Marathi News
'या' सुपरस्टारने श्रीदेवींसोबत लग्न करण्यास नकार दिला

This Superstar Refused To Marry Sridevi : श्रीदेवींसोबत लग्न करण्यासाठी सुपरस्टार अभिनेत्याने नकार दिला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 11, 2025, 07:14 PM IST
'या' सुपरस्टारने श्रीदेवींसोबत लग्न करण्यास नकार दिला

बॉलिवूडच्या ‘लेडी सुपरस्टार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीदेवी यांनी त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. अभिनेत्रीचे सौंदर्य, अभिनय आणि व्यक्तिमत्त्व यामुळे केवळ चाहतेच नव्हे तर अनेक बॉलिवूड स्टार्स देखील त्यांच्यावर प्रेम करायला लागले होते. अभिनेत्रीने पुढे निर्माते बोनी कपूर यांच्यासोबत लग्न केले, तरीही त्यांच्या आईची इच्छा वेगळी होती.

अभिनेत्रीच्या आईची इच्छा

श्रीदेवींच्या आईला वाटत असे की, त्यांच्या मुलीसाठी एक सुपरस्टारशी लग्न होणं योग्य ठरेल. श्रीदेवींच्या आईने त्या अभिनेत्याला लग्नाबाबत विचारलं, पण अभिनेत्याने स्पष्ट नकार दिला. या नकारामागचं कारण त्यांनी स्पष्ट केलं. या अभिनेत्याने श्रीदेवींसोबत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले होते आणि ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्रीला प्रेक्षकांनी चांगलीच पसंती दिली होती. आईलाही या जोडीचं कौतुक वाटलं, परंतु वास्तविक आयुष्यात निर्णय वेगळे घेणे आवश्यक ठरले.

कमल हासन

हा सुपरस्टार अभिनेता कमल हासन आहेत. त्यांनी श्रीदेवीसोबत 'सदमा' या सुपरहिट चित्रपटात काम केले. २०१८ मध्ये श्रीदेवी यांच्या निधनानंतर कमल हासन यांनी एक भावनिक नोट लिहिली होती. या नोटमध्ये त्यांनी श्रीदेवी यांना जवळची मैत्रीण म्हटलं आणि त्यांच्या आईने त्यांच्या मुलीसाठी त्यांचा हात मागितला होता, हेही उघड केले.

कमल हासनचे शब्द

कमल हासन म्हणाले 'मी आणि तिची आई अनेकदा श्रीदेवीच्या लग्नाबाबत चर्चा करायचो. तिची आई गंमतीने सुचवायची की मी तिच्या मुलीशी लग्न करावं. मी हसून उत्तर द्यायचो की, जर असं झालं तर श्रीदेवी आणि मी एकमेकांना इतके त्रास देऊ की मला तिला दुसऱ्याच दिवशी घरी पाठवावं लागेल.' यावरून स्पष्ट होते की, हा निर्णय हलक्या मनाने घेतला गेला नाही, तर दोघांच्या नात्याचा आदर राखत घेतलेला होता.

अफवा आणि खऱ्या गोष्टी

श्रीदेवी फक्त 13 वर्षांची असतानाच त्यांनी कमल हासनसोबत 'मुंद्रु मुदिचू' या तमिळ चित्रपटात काम केले. या सिनेमाच्या सेटवर त्यांची मैत्री झाली आणि काहींनी अफवा पसरवल्या की ते रिलेशनशिपमध्ये आहेत. परंतु कमल हासन यांनी स्पष्ट केले की ही सर्व चर्चा खोटी आहेत आणि श्रीदेवी त्यांना 'सर' म्हणायच्या.

ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री आणि वैयक्तिक आयुष्य

श्रीदेवी आणि कमल हासन यांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप आवडली, विशेषतः 'सदमा' या चित्रपटामुळे त्यांची जोडी लोकप्रिय झाली. मात्र, वास्तविक जीवनात त्यांचा नातं वैयक्तिक मर्यादेपेक्षा पुढे गेले नाही. कमल हासन आणि श्रीदेवी यांच्यातील मैत्री कायमची होती, आणि त्यांनी एकमेकांचा आदर कायम राखला.

चाहत्यांवरील प्रभाव

या घटनेमुळे चाहत्यांमध्ये खूप उत्सुकता निर्माण झाली. ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पाहून अनेकांनी अफवा पसरवल्या, पण खऱ्या जीवनातील निर्णय वेगळे असतात. कमल हासन आणि श्रीदेवी यांच्यातील नातं जरी वैयक्तिक रूपात पुढे गेले नाही, तरी त्यांच्या मैत्रीने बॉलिवूडच्या चाहत्यांच्या मनात कायमची छाप सोडली. श्रीदेवी आणि कमल हासन यांच्यातील हा किस्सा दर्शवतो की, चाहत्यांना दिसणारी ऑन-स्क्रीन रसायनशास्त्र आणि वास्तविक जीवनातील निर्णय कधीही सारखे नसतात. अभिनेत्रीच्या आईची इच्छा अधुरी राहिली, पण कमल हासनचा नकार समजून घेतल्यामुळे दोघांच्या नात्याचा आदर कायम राहिला. या घटनेतून बॉलिवूडमधील वैयक्तिक नात्यांमध्ये आदर, मैत्री आणि निर्णय घेण्याच्या सूझबूझेचे महत्त्व अधोरेखित होते.

FAQ

श्रीदेवीच्या आईची कोणती इच्छा होती?
श्रीदेवींच्या आईला असे वाटत होते की, त्यांच्या मुलीसाठी एक सुपरस्टारशी लग्न होणं योग्य ठरेल. त्यांनी त्या अभिनेत्याला लग्नाबाबत विचारलं, पण अभिनेत्याने नकार दिला.

श्रीदेवीसोबत लग्नासाठी नकार देणारा सुपरस्टार कोण होता?
हा सुपरस्टार अभिनेता कमल हासन होता. त्यांनी श्रीदेवींसोबत लग्न करण्यास नकार दिला आणि कारणही त्यांनी उघड केलं.

श्रीदेवी-कमल हासन यांच्यात अफेअर होण्याच्या अफवा खऱ्या होत्या का?
नाही, ही सर्व चर्चा खोटी होत्या. कमल हासन यांनी स्पष्ट केले की, श्रीदेवी त्यांना 'सर' म्हणायच्या आणि ऑन-स्क्रीन मैत्रीच होती.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

