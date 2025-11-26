English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'कंडोम खरेदी करताना...', काजोलच्या विधानाने खळबळ; टॉक शोमध्ये म्हणाली, 'शाहरुख खानची...'

Kajol Comment About Condom: अभिनेत्रीने तीच होस्ट करत असलेल्या कार्यक्रमामध्ये कंडोमबद्दल केलेलं विधान ऐकून अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 26, 2025, 02:17 PM IST
'कंडोम खरेदी करताना...', काजोलच्या विधानाने खळबळ; टॉक शोमध्ये म्हणाली, 'शाहरुख खानची...'
कार्यक्रमात बोलताना केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

Kajol Comment About Condom: सध्या चर्चेत असलेल्या टॉक शोंमध्ये 'टू मच विथ काजोल आणि ट्विंकल' हा टॉक शो बराच चर्चेत आहे. या टॉक शोच्या होस्ट असलेल्या अभिनेत्री काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांच्याकडून कार्यक्रमात विचारले जाणारे प्रश्न आणि हाताळ्या जाणाऱ्या प्रश्नांमुळे हा कार्यक्रम चर्चेत असतो. मागील काही कार्यक्रमांमध्ये अशीच काही विधानं झालेली असतानाच आता काजोलने या कार्यक्रमात कंडोम खरेदी करण्यासंदर्भात केलेल्या विधानाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात.

Add Zee News as a Preferred Source

कंडोम आणि फेअरनेस क्रीमची तुलना

काजोल आणि ट्विंकलच्या या शोच्या सहाव्या भागात सोनाक्षी सिन्हा आणि मनीष मल्होत्रा हे दोघे पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते. अनेक बोल्ड विषयांवर काजोल आणि ट्विंकल पाहुण्यांची मतं जाणून घेतात. या भागातही, "भारतीय लोकांना फेअरनेस क्रीमच्या तुलनेत कंडोम खरेदी करताना जास्त लाज वाटते," या विषयावर सर्वजण बोलत होते. कंडोम विकत घेताना भारतीय लोकांना अधिक संकोच वाजतो या मताशी काजोल आणि सोनाक्षीने सहमती दर्शवली. मात्र ट्विंकल आणि मनीष मल्होत्राने या भूमिकेला विरोध करताना आता भारत बदलला असून लोकांना फार संकोच वाटत नाही असं म्हटलं. 

पडले दोन गट

आपली भूमिका पटवून देताना काजोलने, " लोकांना (कंडोम खरेदी करताना) लाज वाटते. फेअरनेस क्रीम खरेदी करायला गेल्यास अगदी सहजपणे ते, 'ती शाहरुख खानची क्रीम द्या' असे म्हणतात. पण कंडोम खरेदी करताना कचरतात आणि लाजतात. 'माझा मित्र घेऊन येईल' असं म्हणतात," असं म्हटलं.  यावर लगेच मनीष मल्होत्राने, "असं अजिबात नाहीये. भारत आता बदलला आहे," असं म्हणत विरोध केला. ही चर्चा सुरु असतानाच ट्विंकलने मिश्कीलपणे, "मी सेनिटरी पॅड्स खरेदी करते, कंडोम नाही. ते दुसऱ्याचे डिपार्टमेंट आहे," असं विधान केलं.  

नक्की वाचा >> HDFC काजोलला देणार 8 कोटी 60 लाख रुपये! दर महिन्याला 7 लाख खात्यात होणार जमा; पण का?

तो प्रश्न ऐकून काजोलला हसू अनावर

मनीषने केलेल्या विधानावरुन सोनाक्षी सिन्हाने, "मग आपली लोकसंख्या इतकी जास्त का आहे?" असा सवाल केला. हा प्रश्न ऐकून काजोलला हसू अनावर झालं. सोनाक्षी पुढे म्हणाली, "लोकसंख्या जास्त आहे याचा अर्थ बहुतेक लोक कंडोम खरेदी करत नाहीत." 

सोशल मीडियावरही दोन गट

या चौघांमधील चर्चेवरुन सोशल मीडियावरही चर्चेला तोंड फुटलं असून इथेही दोन गट पडले आहेत. काहींनी काजोल आणि सोनाक्षीची बाजू घेतली असून अनेकांनी मनीष आणि ट्विंकलची बाजू योग्य असल्याचं म्हटलंय. भारतीय समाजामध्ये कंडोम आणि लैंगिक शिक्षणासंदर्भात अधिक व्यापक दृष्टीकोन आवश्यक असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Too Much With Kajol And TwinkleKajol On CondomKajol Condom CommentAjay DevgnAjay Devgn wife

इतर बातम्या

‘लक्ष्मीच्या पावलांनी’ सोडण्यामागचा सत्यार्थ ईशा केसकरने सा...

मनोरंजन