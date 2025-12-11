'चान्स मारु का?' भर गर्दीत अशोक सराफ यांना 'तिनं' केलं हैराण?

काही दिवसांपूर्वी मुंबईत आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांच्या मुलाचं सोहम बांदेकरचं रिसेप्शन पार पडलं. सोहम बांदेकरने अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत लोणावळ्यात लग्नगाठ बांधली. यानंतर मुंबईत पार पडलेल्या रिसेप्शन सोहळ्याला कलाकारांनापासून ते अगदी राजकीय मंडळींपर्यंत अनेकजण उपस्थित होते.
या सोहळ्यातील अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. ज्यामध्ये मराठीतील दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ यांना 'चान्स मारु का' असं थेट एका अभिनेत्रीने विचारलं आहे.
सोशल मीडियावर अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीचा हा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये तिने अशोक सराफ यांना थेट विचारलंय तुमच्यावर चान्स मारु का? अशोक सराफ सोहम बांदेकरच्या लग्नात अतिशय छान असे दिसत आहेत. यावेळी अशोक मामांसोबत कलाकार अन् काही पाहुणे फोटो काढण्यास उत्सुक आहेत.
यावेळी सोनाली कुलकर्णी अशोक सराफ यांना विचारते की, चान्स मारु का? यावर अशोक सराफ म्हणतात की, ती गरज नाही तुला... हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.
2 डिसेंबर रोजी अभिनेत्री पूजा बिरारी आणि सोहम बांदेकरचं धूमधडाक्यात लग्न झालं. त्यांच्या लग्नाला कुटुंबीय, मित्र-मैत्रिणींसह काही सेलिब्रिटीही आले होते. त्यानतंर 9 डिसेंबर रोजी मुंबईत त्यांचा शाही रिसेप्शन सोहळा पार पडलाय यावेळी मनोरंजन सृष्टीतील अनेक कलाकार, सेलिब्रटींनी हजेरी लावत नवदांपत्याला शुभेच्छा दिल्या. तसेच उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांचीही रिसेप्शनला खास उपस्थिती होती. त्यांचे फोटो सर्वत्र व्हायरल झाले आहेत.
या सोहळ्यासाठी राजकीय आणि मनोरंजन विश्वातील अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावलेली. उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, संजय राऊत विश्वास नांगरे पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.