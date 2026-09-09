साळगावकर कुटुंबाचा अखेर भांडाफोड? 2 ऑक्टोबरचं गूढ उकलणार? 'दृश्यम 3' चा जबरदस्त ट्रेलर रिलीज

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणचा क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम द कन्क्लूजन' चा बहुप्रतिक्षित ट्रेलर अखेर रिलीज करण्यात आला आहे. 'दृश्यम 3' 2015 मध्ये सुरु झालेल्या साळगावकर कुटुंबाने लपवलेल्या गुपिताचा भाग आहे. चित्रपटाचे दोन्ही भाग हिट ठरले होते. यामुळे आता तिसऱ्या भागाबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर आता चाहत्यांची उत्कंठा वाढली आहे. हा चित्रपट 2 ऑक्टोबरला रिलीज होणार आहे.
'दृश्यम द कन्क्लूजन' चा ट्रेलर एका खास जागी लाँच करण्यात आला, जे थेट चित्रपटाच्या कथेशी संबंधित आहे. दृश्यम 3 चा ट्रेलर मुंबई किंवा दिल्ली नव्हे तर गोवा, पणजीत सर्वांसमोर आणण्यात आला. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये प्रचंड सस्पेन्स ठेवण्यात आला आहे. ट्रेलर रिलीज करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, " प्रत्येक दृश्य एक प्रश्न आहे, प्रत्येक गुपित एक उत्तर, कोण ठरणार कोणावर वरचढ, द अल्टीमेट एंड बिगेन्स नाऊ."
ट्रेलर पाहिल्यावर हे स्पष्ट होते की, हा चित्रपट एक जबरदस्त थ्रिलर असणार आहे. हा माशेवटचा भाग असल्याने, उत्कंठा आणि धोका अधिकच वाढला आहे. इतकेच नाही, तर यात अनेक मोठे खुलासे होणार आहेत, जे प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतील. ट्रेलर पाहिल्यानंतर चाहते त्याच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
ट्रेलर प्रदर्शित होण्यापूर्वी, 'दृश्यम: द कन्क्लुजन'चे एक नवीन पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले, ज्यामध्ये विजय (अजय), नंदिनी (श्रिया), अंजू (इशिता दत्ता) आणि अनु (मृणाल जाधव) हे साळगावकर कुटुंब पोलिसांकडे पाहताना दिसत आहे. अजयने निर्मात्यांसोबत हे पोस्टर त्याच्या सोशल मीडियावर 'यावेळी धोका आणखी मोठा आहे. साळगावकर कुटुंब... संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.' या कॅप्शनसह शेअर केले.
यापूर्वी, दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांनी खुलासा केला होता की 'दृश्यम 3' ची पटकथा लिहिण्यासाठी त्यांना एक वर्ष लागले. तिसऱ्या चित्रपटाच्या निर्मिती प्रक्रियेबद्दल बोलताना अभिषेक पाठक म्हणाले, "'दृश्यम २' नंतर, आम्हाला कथा डेव्हलप करण्यासाठी सुमारे एक वर्ष लागले आणि त्यानंतर पटकथा लिहिण्यासाठी व तयार करण्यासाठी आणखी एक वर्ष लागले.
"दुसरा चित्रपट जिथे संपला होता, तिथूनच कथा पुढे सुरू होते, पण पुढचा प्रवास पूर्णपणे नवीन आहे. 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' हा चित्रपट प्रेक्षकांना आवडणाऱ्या जगाशी प्रामाणिक राहील आणि त्याच वेळी कथेला एका नवीन व रोमांचक पद्धतीने पुढे नेईल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही पटकथेवर खूप काळजीपूर्वक काम केले आहे."
चित्रपटाच्या कलाकारांमध्ये अजय देवगण (विजय साळगावकरच्या भूमिकेत), तब्बू (महानिरीक्षक मीरा देशमुख) आणि श्रिया सरन (नंदिनीच्या भूमिकेत) यांचा समावेश आहे. रजत कपूर, इशिता दत्ता, जयदीप अहलावत आणि प्रकाश राज यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत.