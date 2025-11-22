बर्थडे सरप्राईज! कार्तिकच्या आगामी चित्रपटाचा टीझर रिलीज, चाहते म्हणाले– 'सुपरहिट बॉस!'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बॉलिवूड अभिनेता कार्तिक आर्यन आज त्याचा 35 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अशातच त्याच्या आगामी चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 22, 2025, 04:56 PM IST
Kartik Aaryan birthday : बॉलिवूडचा चॉकलेट बॉय कार्तिक आर्यन आज म्हणजेच 22 नोव्हेंबर रोजी आपला 35 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. नेहमीच आपल्या फॅन्ससोबत खास कनेक्शन ठेवणाऱ्या कार्तिकनं या विशेष दिवशी चाहत्यांना एक भन्नाट सरप्राईज दिलं आहे. त्याच्या आगामी चित्रपटाचा ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ चा टीझर आजच रिलीज करण्यात आला असून सोशल मीडियावर याला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.

अनन्या पांडे आणि कार्तिकची रोमँटिक केमिस्ट्री 

 1 मिनिट 34 सेकंदांच्या या टीझरमध्ये कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे एक प्रेमात बुडालेल्या कपलच्या भूमिका साकारताना दिसत आहेत. दोघांमधील गोड भांडणं, नोकझोक आणि नाजूक रोमँटिक सीन्स पाहून चाहत्यांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.

अनन्या पांडेंचा ग्लॅमरस अंदाज आणि कार्तिकची चार्मिंग स्टाईल यांची जुगलबंदी चाहत्यांच्या मनावर राज्य करत आहे. सोशल मीडियावर दोघांच्या केमिस्ट्रीची भरभरून चर्चा सुरू आहे.

'परफेक्ट लव्ह स्टोरी!'

टीझर रिलीज होताच चाहत्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव सुरू केला.  यामधील काही प्रतिक्रिया खूपच चर्चेत आल्या आहेत. ज्यामध्ये जबरदस्त जोडी आहे!, अनन्या आणि कार्तिकची परफेक्ट लव्ह स्टोरी दिसतेय. सुपरहिट ठरणार, बॉस! रिलीज होईपर्यंत थांबवत नाही. यासोबतच चाहत्यांनी कार्तिकला वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

कार्तिक आर्यनने स्वतःच्या वाढदिवशीच टीझर रिलीज केला असल्याने हा दिवस त्याच्यासाठी आणि त्याच्या चाहत्यांसाठी दुप्पट खास ठरला आहे. चित्रपटाबाबत मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता असून टीझरने अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत.

वाढदिवशी सिद्धिविनायकाचं दर्शन 

वाढदिवसाच्या निमित्ताने कार्तिक आर्यन सकाळी सिद्धिविनायक मंदिरात पोहोचला. शांत, साध्या लूकमध्ये अभिनेता दर्शनासाठी गेला होता. त्याने साधा पांढरा शर्ट परिधान केला होता. बप्पांचे दर्शन घेतल्यानंतर कार्तिक मंदिराबाहेर येताच माध्यमांसाठी थांबला आणि हसत-हसत पोज दिल्या. मंदिराच्या बाहेर कार्तिकला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती. कार्तिकनेही आपल्या चाहत्यांना निराश न करता त्यांच्यासोबत फोटो क्लिक करून घेतले. 

त्याच्या हातात फूलांचा बुके होता आणि कपाळावर टीका लावलेला दिसत होता, ज्यामुळे त्याचा लूक अधिक साधा आणि भक्तिमय वाटत होता. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी कार्तिकवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी 'हॅपी बर्थडे कार्तिक' असे लिहिले आहे तर काही चाहत्यांनी मजेत लिहिले आहे की, 'कार्तिक, आता लग्न कर!'

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

