English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनने साखरपुड्याचं रद्द होण्यामागचं खरं कारण केलं स्पष्ट

अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनने साखरपुड्याचं रद्द होण्यामागचं खरं कारण केलं स्पष्ट

Trisha Krishnan on her broken engagement : टॉलीवूड अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन सध्या तिच्या खाजगी आयुष्यासोबत चर्चेत आहे. अलीकडेच ती थलापती विजयसोबत एका रिसेप्शनमध्ये दिसली, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये रिलेशनसंबंधी चर्चा सुरू झाली. या प्रकरणावर विजयच्या पत्नीने विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करत कोर्टात घटस्फोट याचिका दाखल केली. आता सोशल मीडियावर तिचा पहिला साखरपुडा का रद्द झाला याबाबत चर्चा रंगली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 12, 2026, 02:37 PM IST
अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनने साखरपुड्याचं रद्द होण्यामागचं खरं कारण केलं स्पष्ट

कायमच दमदार अभिनयासाठी चाहत्यांमध्ये चर्चेत राहणारी टॉलीवूड अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन आता तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे पुन्हा प्रकाशझोतात आली आहे. अलीकडेच ती टॉलीवूड अभिनेता थलापती विजय सोबत एका लग्नाच्या रिसेप्शनमध्ये उपस्थित होती. यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्या अफेअरच्या चर्चा जोर धरू लागल्या आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

5 मार्च रोजी प्रसिद्ध सिनेनिर्माते कलपथी एस. सुरेश आणि मिनाक्षी सुरेश यांच्या मुलाच्या वेडिंग रिसेप्शनमध्ये त्रिशा आणि विजय एकत्र दिसले. या घटनेनंतर विजयच्या पत्नीने विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करत कोर्टात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये दाखल झालेली ही याचिका 27 फेब्रुवारी रोजी मीडिया समोर आली. या घटनेनंतर दोघांच्या रिलेशनवर चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे.

त्रिशा कृष्णनचा पहिला साखरपुडा मोडल्याची बातमीही समोर आली आहे. 2015 साली तिने प्रसिद्ध बिझनेसमन वरूण मनियनसोबत साखरपुडा केला होता. मात्र, काही महिन्यांतच दोघांनी एकमेकांपासून दूर होण्याचा निर्णय घेतला. कारण, वरूणने त्रिशाला अभिनयातून बाहेर पडण्यासाठी दबाव आणला होता. यामुळे अभिनेत्रीने स्वतःसाठी योग्य निर्णय घेत, साखरपुडा मोडण्याचे ठरवले.

आजही त्रिशा सिंगल असून करोडोच्या मालमत्तेची मालकीण आहे. सोशल मीडियावर तिने चाहत्यांसोबत संवाद साधताना सांगितले की, ती आनंदी आहे, अविवाहित आहे आणि कृतज्ञ आहे. तिच्या पोस्टमध्ये तिने साखरपुडा मोडल्याचे कारण स्पष्ट केले की, अभिनय सोडणे तिला कधीही मान्य नाही.

त्रिशाने सांगितले की, 'जर मला भविष्यात अभिनयातून ब्रेक घ्यायचा असेल, तर तो फक्त माझ्या प्रेग्नन्सीच्या काळात असेल. मला जे काम मिळेल ते मी पूर्ण करेन, पण अभिनय कधीही सोडणार नाही.' हे वक्तव्य तिच्या चाहत्यांना मोठा दिलासा देणारे ठरले आहे.

त्रिशा कृष्णन नेहमीच तिच्या दमदार अभिनयासाठी चर्चेत असते. ‘मुरांबा’, ‘होणार सून मी ह्या घरची’ यांसारख्या मालिकांमधील भूमिकांमुळे ती घराघरात ओळखली जाते. अभिनय क्षेत्रात तिने ठसा उमटवला आहे आणि ती आपल्या प्रेक्षकांसाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरते. अभिनयाबरोबरच तिचे वैयक्तिक निर्णय आणि प्रामाणिक वक्तव्य चाहत्यांमध्ये मोठ्या चर्चेचा विषय ठरले आहेत. साखरपुडा मोडल्यामुळे तिला स्वतःची स्वतंत्रता राखण्याची संधी मिळाली आहे, आणि तिच्या या निर्णयाने अभिनेत्री म्हणून तिचे स्थान अधिक दृढ केले आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
trisha krishnantollywoodthalapathy vijayweddingDivorce

इतर बातम्या

प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनासवर दुःखाचा डोंगर! जवळच्या व्य...

मनोरंजन