मराठी सिनेसृष्टीत आनंदाचा माहोल ; या अभिनेत्रीचा थाटात पार पडला लग्नसोहळा; नवरा ‘हास्यजत्रे’शी जोडलेला!

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीने नुकताच लग्नगाठ बांधली आहे. जाणून घ्या, तिने कोणाशी लग्न केले आहे.  

Intern | Updated: Oct 13, 2025, 12:53 PM IST
मराठी मनोरंजन सृष्टीत लग्नांचे वारे जोरात वाहत आहेत. नुकत्याच प्राजक्ता गायकवाडचा साखरपुडा थाटामाटात पार पडला होता, त्यानंतर अभिनेत्री एतशा संझगिरी व अभिनेता निषाद भोईर यांचा साखरपुडा पार पडला. या पार्श्वभूमीवर आता मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता माळवदकरने देखील लग्नबंधनात अडकल्याची आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ‘कोण होतीस तू काय झालीस तू’ या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनावर छाप सोडणारी अमृता माळवदकरने लेखक विनायक पुरुषोत्तमसोबत विवाहगाठ बांधली आहे. त्यांच्या लग्नसोहळ्याला पारंपरिक व थाटामाटाचे खास स्वरूप लाभले होते. अमृताने आपल्या खास दिवशी सुंदर पारंपरिक साडी नेसली होती. त्यावर गोल्डन ज्वेलरी, नाकात नथ, हातात हिरवा चुडा असा पारंपरिक श्रृंगार तिच्या लूकला अधिकच मोहक बनवत होता. विनायक पुरुषोत्तम यांनीही मॅचिंग ऑफ-व्हाइट सदरा घालून पारंपरिक वेशभूषेत आपला लूक पूर्ण केला. दोघेही एकत्र दिसताना खूप आनंदी आणि सुंदर दिसत होते. त्यांच्या साधेपणातही असलेला शाही अंदाज पाहून उपस्थितांमध्ये उत्साह भरला होता. सोशल मीडियावर या घटनेनंतर त्यांच्या मित्रमंडळींनी आणि चाहत्यांनी अमृता-विनायक यांना लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. फोटोंमध्ये दोघांच्या आनंदी क्षणांनी चाहत्यांचे हृदय जिंकले आहे.

अमृताचा नवरा कोण आहे?

विनायक पुरुषोत्तम हेही मराठी मनोरंजन सृष्टीतील नावाजलेले आहेत. ते लोकप्रिय कार्यक्रम **‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’**चे लेखक आहेत. अमृता आणि विनायक अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते. या काळात त्यांनी आपापले क्षण सोशल मीडियावर शेअर करत चाहत्यांना नेहमीच आनंद दिला आहे.

लग्नानंतरचा पहिला सण

अमृता आणि विनायक यांचे लग्न नुकतेच पार पडल्यामुळे, या वर्षी दिवाळी त्यांच्यासाठी खास ठरणार आहे. चाहत्यांना या जोडप्याची अद्याप फोटोंमध्ये झलक पाहण्यासाठी उत्सुकता आहे. मराठी मनोरंजन सृष्टीतील या नवविवाहित जोडप्याला चाहते आणि मित्रमंडळींनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अमृता माळवदकर आणि विनायक पुरुषोत्तमच्या सुखी वैवाहिक जीवनासाठी सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा गदारोळ पाहायला मिळाला आहे.आहे.

FAQ
अमृता माळवदकरने कोणाशी लग्न केले?
अमृता माळवदकरने लेखक विनायक पुरुषोत्तमसोबत विवाहगाठ बांधली आहे.
लग्नसोहळ्यात अमृताचा लूक कसा होता?
अमृताने पारंपरिक साडी घातली होती, त्यावर गोल्डन ज्वेलरी, नाकात नथ आणि हातात हिरवा चुडा असा सुंदर श्रृंगार केला होता. तिचा लूक मोहक आणि अप्रतिम दिसत होता.
विनायक पुरुषोत्तम कोण आहेत?
विनायक पुरुषोत्तम हे मराठी मनोरंजन सृष्टीतील लेखक आहेत आणि त्यांनी ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या लोकप्रिय कार्यक्रमाचे लेखन केले आहे.

