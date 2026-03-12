English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  'हे लव्ह जिहाद'; कुंभमेळ्यातील मोनालिसा, फरमान खानच्या लग्नावर दिग्दर्शकाचा दावा

'हे लव्ह जिहाद'; कुंभमेळ्यातील मोनालिसा, फरमान खानच्या लग्नावर दिग्दर्शकाचा दावा

Director sanoj mishra claims monalisa's marriage to be Love Jihad : मोनालिसाचा कुंभमेळा स्टार बनलेला प्रवास आणि फरमान खानसोबतचा विवाह; खासगी आयुष्यावर धक्कादायक खुलासा  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 12, 2026, 09:28 AM IST
'हे लव्ह जिहाद'; कुंभमेळ्यातील मोनालिसा, फरमान खानच्या लग्नावर दिग्दर्शकाचा दावा

कुंभमेळ्यात रातोरात व्हायरल होऊन चर्चेत आलेली मोनालिसा भोसले हिने मुस्लीम बॉयफ्रेंड फरमान खान याच्यासोबत केरळमध्ये हिंदू पद्धतीत लग्न केले आहे. सोशल मीडियावर मोनालिसाच्या लग्नाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आणि वाद निर्माण झाला आहे. मोनालिसाच्या कुटुंबियांचा विरोध असल्यामुळे हा विवाह पोलिसांच्या संरक्षणाखाली पार पडला, ज्यामुळे हा घटनेला अजून वादग्रस्त वळण मिळाले.

मोनालिसाच्या लग्नानंतर तिच्या दिग्दर्शक आणि प्रशिक्षक सनोज मिश्राने सोशल मीडियावर लग्नाबाबत धक्कादायक दावा केला. सनोज मिश्राने मोनालिसा-फरमानच्या लग्नाला ‘लव्ह जिहाद’ असल्याचे म्हटले. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “ही बंडखोरी नाही, तर लव्ह जिहाद आहे. मोनालिसा एक गरीब जंगली भागातील मुलगी होती, जिला कुंभमेळ्यात व्हायरल झाल्यानंतर घाबरलेल्या अवस्थेत पळून जावे लागले. तिला मी सिनेमासाठी प्रशिक्षित करीत होतो आणि तिने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. पण माझ्या विरोधकांपैकी एका व्यक्तीने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आणि मोनालिसाचा सौदा केला, ज्यामुळे आज तिच्या विवाहावर वाद निर्माण झाला.”

सनोज मिश्राने पुढे स्पष्ट केले की, मोनालिसाच्या आयुष्यात अनेक अडचणी होत्या. तिची खरी आई तिच्या सोबत नव्हती, सावत्र आईला तिला आई मानावे लागले आणि बालपणापासूनच तिला अनेक भावनिक संघर्षांना सामोरे जावे लागले. सनोज म्हणतात, 'मोनालिसाला मी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, तिच्या दुःखात त्यावेळी साथ दिली, पण तिच्या खासगी प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करणे मला योग्य वाटले नाही.'

सनोजच्या मते, मोनालिसाचा विवाह तिच्या कुटुंबाविरुद्ध बंडखोरी नाही, तर बाहेरून तिच्या आयुष्यात घातलेल्या धोरणाचा परिणाम आहे. त्यांनी म्हटले की, मोनालिसाच्या मॅनेजरकडून हळूहळू तिला तिच्या मूळ बंजारा समुदायापासून दूर केले गेले आणि परिणामी आज मोनालिसाचा विवाह चर्चेत आला आहे. सनोज मिश्राची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, या प्रकरणाने चाहत्यांमध्ये मोठा वाद आणि चर्चा निर्माण केली आहे.

मोनालिसाचा हा विवाह केवळ तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित नसून, सोशल मीडिया आणि मनोरंजन माध्यमांवर मोठा विषय बनला आहे. चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि प्रतिक्रिया दोन्हीही भरभराटीने आहेत. लग्नाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी मोनालिसाचे कौतुक केले, तर काहींनी तिच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.

यामध्ये पुढे काय होईल, आणि मोनालिसाच्या करिअरवर किंवा तिच्या वैयक्तिक जीवनावर या वादग्रस्त दाव्यांचा कसा परिणाम होईल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

Monalisa BhosleFarman KhanLove JihadViral WeddingKumbh Mela Star

