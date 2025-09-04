English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

50 व्या दशकातील सुंदर अभिनेत्री, प्रेमात वेडा होता राजा पण ती होती ड्रायव्हरच्या प्रेमात, मरेपर्यंत केलं नाही लग्न

50s Top Actress:   आज आम्ही तुम्हाला अशा अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत, जिच्या सौंदर्याने राजालाही वेड लावले होते. कोण आहे ती अभिनेत्री?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 4, 2025, 06:19 PM IST
50 व्या दशकातील सुंदर अभिनेत्री, प्रेमात वेडा होता राजा पण ती होती ड्रायव्हरच्या प्रेमात, मरेपर्यंत केलं नाही लग्न

50s Top Actress:  दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्री टी.आर. राजकुमारी या केवळ आपल्या सौंदर्यामुळेच नव्हे तर अभिनयामुळेही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या पहिल्या 'ड्रीमगर्ल' म्हणून ओळखल्या जातात.

Add Zee News as a Preferred Source

राजकुमारी यांचा जन्म 5 मे 1922 रोजी तंजावूर, तमिळनाडू येथे झाला. त्यांचा संपूर्ण परिवार कलाक्षेत्राशी संबंधित होता. त्यांच्या आई आणि आजी प्रसिद्ध गायिका होत्या, त्यामुळे त्यांनाही लहानपणापासूनच कलाविश्वाची ओढ होती.

अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात

1939 साली त्यांनी ‘कुमाला कुलथुनगान’ या चित्रपटातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा चालला नाही. मात्र त्यानंतर आलेली ‘कच्छ देवयानी’ हा चित्रपट यशस्वी ठरला आणि त्यांचं नाव बदलून राजकुमारी ठेवलं गेलं.

त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठं यश होतं ‘हरिदास’ हा चित्रपट. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना अक्षरशः वेड लावलं. 114 आठवडे हा चित्रपट मद्रासच्या थिएटर्समध्ये झळकत राहिला. या सिनेमात त्यांच्यासोबत एम.के. त्यागराज होते. या जोडीवर चाहत्यांनी प्रेमाचा वर्षाव केला आणि राजकुमारी यांना तमिळ सिनेमाची पहिली ड्रीमगर्ल ही उपाधी मिळाली.

वैयक्तिक आयुष्य दु:खमय

जरी त्यांचं फिल्मी आयुष्य रंगीबेरंगी असलं तरी त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र खडतर होतं. त्या आपल्या करिअरच्या शिखरावर असताना पुदुकोट्टईच्या राजाकडून त्यांना विवाहाचा प्रस्ताव आला होता मात्र त्यांनी तो नाकारला. मात्र त्या काळात त्या आपल्या ड्रायव्हर राघवनच्या प्रेमात होत्या. कुटुंबाने त्यांच्यावर नजर ठेवली आणि अखेर दोघे रंगेहात पकडले गेले. या घटनेनंतर राजकुमारी कोलमडून गेल्या. राघवन निघून जाताना म्हणाला होता, 'मी एक दिवस नक्की परत येईन, तुझा प्रियकर आणि नवरा म्हणून.' पण तो कधीच परतला नाही.

राजकुमारी यांनी आयुष्यभर राघवनची वाट पाहिली. मात्र तो कधी परतला नाही आणि त्यांनी आयुष्यभर अविवाहित राहण्याचा निर्णय घेतला. 1999 साली राजकुमारी यांचं निधन झालं.

FAQ

1. टी.आर. राजकुमारी कोण होत्या आणि त्यांना का ‘ड्रीमगर्ल’ म्हटले जाते?

टी.आर. राजकुमारी या दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील, विशेषतः तमिळ सिनेमातील, पहिल्या सुपरस्टार अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. त्यांचे सौंदर्य, अभिनय, आणि स्क्रीनवरील प्रभाव यामुळे त्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेल्या. 1944 मधील ‘हरिदास’ या चित्रपटाने त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली, आणि त्यांना तमिळ सिनेमाची पहिली ‘ड्रीमगर्ल’ ही उपाधी मिळाली.

2. टी.आर. राजकुमारी यांचा जन्म आणि पार्श्वभूमी काय होती?

टी.आर. राजकुमारी यांचा जन्म 5 मे 1922 रोजी तंजावूर, तमिळनाडू येथे एका कलाकार कुटुंबात झाला. त्यांच्या आई आणि आजी प्रसिद्ध गायिका होत्या, ज्यामुळे त्यांना लहानपणापासूनच संगीत आणि कलेकडे ओढ होती. या पार्श्वभूमीमुळे त्यांनी अभिनय क्षेत्रात प्रवेश केला.

3. टी.आर. राजकुमारी यांनी अभिनय कारकीर्द कशी सुरू केली?

टी.आर. राजकुमारी यांनी 1939 मध्ये ‘कुमाला कुलथुनगान’ या तमिळ चित्रपटातून आपल्या अभिनय कारकीर्दीला सुरुवात केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा यशस्वी झाला नाही, परंतु त्यानंतर 1940 मध्ये आलेल्या ‘कच्छ देवयानी’ या चित्रपटाने त्यांना यश मिळवून दिले. याच चित्रपटादरम्यान त्यांचे नाव बदलून ‘राजकुमारी’ ठेवण्यात आले, जे त्यांच्या सिनेमातील व्यक्तिरेखेच्या नावावरून प्रेरित होते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
TR Rajakumari50s Top Actress TR RajakumariThanjavur Radhakrishnan RajayeeSouth First Dream Girl TR RajakumariTR Rajakumari Personal life

इतर बातम्या

अमृता खानविलकरकडून ‘लालबागच्या राजाला’ खास भेट

मनोरंजन