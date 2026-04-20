  • एका रात्रीचे 1 लाख रुपये; रश्मिका- विजयनं हनिमूनसाठी निवडलं रॉयल ठिकाण, महाराष्ट्राच्या शेजारी राज्यात आहे हे ठिकाण

एका रात्रीचे 1 लाख रुपये; रश्मिका- विजयनं हनिमूनसाठी निवडलं रॉयल ठिकाण, महाराष्ट्राच्या शेजारी राज्यात आहे हे ठिकाण

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna News : अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा त्यांच्या वैवाहिक जीवनात स्थिरावत असतानाच एकमेकांना वेळसुद्धा देत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Apr 20, 2026, 02:15 PM IST
एका रात्रीचे 1 लाख रुपये; रश्मिका- विजयनं हनिमूनसाठी निवडलं रॉयल ठिकाण, महाराष्ट्राच्या शेजारी राज्यात आहे हे ठिकाण
travel vacation vijay deverakonda rashmika mandanna honeymoon coorg evolve back resort price

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna News : दाक्षिणात्य कलाविश्वात लोकप्रियता मिळवली असली तरीही अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना यांची लोकप्रियता हिंदी सिनेरसिंकांमध्येसुद्धा पाहायला मिळते. अशा या जोडीनं काही दिवसांपूर्वीच लग्नगाठ बांधली. कोडवा आणि दाक्षिणात्य (तेलुगू) पद्धतीनं लग्नगाठ बांधल्यानंतर आता अनेक सोहळ्यांनंतर या जोडीनं एकमेकांनासुद्धा वेळ दिला आहे. बरं, असं असलं तरीही ही जोडी कुठं आहे, ते काय करतायत हे आणि असे अनेक प्रश्न त्यांच्या चाहत्यांच्या मनात घर करत आहेत. या प्रश्नाचं उत्तर नुकतंच समोर आलं आहे. कारण, विजय आणि रश्मिकानं धकाधकीच्या कामांमध्ये रुजू होण्यापूर्वी काही काळ एकमेकांसमवेत व्यतीत करण्याला प्राधान्य दिलं आहे. 

26 फेब्रुवारी 2026 रोजी पार पडलेला शाही विवाहसोहळा आणि त्यानंतरचे अनेक समारंभ आटोपून ही जोडी कुठं परदेशात नव्हे, तर भारतातच एका सुरेख ठिकाणी निवांत क्षण व्यतीत करत आहेत. महाराष्ट्राचं शेजारी राज्य असणाऱ्या कर्नाटकातील हे ठिकाण म्हणजे कूर्ग. कर्नाटकातील निसर्गरम्य गिरीस्थान आणि घनदाट हिरवळीनं अच्छादलेलं हे एक सुरेख ठिकाण. 

दाट धुक्यानं भारावणारा परिसर, कॉफीचे मळे अशा ठिकाणी ही जोडी मुक्कामी आहे. कूर्गमध्ये त्यांनी व्यतीत केलेला हा काळ फक्त हनिमूनपुरताच सीमित नसून, त्यांच्यासाठी ही सहल एका खास सेलिब्रेशनचं कारण ठरली. लग्नानंतरची पहिली मोठी सुट्टी आणि सोबकच रश्मिकाचा 30 वा वाढदिवस अशी निमित्तसुद्धा या सुट्टीमध्ये साधण्यात आली. कूर्ग आणि रश्मिकाचं एक घनिष्ठ नातं. त्यामुळं इथं निवांत क्षणांचा आनंद घेणं ही या जोडीसाठी परवणी ठरली असणार यात वाद नाही. 

मुक्कामासाठी या जोडीनं कोणतं ठिकाण निवडलं? 

माध्यमांमध्ये असणाऱ्या वृत्तांनुसार कूर्गमध्ये मुक्कामासाठी या जोडीनं 'इवॉल्व बॅक रिसॉर्ट' (Evolve Back Resort) हे ठिकाण निवडलं. साधारण 300 एकरच्या भूखंडावर हे रिसॉर्ट वसलं असून, कॉफी आणि मसाल्यांच्या मळ्यांमध्ये ते साकारण्यात आलं आहे. इथं असणाऱ्या एका आलिशान व्हिलाची एका रात्रीची किंमत 1 लाख रुपये इतकी आहे. आधुनिक सुविधा, स्थापत्य कलेचा उत्तम नमुना आणि पारंपरिक संस्कृतीची झलक इथं अनुभवता येते. अनेक सेलिब्रिटींचं हे आवडीचं ठिकाण. 

शाही व्हिला आणि  राजेशाही अंदाज 

या आलिशान रिसॉर्टच्या प्रत्येक व्हिलामध्ये एक खासगी बटलर, खासगी स्विमिंग पूल, जकूजी अशा सुविधा आहेत. व्हिलाच्या अंतर्गत भागांमध्ये प्राचीन फर्निचर, फोर पोस्टर बेड आणि स्थानिक कलाकुसरीच्या गोष्टी आहेत. इथं 'ओपन टू स्काय' बाथरुम हे पर्यटकांमध्ये विशेष लोकप्रिय संकल्पना. शिवाय इथं विजय आणि रश्मिकानं कॉफिच्या मळ्यातील फेरफटका, स्थानिक खाद्यपदार्थ आणि प्राचीन आयुर्वेदिक वेलनेस थेरेपीचाही अनुभव घेतल्याचं म्हटलं जातं. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

vijay deverakondaRashmika MandannaVijay Deverakonda Rashmika Mandanna weddingVijay Rashmika HoneymoonEvolve Back Coorg

