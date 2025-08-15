English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
50 वर्षांपूर्वी 'या' चित्रपटाच्या तिकीटासाठी लागायची 1 किमी रांग, सलग 5 वर्षे सुरु होता चित्रपट; ब्लॅकने तिकीटं विकत अनेकांनी उभी केली घरं

50 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटासाठी 1 किलोमीटर पर्यंत लागायची रांग. अनेकांनी ब्लॅकने तिकीटे विकून बांधलेली घरं. कमाई इतकी की आजही कोणी मोडू शकले नाही रेकॉर्ड.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 15, 2025, 10:19 PM IST
Sholay :  बॉलिवूडमध्ये आतापर्यंत हजारो चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत. यामधील काही चित्रपटांनी असे विक्रम आपल्या नावावर करून ठवले आहेत की ते आजपर्यंत कोणीही मोडू शकलेले नाही. असाच एक अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र यांचा 'शोले' चित्रपट आहे.  'शोले' या आयकॉनिक चित्रपटाने नुकतेच आपल्या प्रदर्शानाचे 50 वर्ष पूर्ण केली आहेत. 1975 मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट आजही चाहत्यांच्या मनात तितकाच ताजा आहे.

'शोले' चित्रपट जेव्हा प्रदर्शित झाला त्या आठवड्यात त्याने फारशी कमाई केली नाही. पण एका आठवड्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. चित्रपटाचा असा जोरदार प्रभाव पडला की त्याने विक्रमावर विक्रम मोडले. मुंबईतील मिनर्वा थिएटरमध्ये तर 'शोले'ची अशी जादू होती की हा चित्रपट सलग 5 वर्षे 1975 ते 1980 पर्यंत थिएटरवरून हटवण्यात आला नव्हता. 

मिनर्वा थिएटरमध्ये पाच वर्षे सुरु होता चित्रपट

मिनर्वा थिएटरचे मालक उमेश मेहरा यांनी 'शोले' चित्रपटाला 50 पूर्ण होताच यानिमित्ताने दिलेल्या एका मुलाखतीत या चित्रपटाबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. ते म्हणाले की, पहिल्या दिवशी बहुतेक इंडस्ट्रीशी संबंधित लोक थिएटरमध्ये आले होते आणि त्यांच्यात एकमेकांना कमी लेखण्याची प्रवृत्ती होती. मात्र, प्रेक्षकांनी पहिल्याच दिवसापासून चित्रपटाला पसंती दिली होती.

तिकीट खिडकीबाहेर तब्बल 1 किलोमीटर पर्यंत लांबच्या लांब रांगा लागत होत्या. प्रदर्शानाच्या पहिल्याच आठवड्यात पुढील 21 शो हाऊसफुल झाले होते. 'शोले' चित्रपटाबद्दलची अशी क्रेझ होती की तिकीट मिळणे अवघड झाले होते. एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त 4 तिकीटे दिली जात होती. ही संधी ओळखून काही जणांनी ब्लॅकने तिकीट विक्री सुरू केली होती.

ब्लॅकने तिकीटे विकून अनेकांनी घेतलेले घरं

उमेश मेहरा पुढे म्हणाले की, यावेळी एक जण असाच ब्लॅकने तिकीटे विकणारा पैशांनी भरलेली बॅग घेऊन आला आणि आठवड्याचे सर्व तिकीट विकत घेण्याची मागणी त्याने केली. पण माझ्या वडिलांनी त्याला धक्काबुक्की करून बाहेर काढले'.

ब्लॅकने तिकीट विक्री करणारे लोक हे आपल्या माणसांना रांगेत उभे करून अधिक तिकीट खरेदी करण्यासाठी सांगायचे आणि नंतर तीच तिकीटे जास्त दराने विकायचे. काहींनी तर 'शोले' चित्रपटाची ब्लॅकने तिकीटे विकून रेस्टॉरंट, फ्लॅटसुद्धा विकत घेतले. त्या काळात बाल्कनीचे तिकीट 5 रुपये तर अपर स्टॉलचे तिकीट 4.50 रुपये इतके होते.

चित्रपटाने किती केली होती कमाई? 

रमेश सिप्पी दिग्दर्शित 'शोले' या चित्रपटाचे बजेट फक्त 3 कोटी होते. पण या चित्रपटाने 50 वर्षांपूर्वी तब्बल 35 कोटींची कमाई केली होती. चित्रपटात अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, असरानी, संजीव कुमार, मॅक मोहन, सचिन पिळगावकर यांसारख्या दिग्गज कलाकार दिसले होते.

FAQ

‘शोले’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

‘शोले’ चित्रपट 1975 मध्ये प्रदर्शित झाला आणि 15 ऑगस्ट 2025 रोजी त्याला 50 वर्षे पूर्ण झाली.

या चित्रपटात कोणत्या प्रमुख कलाकारांचा समावेश होता?

या चित्रपटात अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, संजीव कुमार, असरानी, मॅक मोहन आणि सचिन पिळगावकर यांसारखे दिग्गज कलाकार होते.

‘शोले’ चित्रपटाची शूटिंग कुठे झाली?

या चित्रपटाची शूटिंग बेंगळुरूजवळील रामनगरम येथे झाली होती

