनेक जण थक्क झाले होते. 

प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ

आम्ही 2006 मध्ये आलेल्या एका कन्नड चित्रपटाबद्दल बोलत आहोत. ज्याने इतिहास घडवला. हा चित्रपट दिग्दर्शक व लेखक योगराज भट्ट यांचा असून या चित्रपटामध्ये रोमँटिक-ड्रामा होता. या चित्रपटाचे नाव ‘मुंगारू माले’ होते. या चित्रपटाचे बजेट हे फक्त 70 लाख रुपये इतके होते. 

मात्र, हा चित्रपट जेव्हा बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला त्यावेळी या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. हा चित्रपट सुपरहिट ठरला आणि त्याकाळी सर्वाधिक कमाई करणारा कन्नड चित्रपट बनला. या चित्रपटात गणेश, पूजा गांधी आणि अनंत नाग हे प्रमुख भूमिकेत दिसले होते.

‘मुंगारू माले’ चित्रपटाची कमाई? 

‘मुंगारू माले’ हा चित्रपट बेंगळुरूतील PVR मल्टिप्लेक्समध्ये तब्बल 460 दिवस सुरु होता. हा जगभरात 50 कोटी रुपयांचा टप्पा पार करणारा पहिला कन्नड चित्रपट ठरला. या चित्रपटाने जगभरात एकूण 75 कोटींची कमाई केली होती. 

चित्रपट रिलीज होताच पूजा गांधी आणि गणेश रातोरात सुपरस्टार बनले. त्यानंतर त्यांनी अनेक हिट चित्रपट दिले आणि कन्नड प्रेक्षकांच्या मनात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. ‘मुंगारू माले’चे बॉक्स ऑफिस रेकॉर्ड्स तब्बल दशकभराहून अधिक काळ कायम राहिले. शेवटी यशचा ‘KGF – चैप्टर 1’ आला आणि त्याने हा विक्रम मोडीत काढला.

FAQ

‘मुंगारू माले’ चित्रपटाचे बजेट किती होते?

या चित्रपटाचे बजेट फक्त 70 लाख रुपये होते.

हा चित्रपट किती काळ थिएटर्समध्ये चालला?

हा चित्रपट बेंगळुरूतील PVR मल्टिप्लेक्समध्ये तब्बल 460 दिवस, म्हणजेच वर्षभराहून अधिक काळ चालला.

‘मुंगारू माले’ चित्रपटाने किती कमाई केली?

या चित्रपटाने जगभरात 75 कोटी रुपयांची कमाई केली. जे त्याच्या बजेटच्या 107 पटींहून अधिक आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Mungaru Male movie recordIndia's most profitable filmindian movie ran for a year in multiplexesगोल्डन जुबली थिएटर

इतर बातम्या

Monsoon Update: 'ठाण्यात पुढील 48 तासांत....', एक...

महाराष्ट्र बातम्या