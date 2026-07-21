/नाणेघाट दुर्घटनेचा दुर्दैवी शेवट! कड्यावरून कोसळलेल्या तरुणाचा मृतदेह सापडला

Pune News : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील प्रसिद्ध नाणेघाट येथे 19 जुलै रोजी वर्षा सहलीसाठी गेलेला 22 वर्षीय तरुण कड्यावरून खाली कोसळला होता. मागील दोन दिवसांपासून येथे तरुणाचा मृतदेह शोधण्यासाठी पोलिसांसह स्थानिक ग्रामस्थ आणि बचाव पथकांनी शोध मोहीम हाती घेतली होती. मात्र दाट धुकं, पाऊस आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे शोधकार्यात अडचणी येत होत्या. मात्र अखेर कालपासून सुरू असलेल्या शोधमोहीमेनंतर वन विभागाच्या थर्मल ड्रोनच्या मदतीने तरुणाचा ठावठिकाणा लागला आणि आज सकाळपासून रेस्क्यू पथकाने अथक प्रयत्न करत मृतदेह बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव शिंगवे येथील दत्ता विनायक लोंढे हा तरुण त्याच्या आणखीन तीन मित्रांसोबत वर्ष पर्यटनासाठी नाणेघाट येथे आलेला. मात्र सकाळी दाट धुके आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यात नानाच्या अंगठ्यावरून तो खाली कोसळला होता.या घटनेनंतर त्याचा दोन मित्रांनी आरडाओरड केली आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने सदर माहिती ही पोलिसांना देण्यात आली. घटना झाल्यानंतर काहीवेळातच खोल दरीत पडलेल्या तरुणाच्या शोध मोहिमेला सुरुवात झाली. मात्र मुसळधार पाउल, दरीची खोली, घसरडा परिसर आणि कमी दृश्यमानता यामुळे बचावकार्याला अडथळे येत होते.
दरीतून खाली कोसळलेल्या युवकाकडे त्याचा फोन होता, त्यामुळे पोलिसांनी त्यावरून त्याचं लोकेशन ट्रेस करण्याचा प्रयत्न केला. मोबाईल फोनवर रिंग जात होती तसेच प्राथमिक माहितीनुसार त्याचं मोबाईल लोकेशन हे नाणेघाटात खालच्या बाजूला असलेल्या ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या दिशेने दिसून येत होतं. त्यामुळे वरच्या बाजूने दरीत उतरण्याऐवजी खालच्या म्हणजेच ठाणे जिल्ह्याच्या बाजूने बचाव पथक पाठिवली गेली. मात्र तरीही दरीत कोसळलेल्या युवकाचा शोध घेताना अनेक अडचणी येत होत्या. अखेर थर्मल ड्रोनच्या मदतीने वन विभागाने दरीत कोसळलेल्या युवकाचा ठावठिकाणा लागला आणि मंगळवारी सकाळपासून रेस्क्यू पथकाने अथक प्रयत्न करत मृतदेह बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.