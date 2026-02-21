'या' मराठी दिग्दर्शकाने एकाच दिवशी घेतल्या 4 आलिशान गाड्या; जाणून घ्या दिग्दर्शकाची ओळख

चित्रपटगृहांत यशस्वी ठरलेला आणि आशयघन कथानकामुळे प्रेक्षक–समीक्षकांकडून दाद मिळवलेला ‘गोंधळ’ आता मोठ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे का? हा प्रश्न सध्या सर्वत्र विचारला जात आहे. या चर्चेचे मुख्य कारण म्हणजे दिग्दर्शक संतोष डावखर यांनी शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर एकाच दिवशी तब्बल चार आलिशान गाड्या खरेदी केल्याची बातमी. सोशल मीडियावर या गाड्यांचे फोटो आणि पोस्ट्स व्हायरल झाल्यानंतर लगेचच कुजबुज सुरू झाली. प्रेक्षक आणि चाहत्यांच्या मनात विचार येऊ लागला की, 'हा सगळा ओटीटी डीलचा परिणाम तर नाही ना?'
सध्या गप्पांमध्ये असं बोललं जात आहे की ‘गोंधळ’ चित्रपट नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओ किंवा झी5 सारख्या मोठ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर विकला गेला असावा. अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी, चार गाड्या एकाच वेळी खरेदी करण्यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा रंगली आहे. काही सूत्रांच्या मते हा डील कोट्यवधी रुपयांत झाला असावा. संतोष डावखर यांच्या कलेक्शनमध्ये मेबाखसह रेंज रोव्हर, डिफेंडर, बीएमडब्ल्यू आणि बीव्हायडी सीलायन यासारख्या सहा करोडांच्या गाड्या आहेत. त्यामुळे या खरेदीमुळे सिनेमाशी संबंधित मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे गप्पा गोष्टीत ऐकायला मिळत आहेत. मात्र नेमका आकडा किती, याबाबत सध्या तर्कवितर्क सुरू आहेत.
दरम्यान, ‘गोंधळ’ चित्रपटाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जबरदस्त यश मिळवले आहे. चित्रपटाच्या दिग्दर्शनासाठी आणि कथानकाच्या गहनतेसाठी प्रेक्षक व समीक्षकांनी तोंड फुटून दाद दिली आहे. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स (FIPRESCI) कडून मिळालेला प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे. तसेच पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये ‘गोंधळ’ला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक आणि सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रणाचे दोन प्रमुख पुरस्कार मिळाले.
२२व्या थर्ड आय एशियन फिल्म फेस्टिव्हल २०२६मध्ये ‘गोंधळ’ला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा मान मिळाला. याचबरोबर, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया (IFFI) मधील इंडियन पॅनोरमा विभागात 56 वर्षांत प्रथमच मराठी चित्रपटाने सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा ‘सिल्व्हर पिकॉक’ अवॉर्ड पटकावला. नुकत्याच पार पडलेल्या झी चित्र गौरव पुरस्कार २०२६ मध्येही ‘गोंधळ’ला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक (पदार्पण), सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रण आणि सर्वोत्कृष्ट कला दिग्दर्शक असे तीन पुरस्कार मिळाले आहेत.
चित्रपटाचे यश फक्त दिग्दर्शनपुरते मर्यादित नाही; कथानक, छायाचित्रण, कलात्मक मांडणी आणि कलाकारांचा अभिनय यामुळे ‘गोंधळ’ला प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांकडूनही समान प्रेम मिळाले आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळालेले हे यश मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाची बाब ठरत आहे.
सध्या चाहत्यांच्या आणि चित्रपटसृष्टीतील व्यावसायिकांच्या मनात एकच उत्सुकता आहे ‘गोंधळ’ नेमका कोणत्या ओटीटीवर आणि कधी प्रदर्शित होणार? ओटीटी डीलची अधिकृत घोषणा होताच, चित्रपट पुन्हा चर्चेत येणार, हे निश्चित आहे. तसेच संतोष डावखर यांच्या लक्झरी गाड्यांच्या खरेदीमुळे सध्या चित्रपटाच्या यशाची चर्चा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर रंगली आहे.
थोडक्यात, ‘गोंधळ’ फक्त सिनेमागृहांमध्येच नाही तर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही आपले आगळेवेगळे स्थान निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहे. दिग्दर्शन, कथानक आणि पुरस्कार मिळालेल्या यशामुळे हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीतील ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे, तर संतोष डावखरच्या आलिशान गाड्यांनी सोशल मीडियावर चर्चेला वेग दिला आहे.