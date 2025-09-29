इतिहास निर्माण करणारी मराठी मालिका; थेट Newyork Times squareवर झळकली!

Marathi serial aired on Newyork's Times square: मराठी टेलिव्हिजनसाठी हा दिवस इतिहासात दर्ज केला जाणारा आहे. झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकेचा ‘कमळी’चा कबड्डी विशेष प्रोमो नुकताच थेट अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअरवर प्रदर्शित झाला. या यशामुळे ‘कमळी’ ही टाइम्स स्क्वेअरवर झळकणारी पहिली मराठी मालिका ठरली आहे. ही संपूर्ण मोहीम म्हणजे मराठी संस्कृती, खेळ आणि परंपरा यांचा अद्वितीय संगम आहे. मालिकेतील कबड्डीचे कौशल्य आणि स्पर्धात्मक रंगमंच प्रेक्षकांना थक्क करणारे आहे. महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ कबड्डी, जो ताकद, चातुर्य आणि संघभावना दर्शवतो, ‘कमळी’ मालिकेत प्रभावीपणे सादर करण्यात आला आहे. या विशेष भागात टीम कमळी (विजया बाबर) आणि टीम अनिका (केतकी कुलकर्णी) यांच्यातील थरारक सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या सामन्याद्वारे फक्त क्रीडा कौशल्य नव्हे, तर पात्रांची धैर्य, जिद्द आणि संघभावना यांचेही दर्शन घडते. ‘कमळी’ मालिकेची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री विजया बाबर म्हणाली, 'कमळी माझ्यासाठी फक्त एक भूमिका नाही, तर आयुष्यातील प्रेरणादायी प्रवास आहे. एका सामान्य गावाकडच्या मुलीची स्वप्नं, संघर्ष आणि जिद्दीनं पुढे जाण्याची तयारी मी या मालिकेद्वारे अनुभवत आहे.'
तिने पुढे सांगितले, 'आज ही कथा थेट न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअरवर झळकते, याची मी कधी कल्पना केली नव्हती. ही केवळ माझी नाही, तर हजारो मराठी मुलींची गोष्ट आहे, जी आता जगभर पोहोचते. आज खरंच वाटतंय की जग जिंकण्याची सुरुवात आपल्या मातीपासून होते.' ‘कमळी’ मालिकेची खासियत म्हणजे तिच्यातील संस्कृती, खेळ आणि प्रेरणादायी कथानक यांचा उत्तम संगम. मालिकेच्या निर्माते आणि कलाकारांनी त्यांच्या मेहनत आणि समर्पणातून हा प्रकल्प जागतिक पातळीवर पोहोचवला आहे. टाइम्स स्क्वेअरवर मालिकेची झळकलेली झलक हे दाखवतं की मराठी मनोरंजन आता जागतिक स्तरावरही आपली छाप सोडत आहे. दररोज रात्री 9 वाजता झी मराठी वाहिनीवर प्रेक्षक ‘कमळी’ मालिकेच्या कथानकाचा आणि क्रीडा कौशल्याचा आनंद घेऊ शकतात. या यशाने मराठी संस्कृती आणि पारंपरिक खेळांची जागतिक पातळीवर ओळख पटवून दिली आहे.
FAQ
‘कमळी’ मालिकेचा कबड्डी प्रोमो कुठे झळकला?
थेट अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअरवर.
‘कमळी’ मालिकेत कोणते पारंपरिक खेळ दाखवले आहेत?
मालिकेत महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ कबड्डी प्रभावीपणे दाखवण्यात आला आहे, जो ताकद, चातुर्य आणि संघभावना दर्शवतो.
‘कमळी’ मालिकेची वेळ आणि वाहिनी कोणती आहे?
ही मालिका दररोज रात्री ९ वाजता झी मराठी वाहिनीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येते.