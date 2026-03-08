'घटस्फोटावर माझा विश्वास नाही, लग्नानंतर...' विजय थलपतीसोबत अफेअरची चर्चा असलेली तृषा हे काय बोलून गेली?

साऊथ इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेता विजय थलपती सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. विजय पत्नी Sangeeta Sornalingam हिच्यापासून घटस्फोट घेणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगल्या आहेत. याचदरम्यान त्याचं नाव साऊथ अभिनेत्री Trisha Krishnan हिच्यासोबत जोडलं जात असल्याने या चर्चांना आणखी उधाण आलं आहे.
अलीकडेच विजय आणि तृषा एका लग्नसमारंभात एकत्र दिसले होते. त्यांचे काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्या कथित रिलेशनशिपबाबतच्या चर्चांना आणखी जोर मिळाला. याआधीही अनेकदा या दोघांच्या नावाबाबत अफवा पसरल्या होत्या, मात्र याबाबत कोणत्याही बाजूने अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, ४२ वर्षांची तृषा अद्याप अविवाहित आहे. तिच्या लग्नाबाबत चाहत्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता दिसून येते. एका मुलाखतीत तिला सिंगल राहण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना तिने तिच्या लग्नाबाबतचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला.
तृषा म्हणाली, “ज्या व्यक्तीसोबत मी माझं उर्वरित आयुष्य घालवू शकते, अशी भावना मला आली पाहिजे. त्या व्यक्तीसोबत आयुष्य घालवण्याचा विश्वास वाटला तरच मी लग्नाचा विचार करेन.”
लग्न आणि नातेसंबंधांबाबत बोलताना तृषाने स्पष्ट सांगितले की, 'घटस्फोटावर माझा विश्वास नाही. मला लग्नानंतर घटस्फोट व्हावा असं अजिबात वाटत नाही. त्यामुळे मी लग्नाचा निर्णय खूप विचार करून घेईन' तिने पुढे सांगितले की, अनेक जोडपी लग्नानंतर आनंदी नसतानाही एकत्र राहतात. 'काही जण कुटुंबासाठी, मुलांसाठी किंवा समाजाच्या दबावामुळे नातं टिकवतात. पण अशा प्रकारच्या नात्यात मला राहायचं नाही,' असेही ती म्हणाली.
तृषाने सांगितले की, घाईघाईने लग्न करण्यापेक्षा योग्य व्यक्तीची वाट पाहणे तिला अधिक योग्य वाटते. 'मी अनेक जोडपी पाहिली आहेत जी लग्नानंतर एकत्र आनंदी नसतात. त्यामुळे फक्त समाजाच्या अपेक्षेमुळे किंवा वयामुळे लग्न करण्यावर माझा विश्वास नाही. योग्य व्यक्ती मिळाली तरच मी लग्न करेन,' असे तिने स्पष्ट केले. तृषाच्या या वक्तव्यामुळे तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगल्या आहेत. दरम्यान, विजयसोबतच्या कथित नात्याबाबत सोशल मीडियावर विविध तर्क-वितर्क मांडले जात असून चाहत्यांमध्येही या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.