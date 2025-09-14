English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अनेक प्रयत्न करूनही 'हा' निर्माता आपल्या मुलाला स्टार बनवू शकला नाही, शेवटी...

आज आम्ही तुम्हाला अशा एका निर्मात्याबद्दल सांगणार आहोत, ज्याने नागिन, बदले की आग, नोकर बीवी सारख्या अनेक चित्रपट दिलेत पण आपल्या मुलाला हिट करू शकला नाही.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 14, 2025, 10:08 AM IST
Bollywood Actor : हिंदी चित्रपटसृष्टीत कधी अ‍ॅक्शन चित्रपटांची धूम असली तरी एक असा काळ आला जेव्हा प्रेक्षकांना एका चित्रपटात अनेक दिग्गज कलाकार एकत्र पाहायला मिळाले. या काळाला आकार देणाऱ्यांमध्ये दिग्गज फिल्ममेकर राजकुमार कोहली यांचे नाव विशेष उल्लेखनीय आहे. त्यांच्या कल्पकतेमुळे आणि धाडसी चित्रपटांमुळे मल्टीस्टारर आणि हॉरर चित्रपटांना नवे रूप मिळाले. 

1976 मध्ये आलेला त्यांचा ‘नागिन’ हा चित्रपट आजही हॉरर चित्रपटांचे मोठे उदाहरण मानला जातो. मात्र, त्यांच्या करिअरला यश मिळाले तरी मुलगा अरमान कोहली याला सुपरस्टार बनवण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले.

चित्रपटसृष्टीशी बालपणापासून नाते

राजकुमार कोहली यांचा जन्म 14 सप्टेंबर 1930 रोजी लाहोर येथे झाला. त्यांच्या वडिलांचाही चित्रपट निर्मितीशी संबंध होता. त्यामुळे लहानपणापासूनच त्यांना फिल्म इंडस्ट्रीचे धडे मिळाले. शिक्षणासोबत त्यांनी वडिलांसोबत चित्रपट निर्मितीचे बारकावे आत्मसात केले. 1963 मध्ये त्यांनी निर्माता म्हणून ‘पिंड दी कुडी’ या चित्रपटातून करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी ‘मैं जट्टी पंजाब दी’ आणि ‘दुल्ला भट्टी’ यांसारख्या हिट पंजाबी चित्रपटांमुळे निर्मात्या म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली.

1973 मध्ये ‘कहानी हम सब की’ या चित्रपटाद्वारे त्यांनी दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केले. पण खरी ओळख मिळाली ती 1976 मध्ये आलेल्या ‘नागिन’ मुळे. या चित्रपटात रीना रॉय, फिरोज खान, विनोद मेहरा, सुनील दत्त, संजय कुमार आणि जितेंद्र यांसारख्या अनेक मोठ्या कलाकारांनी एकत्र काम केले. 

मुलगा अरमान कोहलीला स्टार बनवण्याचे स्वप्न अपूर्ण 

राजकुमार कोहली यांनी पंजाबी चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्री निशी यांच्याशी विवाह केला. त्यांना दोन मुलगे झाली. अरमान कोहली आणि रजनीश कोहली. त्यांनी मुलगा अरमानला 1992 मध्ये ‘विरोधी’ या चित्रपटातून लॉन्च केले. या चित्रपटात सुनील दत्त, धर्मेंद्र आणि गुलशन ग्रोवर यांसारखे दिग्गज कलाकार असले तरी चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला नाही.

त्यानंतर त्यांनी अरमानच्या करिअरसाठी ‘औलाद के दुश्मन’, ‘कहर’, आणि 2002 मध्ये ‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’ हा चित्रपट केला. ‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’ हा त्यांच्या 70 च्या दशकातील ‘जानी दुश्मन’चा आधुनिक आवृत्ती बनवण्याचा प्रयत्न होता. मात्र हा चित्रपटही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला नाही आणि अपयशी ठरला. त्यामुळे मुलगा अरमानला सुपरस्टार बनवण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले.

