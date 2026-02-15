मासिक पाळी, ताप असताना कंस्ट्रक्शन साईटवर शूट केलेलं गाणं 30 वर्षानंतरही लोकप्रिय! अभिनेत्री जखमी झाल्यानंतरही...

90s Popular Song: बॉलिवूडमधील पावसात चित्रित झालेल्या गाण्यांची चर्चा झाली की आजही सर्वप्रथम “Tip Tip Barsa Pani” हे नाव घेतले जाते. 1994 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या Mohra या चित्रपटातील हे गाणे अक्षय कुमार आणि रवीना टंडन यांच्यावर चित्रित झाले होते. अनेक वर्षे उलटूनही या गाण्याची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. मात्र स्क्रीनवर दिसणाऱ्या ग्लॅमरमागे मोठे कष्ट लपलेले होते. या गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान रवीना टंडनला गंभीर त्रास सहन करावा लागला होता. एका रिअॅलिटी शोमध्ये तिने त्या दिवसांची आठवण सांगितली आणि चाहत्यांना पडद्यामागची खरी कहाणी समजली.
धो-धो पासातील गाणं
बॉलिवूडमध्ये पावसात चित्रित गाण्यांची वेगळीच ओळख आहे. हिरो-हिरोईन, पाऊस आणि संगीत यांचा मिलाफ प्रेक्षकांना नेहमी आकर्षित करत आला आहे. ऐश्वर्या रायवर चित्रित “Barso Re Megha Megha” किंवा माधुरी दीक्षितवरील “Koi Ladki Hai” यांसारखी गाणीही खूप गाजली. पण अक्षय कुमार आणि रवीना टंडन यांचे “Tip Tip Barsa Pani” मात्र आयकॉनिक ठरले. आजही सोशल मीडियावर आणि कार्यक्रमांमध्ये या गाण्याचा उल्लेख होताच लोकांच्या आठवणी ताज्या होतात.
कंस्ट्रक्शन साइटवर होती शूटिंग
रवीना टंडनने India’s Best Dancer 4 या कार्यक्रमात सांगितले की या गाण्याचे शूटिंग एका कंस्ट्रक्शन साइटवर करण्यात आले होते. ती संपूर्ण वेळ अनवाणी पायाने शूट करत होती. जमिनीवर लोखंडी खिळे आणि खडबडीत दगड असल्याने तिच्या पायाला जखमा झाल्या. वेदना असूनही तिने शूटिंग थांबवले नाही. या जखमांमुळे तिला tetanus चे इंजेक्शन घ्यावे लागले.
आजारी अवस्थेतही पूर्ण केला शॉट
त्या काळात तिला मासिक पाळीचा त्रासही सुरू होता आणि सतत कृत्रिम पावसात भिजल्यामुळे तिला ताप आला. तब्येत खालावली तरी शूटिंग पूर्ण करावे लागले. रवीना टंडनने सांगितले की पडद्यावर दिसणारे सौंदर्य आणि नृत्य सहज वाटते, पण कलाकारांना अनेकदा दुखापती आणि त्रास सहन करावा लागतो. तरीही कलाकारांना हसतमुखाने काम करावे लागते.
Mohra चित्रपट आणि कलाकार
1994 मध्ये आलेल्या Mohra या चित्रपटात अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन आणि नसीरुद्दीन शाह यांनी भूमिका केल्या होत्या. चित्रपट मोठा हिट ठरला आणि त्यातील “Tip Tip Barsa Pani” गाणे तर सुपरहिट झाले. आजही हे गाणे बॉलिवूडच्या इतिहासातील सर्वात लोकप्रिय पावसाळी गाण्यांपैकी एक मानले जाते. वेळ बदलला, नवे गाणे आले, पण या गाण्याची जादू आजही कायम आहे.