अमिताभ बच्चन आणि रेखाचा 'तो' इंटीमेंट सीन पाहुन जय बच्चन यांना रडू कोसळलं; अभिनेत्रीने स्वतः सांगितला रंजक किस्सा

Throwback Story: एकेकाळी हिंदी चित्रपटसृष्टीत दोन नावांची जोडी प्रचंड गाजली होती – Amitabh Bachchan आणि Rekha. त्यांच्या ऑनस्क्रीन केमिस्ट्रीने प्रेक्षकांना वेड लावले होते. त्या काळात त्यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगत होत्या. याच काळात एक प्रसंग घडला, ज्याने संपूर्ण इंडस्ट्रीत खळबळ उडवली. एका चित्रपटातील लव्ह सीन पाहताना Jaya Bachchan यांच्या डोळ्यात अश्रू आले होते, असा खुलासा स्वतः रेखा यांनी एका मुलाखतीत केला होता. हा किस्सा आजही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरतो.
हा प्रसंग Muqaddar Ka Sikandar या चित्रपटाच्या ट्रायल शोदरम्यान घडल्याचे सांगितले जाते. रेखा यांनी एका जुन्या मुलाखतीत सांगितले की, त्या प्रोजेक्शन रूममधून चित्रपट पाहत होत्या. थिएटरमध्ये पुढच्या रांगेत जया बच्चन बसल्या होत्या, तर अमिताभ बच्चन आपल्या आई-वडिलांसोबत मागच्या बाजूला होते.
चित्रपटात रेखा आणि अमिताभ यांचे भावनिक लव्ह सीन सुरू झाले तेव्हा रेखा यांनी जया बच्चन यांच्या चेहऱ्यावरचे बदलते भाव पाहिले. त्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले होते, असे रेखा यांनी नमूद केले. हा क्षण त्यांच्यासाठीही धक्कादायक होता.
हा किस्सा Rekha: The Untold Story या चरित्रग्रंथातही नमूद करण्यात आला आहे. हे पुस्तक Yasser Usman यांनी लिहिले आहे. पुस्तकात रेखा यांच्या आयुष्यातील अनेक न ऐकलेले प्रसंग समोर आले आहेत.
या घटनेनंतर चित्रपटसृष्टीत चर्चा सुरू झाली की अमिताभ बच्चन यांनी निर्मात्यांना रेखासोबत काम न करण्याचे सांगितले. मात्र, रेखा यांनी जेव्हा याबाबत थेट विचारले, तेव्हा त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिल्याचे सांगितले जाते.
हे ही वाचा: शूटिंगच्या वेळी नको ते घडलं, एका झटक्यात मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं करिअर उद्ध्वस्त; 13 वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळाला न्याय, पण...
3 वर्षांनंतर मात्र प्रेक्षकांना मोठा धक्का देत तिघेही एकत्र मोठ्या पडद्यावर दिसले. Silsila या चित्रपटात पुन्हा एकदा अमिताभ, रेखा आणि जया बच्चन यांची उपस्थिती पाहायला मिळाली. हा चित्रपट दिग्दर्शित केला होता Yash Chopra यांनी. आजही हा किस्सा आणि ही जोडी बॉलिवूडच्या इतिहासातील सर्वात चर्चित अध्याय मानली जाते.