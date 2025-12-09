100 दिवसांनंतर बॉक्स ऑफिसवर होणार धमाका, 'टॉक्सिक' स्टार यशचा भयानक पोस्टर समोर

Toxic: 2026 मधील सर्वात मोठ्या रिलीजपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ या चित्रपटाच्या रिलीजला नेमके 100 दिवस उरले आहेत, आणि या खास प्रसंगी निर्मात्यांनी रॉकिंग स्टार यशचा जबरदस्त नवा पोस्टर रिलीज करत उत्साहाचं वातावरण आणखी तापवलं आहे.
हा मेगा चित्रपट 19 मार्च 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून गुडीपाडवा, उगादी आणि ईद या सणांच्या पार्श्वभूमीमुळे चित्रपटाला सलग चार दिवसांचा मजबूत बॉक्स ऑफिस रन मिळण्याची शक्यता आहे.
निर्मात्यांनी जाहीर केलेल्या या पोस्टरमध्ये यश खूनाने भरलेल्या बाथटबमध्ये बसलेले दिसतो आहे. शरीरावरील बारकाईने केलेले टॅटू आणि चेहरा लपवून दाखवलेला रग्गड लुक या सर्व गोष्टी पोस्टरला एक डार्क, धक्कादायक आणि मिथिकल असा टोन देतो. चेहरा न दाखवण्यामागचा रहस्यपूर्ण अंदाज फॅन्सना अधिकच खिळवून ठेवतो. सोशल मीडियावर या पोस्टरला तुफानी प्रतिसाद मिळत असून अनेकांनी याला आतापर्यंतची सर्वात दमदार लूक असं म्हटलं आहे.
पोस्टरसोबतच निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या तांत्रिक टीमबद्दलही महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सिनेमॅटोग्राफी: नॅशनल अवॉर्ड विजेते राजीव रवि. संगीत ‘KGF’ फेम रवि बस्रूर. एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी. प्रॉडक्शन डिझाइन TP आबिद.
चित्रपटातील अॅक्शन सिक्वेन्सेसला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी खास हॉलीवूडमधून JJ Perry यांना जोडण्यात आले आहे. ‘John Wick’ सारख्या मोठ्या प्रोजेक्ट्सवर काम करणाऱ्या पेरी यांनी ‘टॉक्सिक’साठी काही मेगा अॅक्शन सेट-पीसेस डिझाइन केले आहेत. सोबतच नॅशनल अवॉर्ड विजेते अनबरिवही अॅक्शन टीमचा भाग आहेत. त्यामुळे अॅक्शन ब्लॉक्स हे ‘टॉक्सिक’चे मोठे आकर्षण ठरणार यात शंका नाही.
चित्रपटाची कथा आणि पटकथा यश आणि गीतू मोहंदास यांनी एकत्र लिहिली आहे. गीतू मोहंदासच या चित्रपटाचे दिग्दर्शनही करत आहेत. ‘टॉक्सिक’ची खास बाब म्हणजे हा चित्रपट इंग्लिश आणि कन्नडमध्ये एकत्र शूट करण्यात आला असून हिंदी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम आणि इतर भाषांमध्ये याचा भव्य मल्टीलिंग्वल रिलीज होणार आहे.
चित्रपटाचे निर्माते वेंकट के. नारायण आणि यश, KVN Productions आणि Monster Mind Creations यांच्या बॅनरखाली हा प्रकल्प पूर्ण होत आहे. आधीच चर्चा आणि हायपच्या शिखरावर असलेल्या ‘टॉक्सिक’ला आता 100 दिवसांचा काउंटडाउन सुरू झाले असून प्रेक्षकांचा उत्साहही उच्चांकी स्तरावर पोहोचला आहे.