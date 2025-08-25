380 चित्रपटांमध्ये काम करणारा सुपरस्टार, एका वेळी 65 चित्रपट, वर्षात 19 चित्रपट रिलीज करून बनवला विक्रम

Bollywood Actor : बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती यांनी अलीकडेच एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितले की एका काळात त्यांच्या तब्बल 65 चित्रपटांची शूटिंग एकाचवेळी सुरू होती.एका खास मुलाखतीत 80-90 च्या दशकातील कामाच्या अनुभवाविषयी बोलताना मिथुन म्हणाले, 'तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण एका वेळेस माझ्या 65 चित्रपट फ्लोअरवर होते.
माझ्या नावावर एका वर्षात 19 चित्रपट रिलीज करण्याचा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे. आजपर्यंत मी सुमारे 380 चित्रपट केले आहेत असं ते म्हणाले.
आजकाल अभिनेते वर्षभरात दोन–तीन चित्रपट करताना दिसतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने चित्रपट करायची प्रेरणा कशी मिळते असा प्रश्न त्यांना विचारला असता ते म्हणाले की, 'मला अजिबात समजत नाही की लोक फक्त एक चित्रपट कसा करतात. आम्ही तर एक ओळ वाचूनच ठरवायचो की हा चित्रपट करायचा की नाही. संपूर्ण स्क्रिप्ट किती वेळा वाचणार? थोडक्यात आम्ही पटकन निर्णय घ्यायचो.
'आता मी फक्त तेच चित्रपट करतो जे मला योग्य वाटतात. सध्या मी प्रभाससोबत ‘फौजी’ करतो आहे. जी एक देशभक्तीवर आधारित कौटुंबिक ड्रामा आहे. त्याशिवाय रजनीकांतसोबत ‘जेलर 2’, तर ‘प्रजापती 2’ हा वेगळा चित्रपट करत आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी हे सगळं सहज आहे.'
मिथुन यांनी आपल्या अलीकडील ‘द बंगाल फाईल्स’ या चित्रपटाभोवती निर्माण झालेल्या वादाबद्दलही मोकळेपणाने मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, 'जसे तुम्ही सत्य दाखवता ते लगेच राजकारणाशी जोडले जाते. आश्चर्य म्हणजे कोणीही खरी गोष्ट ऐकू इच्छित नाही. नोवाखाली येथे 40 हजार हिंदूंचा नरसंहार झाला होता.
कलकत्ता नरसंहारातही हजारो लोक मारले गेले पण आज कोणी याबद्दल बोलत नाही. दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री म्हणतात ‘सत्य जाणून घ्या’ पण जेव्हा कुणी सत्य सांगतो तेव्हा त्याला राजकारणाशी जोडले जाते असं ते म्हणाले.
