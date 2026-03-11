गोविंदा-सुनीताच्या नात्यात सतत तणाव; घटस्फोटाच्या शक्यतेवर त्यांच्या मुलानंच काय सांगितलं?

Tina Ahuja on Govinda and Sunita: बॉलीवूडचा हिरो नंबर 1 मानला जाणारा अभिनेता गोविंदा गेल्या काही काळापासून फक्त आपल्या कामामुळे नव्हे, तर पर्सनल लाईफमुळे चर्चेत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून गोविंदा आणि त्यांची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यात संबंध नीट नाहीत, लग्नात काही गडबडी असल्याच्या अफवा जोर धरल्या आहेत. दोघांमध्ये सतत वाद, खटपट सुरू असल्याची चर्चा आहे, तर घटस्फोट होऊ शकतो, अशी अफवा चाहत्यांमध्ये पसरली आहे. मात्र, या विषयावर गोविंदा किंवा सुनीता यांनी अद्याप सार्वजनिकपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
याच पार्श्वभूमीवर, या जोडप्याची मुलगी टीना आहुजा हिने आई-वडिलांच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर मौन मोडले आहे. टीना म्हणाली, “गेल्या काही वर्षांत गोष्टी चांगल्या गेल्या नाहीत. खूप चढ-उतार आले आहेत. घरात काही वेळा तणावाचे वातावरण राहिले, पण आम्ही प्रयत्न केला की तो सार्वजनिक होणार नाही.” टीना हिने हेही स्पष्ट केले की, मुलं आणि परिवारासाठी एकत्र राहण्याचा प्रयत्न केलेला, पण परिस्थिती काहीशी कठीण राहिली.
टीना हिने आईला जागतिक महिला दिनानिमित्त सरप्राईज देण्यासाठी तिच्या आईचा व्लॉग हायजॅक केला. सुनीता आहुजाच्या यूट्यूब व्लॉगसाठी ती सगळे व्यवस्थापन पाहत होती. त्या दिवशी टीना हिने आईला एक खास सॉलिटेअर रिंग भेट दिली. टीना म्हणाली, 'आम्ही महिला इतरांसाठी खूप काही करतो, पण स्वतःसाठी नाही. त्यामुळे मी माझ्या आवडत्या महिलेसाठी काहीतरी खास करण्याचा निर्णय घेतला.'
सुनीता आहुजाने टीना हिच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत सांगितले, 'टीना आता एका दागिन्यांच्या डिझाइन कंपनीची ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे आणि तिने स्वतःच्या मेहनतीने कमावलेला हा रिंग मला दिला. माझ्या कलेक्शनमध्ये ही आणखी एक सॉलिटेअर अंगठी जोडली गेली आहे. माझ्या मुलीवर मला खूप अभिमान आहे.'
पूर्वी सुनीता आहुजाने गोविंदावर कोमल नावाच्या अभिनेत्रीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, गोविंदाने या सर्व आरोपांचा निषेध करत ते फेटाळून लावले. त्यानंतर त्यांच्या नात्यातील तणाव आणि चढ-उतारांमुळे चाहत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. या घटस्फोटाच्या अफवांमुळे सोशल मीडियावरही प्रचंड चर्चा रंगली आहे. चाहत्यांनी टीना आहुजाचे मौन मोडणे आणि पारिवारिक परिस्थितीबाबत स्पष्टिकरण देणे स्वागतार्ह मानले आहे. अनेकांनी त्यांचे कौतुक केले आणि म्हणाले की, मुलीचे प्रामाणिक वक्तव्य आणि कुटुंबासाठी केलेला प्रयत्न कौतुकास्पद आहे.
चाहत्यांमध्ये या नात्यातील तणावाबाबत चिंता आहे, परंतु टीना आहुजाचे खुलासे ऐकून काहींना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, “कुटुंबात चढ-उतार असतातच, पण मुलांनी आई-वडिलांच्या सन्मानाची काळजी घेतली पाहिजे.” गोविंदा-सुनीता आहुजा यांच्यातील घटस्फोटाच्या अफवांवर मुलगी टीना आहुजाचे मौन मोडणे या प्रेक्षकांसाठी आणि चाहत्यांसाठी मोठा लक्षवेधक ठरला आहे. या पारिवारिक प्रकरणावर टीना हिच्या स्पष्टिकरणामुळे थोडा प्रकाश पडला आहे, आणि चाहत्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंका काही प्रमाणात दूर झाल्या आहेत.