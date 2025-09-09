'हा माझ्या महाराष्ट्राचा सन्मान...', हिमाचल सरकारच्या सन्मानाने छाया कदम भावुक

मराठी रंगभूमीपासून हिंदी चित्रपटसृष्टीपर्यंत आपल्या प्रभावी अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात कायमस्वरूपी ठसा उमटवणाऱ्या छाया कदम (Chhaya Kadam) यांना नुकताच हिमाचल प्रदेश सरकारकडून विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. हा सन्मान केवळ त्यांच्या वैयक्तिक कारकिर्दीचा नाही तर महाराष्ट्राच्या कलाक्षेत्राचाही अभिमान आहे.
छाया कदम हे नाव गेल्या दोन दशकांत दर्जेदार चित्रपटांमुळे प्रेक्षकांच्या ओळखीचं झालं आहे. 'सैराट'मधील ग्रामीण वास्तव, 'झुंड'मधील सामाजिक संदर्भ, 'न्यूड'सारख्या धाडसी भूमिकांपासून ते 'लापता लेडीज' आणि 'मडगांव एक्सप्रेस'सारख्या लोकप्रिय चित्रपटांपर्यंत त्यांच्या अभिनयाचा आवाका प्रत्येक वेळी नव्याने जाणवतो. सहजसुंदर अभिनय, भूमिकेतील प्रामाणिकपणा आणि प्रेक्षकांशी जोडून घेण्याची ताकद ही त्यांची खरी जमेची बाजू आहे.
अलीकडेच पार पडलेल्या ११ व्या शिमला इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये छाया कदम प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहिल्या होत्या. या फेस्टिव्हलमध्ये त्यांच्या ‘लाल’ या शॉर्ट फिल्मचं विशेष स्क्रिनिंग झालं. प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला उत्तम प्रतिसाद दिला. त्याचबरोबर, हिमाचल प्रदेश सरकारने त्यांच्या दीर्घकाळाच्या कलाविषयक योगदानाचा गौरव म्हणून त्यांना विशेष पुरस्कार प्रदान केला.
या प्रसंगाबद्दल छाया कदम यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या,
'हा सन्मान केवळ माझा नाही, तर ज्या मातीत मी घडले, त्या माझ्या महाराष्ट्राचाही आहे. आजवरच्या कामाचा घेतलेला आढावा, दाखविण्यात आलेली माझी लहानशी डॉक्युमेंट्री आणि मिळालेला हा पुरस्कार मला भावनिकरित्या सुखावणारा आहे.”
फेस्टिव्हलदरम्यान हिमाचल आणि शिमलाच्या संस्कृतीचा अनुभव घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
'इथली माणसं, त्यांचा गोड स्वभाव, आणि सिनेमाप्रती असलेलं प्रचंड प्रेम हे पाहून खूप समाधान मिळालं. एक कलाकार म्हणून हा अनुभव मला समृद्ध करणारा ठरला. हा प्रवास आनंद देणारा आणि प्रेरणा देणारा होता' असं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं.
छाया कदम यांच्या या यशाबद्दल त्यांचे चाहते, सहकलाकार आणि इंडस्ट्रीतील मान्यवरांनी मोठ्या संख्येने शुभेच्छा दिल्या. सोशल मीडियावर त्यांना अभिनंदनाचा वर्षाव झाला असून, “तुमचा प्रवास अनेकांना प्रेरणा देणारा आहे” अशा प्रतिक्रिया चाहत्यांनी दिल्या.
छाया कदम यांनी अभिनय क्षेत्रात सतत दाखविलेली प्रामाणिकता आणि मेहनत या सन्मानातून अधोरेखित झाली आहे. त्यांचा प्रवास महाराष्ट्राच्या कलाक्षेत्रासाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे.
छाया कदम यांना हिमाचल प्रदेश सरकारचा सन्मान कशासाठी मिळाला?
छाया कदम यांना त्यांच्या अभिनय क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल हिमाचल प्रदेश सरकारकडून विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
कोणत्या प्रसंगी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला?
११ व्या शिमला इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित असताना त्यांना हा सन्मान देण्यात आला.
या सन्मानाबद्दल छाया कदम यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?
छाया कदम यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं की, हा पुरस्कार केवळ त्यांचा नसून त्यांच्या महाराष्ट्राचा सन्मान आहे. त्यांनी हा क्षण अत्यंत भावनिक आणि प्रेरणादायी असल्याचंही व्यक्त केलं.