तीन महिन्यांच्या बाळाने हातावरच प्राण सोडले; गोविंदाच्या पत्नीने सांगितलं खरं कारण

अभिनेता गोविंदाची पत्नी सुनिता अहुजा काही महिन्यांपूर्वी युट्यूबवर स्वतःचा चॅनल सुरू करताना दिसली. त्या चॅनलवर विविध व्लॉग्स पोस्ट करत प्रेक्षकांशी संवाद साधत असतात. या व्लॉग्स आणि मुलाखतींमध्ये सुनिता नेहमीच तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल मोकळेपणाने बोलते. नुकत्याच उषा काकडे यांच्याशी संवाद साधताना तिने तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळाबद्दल धक्कादायक खुलासा केला.
सुनिताने सांगितले की, 'जेव्हा माझ्या दुसऱ्या मुलीचा जन्म झाला, तेव्हा ती प्रीमॅच्युअर होती. ती फक्त तीन महिने जगू शकली. तिच्या फुफ्फुसांची पूर्ण वाढ झालेली नव्हती. एके रात्री तिला श्वास घेण्यात खूप त्रास होत होता. अखेरीस तिने माझ्या हातावरच प्राण सोडले. माझ्या आयुष्यात हा काळ सर्वांत मोठा दु:खद होता. जर ती आज जिवंत असती, तर माझ्या दोन मुली आणि एक मुलगा असते.'
सुनिता म्हणाली की, दुसऱ्या बाळाच्या जन्मामुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवल्या. 'पहिली डिलिव्हरी आरामात झाली होती, त्यामुळे मला वाटले दुसरीसुद्धा तशीच होईल. पण वजन उचलायचे, शरीरावर होणारा ताण याबाबत मला माहीत नव्हते. दुसऱ्या मुलाला जन्म देताना माझे वजन 100 किलोपर्यंत पोहोचले होते, आणि मी त्या वेळी माझ्या जीवाचीही काळजी करत होते. मी डॉक्टरांना सांगितले की, ‘माझा जीव गेला तरी चालेल पण माझ्या मुलाचे प्राण वाचवा.’ त्या वेळी गोविंदा देखील माझ्या अवस्थेत पाहून रडत होता.'
सुनिता आणि गोविंदाची कौटुंबिक पार्श्वभूमी वेगळी आहे. सुनिताच्या वडिलांना गोविंदासोबतचे नाते मान्य नव्हते. लग्नानंतरही गोविंदा दिवसातून पाच शिफ्टमध्ये काम करत होता, त्यामुळे मुलीच्या जन्माच्या वेळी तो जवळ उपस्थित नव्हता. यामुळे सुनिताला गर्भधारणेदरम्यान आणि जन्मानंतर अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. सुनिता हळूहळू तिच्या जीवनातील अनुभव प्रेक्षकांसमोर मांडते. तिच्या दुसऱ्या मुलीच्या प्रीमॅच्युअर जन्मामुळे आणि हातावरच तिचा मृत्यू होण्यामुळे त्या काळातील आठवणी आयुष्यभर तिच्या मनावर कोरल्या गेल्या आहेत. तिने सांगितले की, 'आठ महिन्यांतच माझ्या बाळाचा जन्म झाल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या. गरोदरपणात मी गोविंदासोबत अनेक आव्हाने पेलली.'
सुनिताचे हे अनुभव फक्त वैयक्तिक नसून सामाजिक दृष्ट्याही खूप महत्त्वाचे आहेत. एक बॉलिवूड स्टारची पत्नी आणि आई होण्याच्या दृष्टीने तिने अनुभवलेल्या त्रासांमुळे प्रेक्षकांना तिच्या संघर्षाची जाणीव होते. याशिवाय तिच्या वडिलांचा विरोध, आणि पतिपत्नीच्या वेगळ्या जीवनशैलीमुळे या काळातील तणाव आणखी वाढला होता. सुनिता अहुजाचे हे खुलासे तिच्या आयुष्यातील अत्यंत दु:खद आणि आव्हानात्मक काळावर प्रकाश टाकतात. प्रेक्षक आणि चाहत्यांसाठी हा खुलासा धक्कादायक असला तरी त्यातून आई आणि पत्नी म्हणून तिने पेललेल्या संघर्षाचे महत्त्व उभे राहते.
सुनिता अहुजा कोणत्या मुलीच्या प्रीमॅच्युअर जन्माबद्दल बोलत आहेत?
सुनिता अहुजा त्यांच्या दुसऱ्या मुलीच्या प्रीमॅच्युअर जन्माबद्दल बोलत आहेत. ही मुलगी फक्त तीन महिन्यांनीच जन्माला आली आणि तिचा हातावरच मृत्यू झाला.
त्या काळात सुनिताला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले?
दुसऱ्या मुलीच्या जन्मावेळी सुनिताला गंभीर आरोग्य समस्या, वजन आणि जन्म प्रक्रियेसंबंधी ताण यांचा सामना करावा लागला. या कठीण प्रसंगात गोविंदा देखील तिच्यासोबत होता पण परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक होती.
सुनिता अहुजाचा खुलासा का महत्त्वाचा आहे?
सुनिताचा खुलासा तिच्या आयुष्यातील अत्यंत दु:खद आणि आव्हानात्मक काळावर प्रकाश टाकतो. हा अनुभव प्रेक्षकांना तिच्या संघर्षाची जाणीव करून देतो आणि बॉलिवूड स्टार्सच्या वैयक्तिक आयुष्याची खरी बाजू उघडतो.