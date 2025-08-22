गणेशोत्सवात गुंजणार ‘जय श्री गणेशा’चे मंगल सूर, शंकर महादेवन आणि सुपुत्रांकडून खास भक्तिगीत सादर

Jai Shri Ganesh : गणेश चतुर्थीच्या स्वागतासाठी टाइम्स म्युझिकने संगीताच्या चाहत्यांना एक खास भेट दिली आहे. सुप्रसिद्ध गायक व संगीतकार शंकर महादेवन यांनी आपल्या सुपुत्रांसोबत सिद्धार्थ महादेवन आणि शिवम महादेवन यांनी मिळून ‘जय श्री गणेशा’ हे दमदार भक्तिगीत सादर केले आहे. हे गाणे प्रदर्शित होताच श्रोत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवू लागले आहे. सोशल मीडियावर या गाण्याची जोरदार चर्चा होत असून गणेशभक्त वारंवार हे गीत ऐकत आहेत.
या गाण्याचे संगीत दिग्दर्शन केदार पंडित यांनी केले असून गीतलेखन नचिकेत जोग यांनी केले आहे. टाइम्स म्युझिकने हे गाणे प्रत्येक प्रमुख म्युझिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून दिले आहे. ज्यामुळे बाप्पाची भक्ती प्रत्येक घराघरात गुंजणार आहे.
या निमित्ताने शंकर महादेवन म्हणाले, 'जय श्री गणेशा' हे गाणे उत्सवाच्या भावनेने आणि भगवान गणेशाच्या भक्तीभावाने परिपूर्ण आहे. यात भक्ती आणि आनंद यांचा सुंदर संगम आहे. लोक या गाण्याच्या माध्यमातून बाप्पाचे स्वागत करतील याचा मला अत्यानंद होईल'.
तर सिद्धार्थ महादेवन यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले, 'या गाण्याचे वातावरण पूर्णपणे उत्सवी आहे. हे ऐकताच कोणालाही आरतीत सामील होऊन नाचावेसे वाटेल'.
शिवम महादेवन यांच्यासाठी हे गीत विशेष ठरले. ते म्हणाले, 'बाबा आणि भावासोबत गणपती बाप्पासाठी गाणे गाणे ही माझ्यासाठी अतिशय खास अनुभूती आहे. या गाण्यामुळे प्रत्येक घरात सकारात्मकता आणि आनंद नक्कीच पसरलेला दिसेल.”
टाइम्स म्युझिकचे सीईओ मंदार ठाकूर यांनी सांगितले की, 'जय श्री गणेशा' हे एक अप्रतिम गीत आहे. जे गणेश चतुर्थीसारख्या मोठ्या उत्सवात प्रेक्षकांशी खोलवर नाते जोडेल. शंकर, सिद्धार्थ आणि शिवम यांच्या सहकार्यातून हे गाणे खरोखर संस्मरणीय ठरले आहे'.
गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला आलेले हे नवीन भक्तिगीत ‘जय श्री गणेशा’ भक्तांसाठी एक आध्यात्मिक व उत्सवी भेट ठरली आहे. आता गणेश चतुर्थीच्या दिवसांत हे गाणे घराघरात आणि मंडपांमध्ये गुंजताना ऐकायला मिळणार आहे, ज्यामुळे बाप्पाच्या आगमनाचा आनंद अधिकच वाढणार आहे.
