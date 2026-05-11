'तुम तो ठहरे परदेसी...' या आजरामर गाण्याचे गीतकार कालवश

Death News : 1990 च्या दशकातील सर्वात हिट आणि तुफान चर्चेत असलेल्या 'तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे' या गाण्याचे गीतकार जहीर आलम यांचे निधन झाले आहेत. गायक अल्ताफ राजा यांच्या आवाजातील हे गाणं प्रत्येक ट्रक, रिक्षा आणि प्रत्येक कार्यक्रमात वाचवलं गेलं. तरुण पिढीने या गाण्याला दिलेला प्रतिसाद कौतुकास्पद आहे. या गाण्याचे गीतकार जहीर आलम यांचं नागपुरात निधन झालं होतं. जहील आलम नागपुरातील मोमीनपुरा या वस्तीत एका छोट्याशा घरात वास्तवास होते.
सुरुवातीला स्थानिक स्तरावर गायले जाणारे 'तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे' हे गाणे. त्यानंतर गायक अल्ताफ राजा यांनी हे गाणं अजरामर केलं. नव्वदीच्या दशकातील हे गाणं आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. या गाण्याने अल्ताफ राजा यांना वेगळी ओळख निर्माण करुन दिली मात्र गाण्याचे गीतकार जहीर आलम यांची झोली मात्र रिकामीच राहिली.
जहीर आलम यांचे निधन नागपूरमधील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान झाले. ज्या गाण्याने संपूर्ण देशाला वेड लावले आणि गायक अल्ताफ राजा यांना रातोरात सुपरस्टार बनवले, त्या गाण्याचे लेखक जहीर आलम मात्र आयुष्यभर आर्थिक विवंचनेत आणि गरिबीत राहिले. या गाण्याच्या प्रचंड यशानंतरही जहीर भाईंना अत्यंत किरकोळ मानधन मिळाले होते. त्यांनी नागपूरच्या 'एम्प्रेस मिल'मध्ये नोकरी केली होती, परंतु मिल बंद पडल्यानंतर त्यांच्या वाट्याला हलाखीचे जीवन आले.
हे गाणे सुरुवातीला स्थानिक स्तरावर गायले जात असे. नंतर अल्ताफ राजा यांनी ते गायले आणि 1997-98 मध्ये या गाण्याच्या अल्बमने विक्रीचा जागतिक विक्रम (गिनीज बुक) प्रस्थापित केला. जहीर आलम यांनी कव्वाली आणि गझल क्षेत्रातही मोठे योगदान दिले होते. त्यांनी 'शहर का मौसम ठीक नहीं है, लौट चलो अब गाँव...' सारखी अनेक हृदयस्पर्शी गाणी लिहिली होती