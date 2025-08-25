English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
380 चित्रपटांमध्ये काम करणारा सुपरस्टार, एका वेळी 65 चित्रपट, वर्षात 19 चित्रपट रिलीज करून बनवला विक्रम

बॉलिवूडमधील या सुपरस्टारने केलेत 380 चित्रपट. एका वेळी होते 65 चित्रपट. एका वर्षात 19 चित्रपट रिलीज करण्याचा आहे नावावर विक्रम.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 05:02 PM IST
Bollywood Actor :  बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती यांनी अलीकडेच एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितले की एका काळात त्यांच्या तब्बल 65 चित्रपटांची शूटिंग एकाचवेळी सुरू होती.एका खास मुलाखतीत 80-90 च्या दशकातील कामाच्या अनुभवाविषयी बोलताना मिथुन म्हणाले, 'तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण एका वेळेस माझ्या 65 चित्रपट फ्लोअरवर होते.

माझ्या नावावर एका वर्षात 19 चित्रपट रिलीज करण्याचा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे. आजपर्यंत मी सुमारे 380 चित्रपट केले आहेत असं ते म्हणाले. 

एवढं काम करण्यामागचं रहस्य काय?

आजकाल अभिनेते वर्षभरात दोन–तीन चित्रपट करताना दिसतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने चित्रपट करायची प्रेरणा कशी मिळते असा प्रश्न त्यांना विचारला असता ते म्हणाले की, 'मला अजिबात समजत नाही की लोक फक्त एक चित्रपट कसा करतात. आम्ही तर एक ओळ वाचूनच ठरवायचो की हा चित्रपट करायचा की नाही. संपूर्ण स्क्रिप्ट किती वेळा वाचणार? थोडक्यात आम्ही पटकन निर्णय घ्यायचो.

'आता मी फक्त तेच चित्रपट करतो जे मला योग्य वाटतात. सध्या मी प्रभाससोबत ‘फौजी’ करतो आहे. जी एक देशभक्तीवर आधारित कौटुंबिक ड्रामा आहे. त्याशिवाय रजनीकांतसोबत ‘जेलर 2’, तर ‘प्रजापती 2’ हा वेगळा चित्रपट करत आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी हे सगळं सहज आहे.'

वादग्रस्त ‘द बंगाल फाईल्स’वर भाष्य

मिथुन यांनी आपल्या अलीकडील ‘द बंगाल फाईल्स’ या चित्रपटाभोवती निर्माण झालेल्या वादाबद्दलही मोकळेपणाने मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, 'जसे तुम्ही सत्य दाखवता ते लगेच राजकारणाशी जोडले जाते. आश्चर्य म्हणजे कोणीही खरी गोष्ट ऐकू इच्छित नाही. नोवाखाली येथे 40 हजार हिंदूंचा नरसंहार झाला होता.

कलकत्ता नरसंहारातही हजारो लोक मारले गेले पण आज कोणी याबद्दल बोलत नाही. दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री म्हणतात ‘सत्य जाणून घ्या’ पण जेव्हा कुणी सत्य सांगतो तेव्हा त्याला राजकारणाशी जोडले जाते असं ते म्हणाले. 

FAQ

1. मिथुन चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या करिअरबाबत कोणता धक्कादायक खुलासा केला आहे?
मिथुन चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, 80-90 च्या दशकात त्यांचे एकाच वेळी 65 चित्रपटांचे शूटिंग सुरू होते. तसेच, त्यांच्या नावावर 1989 मध्ये एका वर्षात 19 चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे.

2. मिथुन चक्रवर्ती यांनी आतापर्यंत किती चित्रपट केले आहेत?
मिथुन यांनी सांगितले की, त्यांनी आतापर्यंत सुमारे 380 चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.

3. मिथुन यांना एवढ्या मोठ्या संख्येने चित्रपट करण्याची प्रेरणा कशी मिळाली?
मिथुन यांनी सांगितले की, त्यांच्या काळात ते एक ओळ वाचूनच चित्रपट स्वीकारायचे की नाही हे ठरवायचे. ते म्हणाले, "लोक फक्त एक चित्रपट कसा करतात हे मला समजत नाही. आम्ही स्क्रिप्टची एक ओळ वाचून निर्णय घ्यायचो." आता ते फक्त तेच चित्रपट करतात जे त्यांना प्रेरणा देतात.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

