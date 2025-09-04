50 व्या दशकातील सुंदर अभिनेत्री, प्रेमात वेडा होता राजा पण ती होती ड्रायव्हरच्या प्रेमात, मरेपर्यंत केलं नाही लग्न

50s Top Actress: दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्री टी.आर. राजकुमारी या केवळ आपल्या सौंदर्यामुळेच नव्हे तर अभिनयामुळेही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या पहिल्या 'ड्रीमगर्ल' म्हणून ओळखल्या जातात.
राजकुमारी यांचा जन्म 5 मे 1922 रोजी तंजावूर, तमिळनाडू येथे झाला. त्यांचा संपूर्ण परिवार कलाक्षेत्राशी संबंधित होता. त्यांच्या आई आणि आजी प्रसिद्ध गायिका होत्या, त्यामुळे त्यांनाही लहानपणापासूनच कलाविश्वाची ओढ होती.
1939 साली त्यांनी ‘कुमाला कुलथुनगान’ या चित्रपटातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा चालला नाही. मात्र त्यानंतर आलेली ‘कच्छ देवयानी’ हा चित्रपट यशस्वी ठरला आणि त्यांचं नाव बदलून राजकुमारी ठेवलं गेलं.
त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठं यश होतं ‘हरिदास’ हा चित्रपट. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना अक्षरशः वेड लावलं. 114 आठवडे हा चित्रपट मद्रासच्या थिएटर्समध्ये झळकत राहिला. या सिनेमात त्यांच्यासोबत एम.के. त्यागराज होते. या जोडीवर चाहत्यांनी प्रेमाचा वर्षाव केला आणि राजकुमारी यांना तमिळ सिनेमाची पहिली ड्रीमगर्ल ही उपाधी मिळाली.
जरी त्यांचं फिल्मी आयुष्य रंगीबेरंगी असलं तरी त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र खडतर होतं. त्या आपल्या करिअरच्या शिखरावर असताना पुदुकोट्टईच्या राजाकडून त्यांना विवाहाचा प्रस्ताव आला होता मात्र त्यांनी तो नाकारला. मात्र त्या काळात त्या आपल्या ड्रायव्हर राघवनच्या प्रेमात होत्या. कुटुंबाने त्यांच्यावर नजर ठेवली आणि अखेर दोघे रंगेहात पकडले गेले. या घटनेनंतर राजकुमारी कोलमडून गेल्या. राघवन निघून जाताना म्हणाला होता, 'मी एक दिवस नक्की परत येईन, तुझा प्रियकर आणि नवरा म्हणून.' पण तो कधीच परतला नाही.
राजकुमारी यांनी आयुष्यभर राघवनची वाट पाहिली. मात्र तो कधी परतला नाही आणि त्यांनी आयुष्यभर अविवाहित राहण्याचा निर्णय घेतला. 1999 साली राजकुमारी यांचं निधन झालं.
