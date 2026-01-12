English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
लग्नानंतर तीन वर्षांनी मुग्धा-प्रथमेशच्या घरात नवा सदस्य; चाहत्यांना दाखवली पहिली झलक, नाव आहे…

Mugdha Vaishampayan Prathamesh Laghate : लग्नाच्या तीन वर्षांनी प्रथमेश लघाटे-मुग्धा वैशंपायन यांच्या घरी नवा पाहुणा आला. सोशल मीडियावर त्यांनी चाहत्यांसाठी पहिली झलक प्रदर्शित केली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 12, 2026, 02:52 PM IST
'सारेगमप लिटिल चॅम्प्स' फेम संगीतकार प्रथमेश लघाटे आणि गायिका मुग्धा वैशंपायन ही मराठी संगीत विश्वातील अत्यंत लोकप्रिय जोडी आहे. 20 डिसेंबर 2023 रोजी त्यांनी विवाहबंधनात अडकून आपल्या नात्याला औपचारिक रुप दिले. लग्नानंतर तीन वर्षांनी त्यांच्या घरी नवी पाहुणी आली असून, या खास क्षणाची पहिली झलक त्यांनी सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. चाहत्यांनी या आनंदाच्या बातमीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे.

सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटो आणि व्हिडीओमध्ये नव्या पाहुणीला आनंदाने गोड हसतमुख दिसत आहे. चाहत्यांनी त्यांना कमेंट्समध्ये शुभेच्छा दिल्या, तर अनेकांनी त्यांच्या मेहनतीचं फळ असल्याचं कौतुक केलं. फोटोंमध्ये पहायला मिळालं की, प्रथमेश आणि मुग्धा त्यांच्या कुटुंबीयांसह नव्या पाहुणीच्या आगमनाचा आनंद साजरा करत आहेत.

याशिवाय, जोडीने आपल्या कुटुंबासाठी एक आलिशान ड्रीम कारही खरेदी केली आहे. त्यांनी 31 लाख रुपयांची टोयोटा क्रिस्टा ZX कार विकत घेतली असून, या कारमध्ये कुटुंबियांसह फेरफटका मारला. सोशल मीडियावर त्यांनी कारचा व्हिडीओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'आम्हाला आधीपासूनच टोयोटा ही कार आवडते. आता आमच्या कुटुंबात आणखी एक नवीन टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टाचं आम्ही आनंदाने स्वागत करत आहोत.' या पोस्टला चाहत्यांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला.

प्रथमेश आणि मुग्धा लहानपणापासूनच शास्त्रीय संगीताचे धडे घेत आहेत. 'सारेगमप लिटिल चॅम्प्स'मुळे त्यांना महाराष्ट्रातील घराघरांत प्रसिद्धी मिळाली. या शो नंतर दोघांनी एकत्र अनेक संगीत कार्यक्रम सादर केले, ज्यामुळे त्यांची संगीत क्षेत्रातील ओळख अधिक घट्ट झाली. या मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं आणि अखेर त्यांनी विवाहबंधनात अडकण्याचा निर्णय घेतला.

दोघांच्या कुटुंबियांसह घेतलेल्या ड्रीम कारच्या फेरफटक्याने चाहत्यांमध्येही उत्सुकता निर्माण केली आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या, तर अनेकांनी त्यांच्या यशस्वी आणि प्रेमळ आयुष्याचं कौतुक केलं. या जोडीने आपल्या प्रेमाने आणि संगीताने मराठी संगीतविश्वात एक प्रेरणादायक उदाहरण निर्माण केलं आहे.

कावेरी पिंपळे

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

