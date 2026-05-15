Jailer 2: रजनीकांतच्या 'जेलर 2' च्या सेटवर मोठी दुर्घटना, 28 वर्षाच्या क्रू मेंबरचा मृत्यू; पोलीस तपास सुरु

Rajinikanth Jailer 2 Crew member Dies on Set: दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत याच्या 'जेलर २' या चित्रपटाच्या सेटवर एक मोठा अपघात घडला असून एका क्रू मेंबरचा मृत्यू झाला.
Rajinikanth Jailer 2 Crew member Dies on Set: साऊथ चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या बहुचर्चित जेलर 2 या चित्रपटाच्या सेटवरून एक दुःखद बातमी समोर येत आहे. शूटिंगदरम्यान एक अतिशय दुर्दैवी घटना घडली आहे. चित्रपटाच्या सेटवर काम करणाऱ्या एका क्रू मेंबरचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली असून, या घटनेमुळे संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सध्या या घटनेची पोलिसांकडून सखोल चौकशी सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चेन्नईमधील एका खासगी स्टुडिओमध्ये जेलर 2 चे शूटिंग सुरू होते. या चित्रपटासाठी मोठा सेट उभारण्याचे काम सुरू असताना हा अपघात घडला. या क्रू मेंबर अवघा 28 वर्षाचा होता.
28 वर्षाचा हा मृत व्यक्तीचे नाव कार्तिकेयन असल्याचे सांगितले जात असून, तो चित्रपटाच्या आर्ट डिपार्टमेंटमध्ये काम करत होता. सेटवर घरासारखी रचना तयार करण्याचे काम सुरू असताना अचानक त्याला विजेचा तीव्र धक्का बसला. आजूबाजूच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न केला आणि उपचारासाठी दवाखान्यात हलवण्याची तयारीही केली, मात्र धक्का इतका गंभीर होता की त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर शूटिंग सेटवर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच कनाथूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तपास सुरू केला. प्राथमिक चौकशीत सेटवरील इलेक्ट्रिकल कनेक्शनमध्ये काही तांत्रिक बिघाड किंवा विद्युत गळती झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, नेमका अपघात कशामुळे झाला, सुरक्षेच्या नियमांचे पालन झाले होते का आणि कोणाची निष्काळजीपणा होता का, याचा तपास अद्याप सुरू आहे. पोलिसांनी अद्याप अधिकृत एफआयआर दाखल केलेली नसली तरी संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली जात आहे.
या संपूर्ण घटनेवर अद्याप चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडून किंवा कलाकारांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. नेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित हा चित्रपट Sun Pictures निर्मित करत आहे. या कंपनीचे मालक कलानिधी मारन आहेत. चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये आधीपासूनच मोठी उत्सुकता असताना या दुर्घटनेमुळे चाहत्यांनाही धक्का बसला आहे.
जेलर 2 हा 2023 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ब्लॉकबस्टर जेलर चित्रपटाचा सिक्वेल आहे. पहिल्या भागाने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवत जगभरात 600 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली होती. या चित्रपटातील रजनीकांत यांची दमदार भूमिका, अॅक्शन आणि स्टाईलला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे सिक्वेलची घोषणा होताच चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली.
या नव्या भागात रजनीकांत पुन्हा एकदा ‘टायगर’ मुथुवेल पांडियनच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. त्यांच्या सोबत राम्या कृष्णन या त्यांच्या पत्नीच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. तसेच शिव राजकुमार आणि मोहनलाल यांचे विशेष कॅमिओ देखील चित्रपटात असणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय मिथुन चक्रवर्ती यांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे.
चित्रपटाची रिलीज डेट अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी या चित्रपटाची चर्चा आधीपासूनच जोरात सुरू आहे. मात्र, या दुर्दैवी घटनेमुळे सध्या चित्रपटाच्या शूटिंगकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, सेटवरील सुरक्षाव्यवस्थेचा मुद्दाही पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.