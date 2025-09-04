English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

टायगर श्रॉफचा 'बागी 4' फ्लॉप चित्रपटांचा डाग पुसेल का? चित्रपटाची अॅडव्हान्स बुकिंग थक्क करणारी

Baaghi 4 : टायगर श्रॉफचा 'बागी 4' हा चित्रपट प्रेक्षकांना भूरळ घालण्यासाठी सज्ज झाला आहे. प्रदर्शित होण्यापूर्वीच या चित्रपटाने चाहत्यांना वेड लावलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 4, 2025, 06:52 PM IST
टायगर श्रॉफचा 'बागी 4' फ्लॉप चित्रपटांचा डाग पुसेल का? चित्रपटाची अॅडव्हान्स बुकिंग थक्क करणारी

Baaghi 4 : बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ सलग तीन फ्लॉप चित्रपटांनंतर आपल्या हिट फ्रँचायझीच्या चौथ्या भागासह मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहे. तब्बल पाच वर्षांनंतर येणारा हा चित्रपट म्हणजे ‘बागी 4’. या वेळेस अॅक्शनची दुप्पट मजा प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

दिग्दर्शक ए. हर्षा यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाचा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता. सुमारे 3 मिनिटांचा हा ट्रेलर धडाकेबाज अॅक्शन आणि कथानकाची हलकीशी झलक दाखवून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतो आहे.

प्रदर्शना आधीच तुफान प्रतिसाद

निर्माता साजिद नाडियाडवाला यांच्या बॅनरखाली तयार झालेला हा चित्रपट उद्या म्हणजेच 5 सप्टेंबरला थिएटर्समध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचा सामना दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रीच्या ‘द बंगाल फाईल्स’शी होणार असला तरी ‘बागी 4’ ला प्रेक्षकांचा मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे.

सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार, रिलीजच्या आधीच ‘बागी 4’ने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे. चित्रपटाने रिलीजच्या एक दिवस आधीपर्यंत 2.75 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या चित्रपटाचे अॅडव्हान्स कलेक्शन सुमारे 5 कोटी रुपये झाले आहे.

पहिल्या दिवशी दमदार कमाईची शक्यता

आज म्हणजे गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत बुकिंगचा आकडा वाढून 6 कोटींच्या आसपास जाईल अशी शक्यता आहे. ट्रेड तज्ज्ञांच्या मते, टायगर श्रॉफ आणि संजय दत्त याचा हा चित्रपट पहिल्याच दिवशी 7 ते 10 कोटी रुपयांची कमाई करू शकतो. जर असे झाले तर टायगर श्रॉफवरचा फ्लॉपचा शिक्का पुसला जाईल.

गेल्या काही काळात टायगरच्या ‘बडे मियाँ छोटे मियाँ’, ‘गणपत पार्ट 1’ आणि ‘हिरोपंती 2’ या सलग तीन चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर अपयश पाहिले आहे. आता दुसरीकडे विवेक अग्निहोत्रींच्या ‘द बंगाल फाईल्स’नेही अॅडव्हान्स बुकिंगमधून साधारण 18.38 लाख रुपये जमा केले आहेत. मात्र, टायगरच्या ‘बागी 4’समोर हा आकडा कमी आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ

1. ‘बागी 4’ चित्रपटाची रिलीज डेट आणि त्याचे दिग्दर्शक कोण आहेत?

‘बागी 4’ हा चित्रपट 5 सप्टेंबर 2025 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कन्नड दिग्दर्शक ए. हर्षा यांनी केले आहे, ज्यांचा हा बॉलिवूडमधील पहिला चित्रपट आहे. चित्रपटाची निर्मिती साजिद नाडियाडवाला यांनी नाडियाडवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली केली आहे.

2. ‘बागी 4’ चित्रपटाची कथा आणि शैली काय आहे?

‘बागी 4’ हा एक अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपट आहे, जो टायगर श्रॉफच्या रॉनी या व्यक्तिरेखेभोवती फिरतो. ट्रेलरनुसार, रॉनी एका रेल्वे अपघातातून वाचल्यानंतर दुख आणि अपराधी भावनेने ग्रस्त आहे. त्याची प्रिय व्यक्ती गमावल्याने त्याची मानसिक स्थिरता डळमळते, आणि वास्तव आणि भ्रम यांच्यातील रेषा अस्पष्ट होते. चित्रपटात रक्तरंजित अ‍ॅक्शन, प्रेमकहाणी, आणि मानसिक थ्रिलर यांचा मेळ आहे. याला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) कडून ‘A’ प्रमाणपत्र मिळाले आहे, जे फ्रँचायझीमधील पहिल्यांदाच आहे, कारण यात अति-हिंसक दृश्ये आणि रक्तपात दाखवला आहे.

3. ‘बागी 4’ ला कोणत्या चित्रपटांशी स्पर्धा आहे?

‘बागी 4’ ला 5 सप्टेंबर 2025 रोजी विवेक अग्निहोत्री यांच्या ‘द बंगाल फाइल्स’शी थेट स्पर्धा आहे. ‘द बंगाल फाइल्स’ने अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमधून 18.38 लाख रुपये आणि 4,000 तिकिटे कमावली आहेत, जी ‘बागी 4’ च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. याशिवाय, हॉलिवूडचा ‘द कॉन्ज्युरिंग: लास्ट राइट्स’, ‘सियारा’, ‘वॉर 2’, आणि ‘परम सुंदरी’ यांसारखे चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर स्पर्धा निर्माण करत आहेत. तथापि, ‘बागी 4’ ची अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग आणि टायगरची अ‍ॅक्शनप्रेमी चाहत्यांमधील लोकप्रियता यामुळे तो आघाडीवर आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Baaghi 4tiger shrofftiger shroff filmsganpat first day collectiontiger shroff film heropanti 2 opening day collection

इतर बातम्या

50 व्या दशकातील सुंदर अभिनेत्री, प्रेमात वेडा होता राजा पण...

मनोरंजन