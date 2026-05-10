/विजयच्या महत्वाच्या क्षणी त्रिशाची खास उपस्थिती, आईला मारली मिठी! VIDEO सोशल मीडियावर व्हायरल

Trisha Krishnan Viral Video : साउथ सुपरस्टार थलपती विजयसाठी आजचा दिवस फारच महत्वाचा होता. साउथ सुपरस्टार थलपती विजयने आज तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्याने आता नव्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे. त्याच्या खास दिनी आज शपथविधी सोहळ्याला हजारो लोक उपस्थित होते. यावेळी थलपती विजयचे कुटुंब त्याचबरोबर त्याची पत्नी त्रिशा कृष्णन ही देखील चेन्नईमधील जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. त्रिशा कृष्णन हिला पाहून तिच्या आणि थलपती विजयच्या चाहत्यांचा देखील आनंद पाहायला मिळाला. थलपती विजयच्या खास दिनी त्रिशा कृष्णन हिच्या चेहऱ्यावर देखील आनंद पाहायला मिळाला. आता या कार्यक्रमादरम्यानचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये त्रिशा कृष्णनच्या या कृत्याने चाहत्यांची मने तिने आणखी एकदा जिंकली. कार्यक्रमामध्ये त्रिशा कृष्णन ही आल्यानंतर तेथील चाहत्यांनी उत्साह दाखवला आणि संगळ्यांना अभिनंदन केले. त्यानंतर ती लगेचच थलपती विजयच्या आईच्या दिशेने गेली आणि आईच्या पायांना स्पर्शही केला, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
आज थलपती विजयच्या शपथविधी सोहळ्याला त्रिशा कृष्णन ही पारंपारिक वेशभूषेमध्ये पाहायला मिळाली. आजच्या कार्यक्रमामध्ये एका सुंदर फिरोजी रंगाच्या रेशमी साडी आणि क्रीम रंगाच्या ब्लाऊजमध्ये अत्यंत पारंपरिक आणि मोहक अंदाजात या विशेष प्रसंगाला उपस्थित होती. त्याचबरोबर तीने केसामध्ये गजरा देखील घातला होता आणि सुंगर मेकअप देखील करुन लूक फॉर्मल ठेवला होता. या कार्यक्रमामधील तिचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. शपथविधी सोहळ्यादरम्यान जेव्हा त्रिशाने विजयच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली त्यावेळी तिने विजयच्या आईला मिठी मारली आणि विजयच्या बहिणींची देखील तिने भेट घेतली.
Trisha Krishnan warmly greets TVK chief Vijay's sister and mother as she arrives at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium for his swearing-in as Tamil Nadu CM. pic.twitter.com/HCqyzNdtFS— cinee worldd (@Cinee_Worldd) May 10, 2026
जेव्हा अभिनेत्रीने विजयच्या आईचा आशिर्वाद घेतला यावेळचा क्षण चाहत्यांना फारच आवडला. तिचा जवळचा मित्र हा मुख्यमंत्री झाल्याचे पाहून त्रिशाच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि अभिमान पाहायला मिळाला. काही चाहत्यांनी विजयच्या सर्वात खंबीर समर्थक असल्याचे देखील म्हटले आहे. आता या कार्यक्रमानंतर थलपथी विजय आणि त्रिशा कृष्णन यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चांना उधाण आले आहे.