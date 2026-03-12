English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • दु:खावर मात करा म्हणणाऱ्या अभिनेत्रीवर नियतीचा आघात; आईचं निधन

'दु:खावर मात करा' म्हणणाऱ्या अभिनेत्रीवर नियतीचा आघात; आईचं निधन

Tisca Chopra's mother death: टिस्का चोप्रा, जिने बॉलिवूडमध्ये आपली छाप सोडली आहे, सध्या वैयक्तिक दु:खाचा सामना करत आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 12, 2026, 08:19 AM IST
'दु:खावर मात करा' म्हणणाऱ्या अभिनेत्रीवर नियतीचा आघात; आईचं निधन

बॉलिवूडमधील प्रगल्भ अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाणारी टिस्का चोप्रा सध्या एका मोठ्या वैयक्तिक दु:खातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. टिस्काची आई आणि अनेकांच्या आवडत्या शिक्षिका पम्मी अरोरा यांचे नुकतेच निधन झाले. त्या गेल्या काही काळापासून कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराशी झुंज देत होत्या. ७ मार्च रोजी अखेरच्या श्वासाने त्या या जगातून निघून गेल्या.

टिस्का चोप्रा आईच्या निधनानंतरही भावनिक दृष्टिकोनात अत्यंत सकारात्मक राहिल्या आहेत. आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये तिने आईच्या आयुष्याला श्रद्धांजली वाहत, तिच्या शिकवणी आणि जिद्दीवर प्रकाश टाकला. तिने लिहिले, “मिट्टी पाओ”, म्हणजेच झालेलं विसरून त्यावर माती टाका आणि पुढे चला. ही शिकवण पम्मी अरोरांनी आपल्या जीवनात नेहमी अनुसरली होती.

टिस्का म्हणते की, आई नेहमी म्हणायच्या की आयुष्यात कितीही तक्रारी असोत, कितीही राग किंवा असंतोष असला तरी, त्या कधीही मनात गाठ बांधून ठेवू नये. “कोणाबद्दलही वाईट मत न बनवता, चेहऱ्यावर कायम हसू ठेवून जगणं कसं असतं, हे आईने मला शिकवलं,” असे टिस्काने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

पम्मी अरोरा केवळ एक आई नव्हत्या, तर त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘अरोरा मॅम’ होत्या. शाळेतील प्रत्येक मुलावर आईसारखं प्रेम करणाऱ्या आणि त्यांना घडवणाऱ्या शिक्षिका म्हणून त्यांचा मोठा नावलौकिक होता. त्यांच्या शिकवण्याच्या पद्धतीत प्रेम, संयम आणि समर्पण यांचे अनमोल मिश्रण होते. टिस्का चोप्रा यांना अभिनयाची ओढ, गोष्टी सांगण्याची कला आणि रंगांबद्दलची आवड ही सर्व आईच्या शिकवणींचा परिणाम आहे, असा दावा तिने केला.

पम्मी अरोरांचा एक विचार टिस्काच्या आयुष्याचा मार्गदर्शक ठरला आहे: “माणसाच्या हातात ‘नाही’ तर आधीपासूनच असतं, त्यामुळे घराबाहेर पडा आणि ‘हो’ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा.” कॅन्सरशी झुंज देणं सहज नसतं, परंतु पम्मी अरोरांनी मृत्यूला हसत सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवले. रुग्णालयातील आयसीयूमध्ये असतानाही, जेव्हा गाणी वाजत असत, त्या तालावर आपले खांदे हलवून संगीताचा आनंद घेत असत. त्यांच्या जिद्द आणि सकारात्मकतेने डॉक्टरही प्रभावित झाले.

टिस्का चोप्रा म्हणते की, “आईच्या निधनाने एका युगाचा अंत झाला असला, तरी तिची जिद्द, शिकवण आणि जीवनाविषयीचा दृष्टिकोन माझ्या मुलगी तारापर्यंत नक्की पोहोचतील. मी दु:खावर माती टाकेन आणि आईची निरागस हाक, तिचे विचार आणि आठवणी माझ्या आयुष्यात कायम जिवंत राहतील.”

टिस्काचे हे शब्द तिच्या भावनिक पण धैर्यवान स्वभावाचे प्रतीक आहेत. आईच्या शिकवणीनुसार जीवन जगण्याची क्षमता, आत्मविश्वास आणि सकारात्मकता ही टिस्काच्या वैयक्तिक व व्यावसायिक आयुष्यात स्पष्टपणे दिसून येते. पम्मी अरोरा यांचा वारसा केवळ त्यांच्या कुटुंबापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्यांच्या शिकवण्याचे परिणाम अनेकांच्या आयुष्यात दिसत आहेत.

टिस्काचे हे अनुभव आणि आईचे शिकवण आधुनिक काळातील मुलींसाठी प्रेरणादायी ठरतात. जीवनात कितीही अडचणी आल्या, कितीही दु:ख आले, तरी सकारात्मकतेने आणि धैर्याने त्यावर मात करण्याची शिकवण पम्मी अरोरा यांनी आपल्या जीवनात दिली. ही शिकवण टिस्का चोप्रा आणि तिच्या पुढील पिढीसाठी सदैव प्रेरणास्थान राहणार आहे.

कावेरी पिंपळे

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

