Marathi News
  Birthday Special: टायगर श्रॉफचं खरं नाव माहितीये का? मुलींसारखा दिसायचा म्हणून चिडवायचे लोक; अशाप्रकारे अभिनेत्याने बदलला Look

Birthday Special: टायगर श्रॉफचं खरं नाव माहितीये का? मुलींसारखा दिसायचा म्हणून चिडवायचे लोक; अशाप्रकारे अभिनेत्याने बदलला Look

Tiger Shroff: तुम्हाला अभिनेता टायगर श्रॉफचं खरं नाव माहित आहे? टायगर आज एक दमदार डान्सर, अभिनेता असून त्याने कित्येक हिट चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. मात्र एक वेळ अशी होती जेव्हा अभिनेत्याला त्याच्या दिसण्यावरून खूप ट्रोल करण्यात आलं

प्रिती वेद | Updated: Mar 2, 2026, 11:10 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Tiger Shroff Birthday: 2 मार्च 2026 हा दिवस अभिनेता टायगर श्रॉफसाठी खास आहे. अॅक्शन, डान्स आणि फिटनेससाठी ओळखला जाणारा हा स्टार आज बॉलिवूडमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करून आहे. सुरुवातीच्या काळात त्याला त्याच्या लूकमुळे अनेक टोमणे सहन करावे लागले. काहींनी त्याची खिल्ली उडवली, तर काहींनी त्याला हिरोऐवजी वेगळ्याच भूमिकेत बसवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या सर्व टीकांना उत्तर देत 'टायगर श्रॉफ' ने मेहनतीच्या जोरावर आपली वेगळी छाप पाडली. त्याच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी जाणून घेऊया.

दिग्दर्शक 'सब्बीर खान' यांच्या ‘हिरोपंती’ या चित्रपटातून 'टायगर श्रॉफ' ने 2014 मध्ये अभिनेत्री 'कृती सॅनन' सोबत पदार्पण केले. पहिल्याच चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आणि त्याला अॅक्शन हिरोची ओळख मिळाली.

2017 मध्ये अभिनेता 'विद्युत जामवाल' यांनी सोशल मीडियावर एक ऑडिओ क्लिप शेअर केली होती. त्यात दिग्दर्शक 'राम गोपाल वर्मा' यांनी 'टायगर श्रॉफ' बद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा दावा करण्यात आला. त्या क्लिपमध्ये त्याचा उल्लेख ट्रान्सजेंडर म्हणून करण्यात आला आणि त्याला most beautiful woman असेही म्हटले गेले. या प्रकरणाची त्या वेळी मोठी चर्चा झाली होती.

टायगरचं खरं नाव माहित आहे का?

अनेकांना माहित नाही की 'टायगर श्रॉफ' याचे मूळ नाव 'जय हेमंत श्रॉफ' आहे. लहानपणी त्याला लोकांना चावण्याची विचित्र सवय होती, अशी मजेशीर आठवण त्याच्या जवळच्या लोकांनी सांगितली आहे.

लूकवरून झालेली ट्रोलिंग

‘हिरोपंती’ रिलीज होण्यापूर्वीच त्याच्या चेहऱ्याविषयी सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली होती. लोक म्हणायचे, "हा हिरो आहे की हिरोइन?" "तो 'जॅकी श्रॉफ' यांच्या मुलासारखा अजिबात दिसत नाही." मात्र 'टायगर श्रॉफ' ने या टीकेकडे फारसे लक्ष दिले नाही.

‘हिरोपंती’ नंतर त्याने ‘बागी’, ‘अ फ्लाइंग जट्ट’, ‘बागी 3’, ‘स्टुडंट ऑफ द इयर 2’, ‘वॉर’, ‘गणपत’, ‘बडे मियां छोटे मियां’ आणि ‘हिरोपंती 2’ यांसारख्या चित्रपटांत काम केले. ‘वॉर’ मध्ये त्याने अभिनेता 'हृतिक रोशन' सोबत अॅक्शन सीन्स करत प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली.

वैयक्तिक आयुष्य चर्चेत

टायगरने  जीममध्ये तसेच डान्स सेशन्समध्ये रात्रंदिवस मेहनत केली आणि स्वतःला घडवलं. आज त्याच्या लूक्सचं सर्वत्र कौतुक केले जाते.

टीका, वाद आणि ट्रोलिंग असूनही 'टायगर श्रॉफ' आज बॉलिवूडमध्ये मजबूत स्थानावर उभा आहे. मेहनत, शिस्त आणि फिटनेस यामुळे त्याने स्वतःचा वेगळा चाहता वर्ग तयार केला आहे.

 

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

