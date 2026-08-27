'Toxic'ने मोडला 'धुरंधर 2'चा ओपनिंग डेचा बॉक्स ऑफिसचा रेकॅार्ड! पहिल्या दिवशी कोट्यवधींची कमाई

Toxic movie collection :मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत असलेला 'टॉक्सिक' सिनेमा 26 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झाला. साऊथचा सुपरस्टार यशचा अॅक्शन क्राईम थ्रिलर सिनेमाने पहिल्याच दिवशी धूमाकुळ घातला होता. या सिनेमाने पहिल्याच दिवशी बॅाक्स ऑफिसवर दमदार कमाई केली आहे, या सिनेमाने पहिल्याच दिवशी 100 कोटींचा आकडा पार केला. समीक्षकांकडून टीकेला सामोरे जात असताना, प्रेक्षकांनी मात्र पहिल्याच दिवशी या गँगस्टर ड्रामाला भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. ' टॉक्सिक'ने अवघ्या काही तासांत सुमारे 48 कोटी रुपयांची कमाई करून 'धुरंधर'ला बॉक्स ऑफिसवरून कसे खाली खेचले आहे.
पहिल्या दिवसाच्या कमाईच्या बाबतीत या चित्रपटाने इतर चार चित्रपटांना मागे टाकले आहे. चला पाहूया 'टॉक्सिक'ने प्रत्येक भाषेत किती कमाई केली आहे. sacnilk.com च्या अहवालानुसार, 'टॉक्सिक'ने बुधवारी प्रदर्शित झाल्यावर देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर 101.10 कोटी (US$1.4 अब्ज) निव्वळ कमाई केली आहे. यशच्या या चित्रपटाने संपूर्ण भारतात बॉक्स ऑफिसवर 140.75 कोटी (US$1.4 अब्ज) कमावले आहेत. ही चित्रपटाची सुरुवातीची कमाई आहे. चित्रपटाने प्रत्येक भाषेत किती कोटींची कमाई केली आहे. 'टॉक्सिक'ने आतापर्यंतच्या सर्वाधिक ओपनिंग मिळवणाऱ्या टॉप 10 भारतीय चित्रपटांमध्ये प्रवेश केला आहे. या यादीत हा चित्रपट 10 व्या क्रमांकावर आहे.
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'टॉक्सिक'ने चार चित्रपटांना मागे टाकले आहे. 'टॉक्सिक'ने 'कल्की 2898 एडी'च्या पहिल्या दिवसाच्या कमाईपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. यशच्या चित्रपटाने 'सालार', 'आदिपुरुष' आणि 'साहो' यांना मागे टाकले आहे. ओणमच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झालेल्या 'टॉक्सिक' चित्रपटाची एका दिवसाची कमाई समोर आली आहे, आणि ही गोष्ट सर्वांनाच धक्का देणारी आहे. यशच्या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आधीच इतका धुमाकूळ घातला आहे की, आता 'धुरंधर 2' वर संकटाचे सावट पसरले आहे. 'टॉक्सिक'ने रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर'ला आधीच मागे टाकले आहे.
जर या चित्रपटाने आज सकाळपर्यंत 102 कोटी (अंदाजे $1.02 अब्ज) पेक्षा जास्त कमाई केली, तर तो 'धुरंधर 2'चा पहिल्या दिवसाच्या बॉक्स ऑफिसचा विक्रम मोडून काढेल. 'धुरंधर 2'ने देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर पहिल्याच दिवशी 102 कोटी (अंदाजे $1.02 अब्ज) निव्वळ कमाई केली होती.