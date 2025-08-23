‘बाहुबली’मधील शिवगामीच्या आवाजामागे आहे ही मराठमोळी अभिनेत्री; अनुभव सांगताना केला खास खुलासा…

Baahubali Movie: एस.एस. राजामौली दिग्दर्शित ‘बाहुबली’ने भारतीय चित्रपटसृष्टीत नवा इतिहास रचला. बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवत या चित्रपटाने अनेक गल्ला विक्रम मोडले. केवळ देशातच नव्हे तर परदेशातही भारतीय सिनेमाला नवीन ओळख मिळवून देण्यात या चित्रपटाची मोठी भूमिका ठरली. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाच्या हिंदी आवृत्तीत शिवगामीच्या व्यक्तिरेखेला आवाज देण्याची जबाबदारी एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीने पार पाडली होती. भारतीय चित्रपटसृष्टीत नवा इतिहास रचणाऱ्या एस.एस. राजामौली दिग्दर्शित ‘बाहुबली’ ने केवळ बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाईच केली नाही, तर भारतीय सिनेमाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळवून दिली. प्रभास (बाहुबली), राणा दग्गुबाती (भल्लालदेव), अनुष्का शेट्टी (देवसेना), तमन्ना भाटिया (अवंतिका), रम्या कृष्णन (शिवगामी) आणि सत्यराज (कटप्पा) या कलाकारांच्या अभिनयाने चित्रपट गाजला. या चित्रपटाच्या हिंदी आवृत्तीत शिवगामीच्या प्रभावी भूमिकेला आवाज दिला तो दुसरी-तिसरी कुणी नसून मराठमोळ्या अभिनेत्री मेघना एरंडे हिने.
डबिंग आर्टिस्ट म्हणून मेघनाने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. मात्र ती केवळ आवाज डबिंग आर्टिस्ट नाही, तर अभिनेत्री म्हणूनही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. तिने अनेक लोकप्रिय कार्टून कॅरेक्टर्स, मालिकांमधील तसेच चित्रपटांमधील व्यक्तिरेखांना आवाज दिला आहे. अलीकडेच तिने आरपार ऑनलाइन या यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या कारकिर्दीतील काही आठवणी शेअर केल्या. त्यात तिने ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ मधील टायटल साँगपासून ते ‘बाहुबली’तील शिवगामीच्या डबिंगपर्यंतचा अनुभव सांगितला.‘तारक मेहता’च्या टायटल साँगमधले सारे आवाज माझेच मेघना म्हणाली, 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा’च्या टायटल साँगमध्ये टप्पू, दया, मिसेस हाथी, सास अशा पाच-सहा पात्रांचे आवाज आहेत. ते सगळे आवाज माझेच आहेत. त्यामुळे लोकांना जेव्हा हे कळतं तेव्हा ते खूपच आश्चर्यचकित होतात.'
‘बाहुबली’ तील शिवगामीबद्दल बोलताना मेघना म्हणाली, “डबिंग करताना दिग्दर्शक प्रवीण यांनी मला सांगितलं होतं की शिवगामीच्या व्यक्तिरेखेत दोन काळ आहेत — एक आई म्हणून आणि एक आजी म्हणून. आई असताना तिचा आवाज तरुण, वात्सल्यपूर्ण आणि करुणामय हवा होता, तर आजी असताना तो कठोर, उद्विग्न आणि वेदनांनी भरलेला हवा होता. आवाजाचे हे वेगळे टप्पे कसे साधायचे हे प्रवीणजीनी मला उत्तमरीत्या शिकवलं. दिग्दर्शक आवाजाच्या पटलांवर किती सफाईने काम करू शकतो याचं हे जिवंत उदाहरण आहे.”
FAQ
‘बाहुबली’च्या हिंदी आवृत्तीत शिवगामीला आवाज कोणी दिला?
मराठमोळी अभिनेत्री आणि डबिंग आर्टिस्ट मेघना एरंडे हिने ‘बाहुबली’ चित्रपटातील शिवगामी या दमदार व्यक्तिरेखेला हिंदीत आवाज दिला.
मेघना एरंडे कोणत्या इतर कामांसाठी ओळखली जाते?
मेघना एरंडेने अनेक कार्टून कॅरेक्टर्स, हिंदी-मराठी मालिका आणि चित्रपटांतील व्यक्तिरेखांना आवाज दिला आहे. विशेष म्हणजे तिने *‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’*च्या टायटल साँगमधील पात्रांनाही आवाज दिला आहे.
शिवगामीच्या डबिंगचा अनुभव मेघनाने कसा सांगितला?
मेघनाने सांगितले की शिवगामीच्या भूमिकेत दोन टप्पे होते — एक आई म्हणून आणि एक आजी म्हणून. त्यामुळे दोन्ही वयोगटानुसार आवाजात बदल करून तिच्या करुणा, वात्सल्यासोबतच उद्वेग आणि कठोरपणा दाखवणे हे आव्हानात्मक पण शिकण्याजोगं काम होतं.