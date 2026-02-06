गेमच्या आहारी जाऊन तीन बहिणींनी संपवलं आयुष्य; सोनू सूदचं भावनिक आवाहन 'मी आधीही सांगितलंय…'

ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या व्यसनामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत याआधीही अनेकदा चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्थिक नुकसान, मानसिक तणाव आणि सामाजिक दुरावा अशा समस्या समोर येत असतानाच आता उत्तर प्रदेशातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे. कोरियन ऑनलाइन गेमच्या व्यसनापायी तीन सख्ख्या बहिणींनी एकाचवेळी आत्महत्या केल्याची घटना गाझियाबाद जिल्ह्यातील साहिबाबाद परिसरातील भारत सिटी येथे बुधवारी पहाटे घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवव्या मजल्यावरील घराच्या बाल्कनीतून उडी मारल्याने 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची आणि 12 वर्षीय पाखी या तिन्ही बहिणींचा जागीच मृत्यू झाला. पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत.
या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून, एकाच कुटुंबातील तीन अल्पवयीन मुलींचा अशा प्रकारे मृत्यू झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आणि हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तिन्ही बहिणी शाळेत शिकत होत्या आणि त्या अभ्यासात चांगल्या असल्याचंही सांगितलं जात आहे.
दरम्यान, या घटनेवर अभिनेता सोनू सूद यानी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यानी इंस्टाग्रामवर एक भावनिक पोस्ट आणि व्हिडिओ शेअर करत ऑनलाइन गेमिंग आणि डिजिटल व्यसनाच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधलं आहे. व्हिडिओमध्ये सोनू सूद ; 'आज गाझियाबादमध्ये तीन निष्पाप मुलींनी आपले प्राण गमावले. हे मृत्यू गरिबीमुळे किंवा हिंसेमुळे झालेले नाहीत, तर ऑनलाइन गेमिंग आणि डिजिटल व्यसनाच्या अदृश्य दबावामुळे झाले आहेत. मी आधीही सांगितलंय आणि पुन्हा सांगतो 16 वर्षांखालील मुलांसाठी शिक्षणाव्यतिरिक्त सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगवर कडक निर्बंध असायला हवेत.'
पुढे बोलताना त्यांनी पालकांनाही उद्देशून आवाहन केलं. 'मुलांच्या बालपणाला अल्गोरिदमची नाही, तर योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यांना सतत स्क्रीनसमोर ठेवण्याऐवजी पालकांचा वेळ, प्रेम आणि संवाद अधिक गरजेचा आहे. आज आपण इतके व्यस्त झालो आहोत की, घरातला तिसरा सदस्य ‘मोबाईल’ बनला आहे, हे आपल्या लक्षातही येत नाही,' असं सोनू सूद याने नमूद केलं.
तसंच पालकांनी मुलांशी नियमित संवाद साधावा, त्यांच्या मानसिक स्थितीबाबत सजग राहावं, असंही त्यांनी सांगितलं. तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी आवश्यक असलं, तरी त्याचं अतिव्यसन मुलांसाठी जीवघेणं ठरू शकतं, हे या घटनेनं पुन्हा एकदा अधोरेखित केल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या वापराबाबत कडक कायदे करण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यानी केली आहे.
दरम्यान, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सहाय्यक पोलिस आयुक्त अतुल कुमार सिंह यानी दिलेल्या माहितीनुसार, तिन्ही बहिणींना कोरियन टास्क-आधारित इंटरॅक्टिव्ह ‘लव्ह गेम’चे व्यसन लागले होते. या गेममध्ये विविध टास्क पूर्ण करण्यासाठी खेळाडूंवर मानसिक दबाव निर्माण केला जातो, असंही तपासात आढळून आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी पालकांनी त्यांच्या मोबाइल फोनचा वापर मर्यादित केला होता. त्यामुळे त्या अस्वस्थ झाल्या होत्या आणि मानसिक तणावात होत्या. याच पार्श्वभूमीवर त्यानी हा टोकाचा निर्णय घेतला असावा, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या पोलिसांकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, संबंधित ऑनलाइन गेम, मोबाईल डेटा आणि डिजिटल अॅक्टिव्हिटीची तपासणी करण्यात येत आहे. ही घटना ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या प्रभावाबाबत समाज, पालक आणि प्रशासनासाठी गंभीर इशारा ठरत असून, अल्पवयीन मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.